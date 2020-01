Orális szex: technikák, trükkök, ötletek

Ha valaki kedveli az orális szexet, és ismeri annak minden csínját-bínját, akkor ezzel a módszerrel teljesebbé teheti maga és párja számára az örömszerzés lehetőségét. Ne feledjük, az orális szex óriási elfogadást kíván meg mindkét féltől!

Miért jó az orális szex? szánkkal, nyelvünkkel és kezünkkel nyitunk ki egy olyan kaput, amelyen keresztül fantasztikus örömökhöz juthatunk (feltéve, ha jól nyitjuk ki azt a bizonyos kaput). Az orális szexet sokan kiváló előjátékként tartják számon, de irányulhat a teljes kielégülésre is. Az orális játék a szexuális együttlét egyik fajtája, amelybent, amelyen keresztül fantasztikus örömökhöz juthatunk (feltéve, ha jól nyitjuk ki azt a bizonyos kaput). Az orális szexet lehet kiábrándítóan és művészien is művelni. Lehet a mindennapi szexuális életünk része, de lehet egyszeri alkalom is, lehet fortélyokkal teli erotikus töltetű, és lehet hamvába holt. Csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle.

"Egy prostituált orálisan kielégített" "A tegnapi nap folyamán egy prostituált o­rálisan kielégített, és a péniszem alján kicsit felsértette a bőrt, ami enyhén meglátszott az aktus után. Nagyon picit vérzett, de elállt. Azóta nem érzek semmi változást... Van-e arra esély, hogy elkaptam egy komoly nemi betegséget?"

Az orális szexet lehet kiábrándítóan és művészien is művelni

Előjáték, avagy a fő attrakció?

előjáték során a gyönyör fokozásához. A legtöbb esetben a jó szeretkezés előfeltétele Ha valaki szereti az o­rális szexet, annak ez a módszer kiváló teret nyújt az. A legtöbb esetben a jó szeretkezés előfeltétele az előjáték, mint a sportban a bemelegítés. Ha valaki nem melegít be kellőképpen az adott sportágban, az egyrészt nem tudja önmagából kihozni a kívánt teljesítményt, a csúcsot, másrészt még meg is sérülhet. Így van ez valahol a szexualitásban is.

Az orális szexben a férfinak nem szabad követelőznie

A pénisz nem kalapácsnyél

a nő marokra fogja a megduzzadt hímtagot, mint egy kalapácsnyelet, és addig le nem veszi a kezét és a száját róla, amíg a férfi a csúcsra nem ér. Ennél a férfi sokkal intimebb dologra vágyik. Az o­rális szerelmi aktus nem akkor az igazi, ha, mint egy kalapácsnyelet, és addig le nem veszi a kezét és a száját róla, amíg a férfi a csúcsra nem ér. Ennél a férfi sokkal intimebb dologra vágyik. A hímvessző környéke legalább olyan érzékeny, mint maga a nemi szerv, nem is beszélve a herezacskóról, a benne lévő herékkel, és környékéről. Kezdetben jó, ha a nő megnézegeti kedvese péniszét, és feltérképezi annak minden részét. Ha ismeri a nő a férfitag anatómiai felépítését , akkor tudja, hogy milyen varázspálcát tart majd a kezében és a szájában.

A nő kinyújtott nyelvével játszik a makkon, majd szálldos ide-oda a merev péniszen, mint egy kismadár, és közben nyelvével rebbenő mozdulatokkal érinti mindenhol a péniszt, ahol csak "le tud szállni".

Csak nyaljuk a fagylaltot Ujjaival, ha érzékien megfogja párja ha a makkot az ajkai közé veszi és így nyalogatja.

Késleltetés a nagyobb siker fényében Gondoljuk át, mi is valójában a célunk:



A férfiak Mindig érdemes figyelni a partner rezdüléseit, reakcióit, és ehhez igazítani az ingert. Olykor jó lassítani a tempón, vagy éppenséggel megállni, majd kis idő múlva ismét kezünkbe venni az irányítást. A férfiak többségénél felemelő érzést vált ki az is, ha kedvesük o­rális játék közben az anus környékét izgatja ujjaival.

Örömök és gyönyörök a szájon át A legtöbb férfi amikor a nő aktív, a férfi passzív, a másik módszernél pedig a férfié az aktív szerep. Az első módszernél a nő szájába veszi partnere merev péniszét, és fejét mozgatja le-fel, mintha közösülést végeznének, miközben nyelvével is érzékien játszik a hímvesszőn. A másik bizarrabb módszer, amikor a nő passzívabb, és várja, hogy a férfi merev hímvesszőjével a szájába hatoljon, és ott közösülésre utaló mozgásokat végezzen. Ezt sok férfi kedveli, de fontos, hogy a férfi ne legyen durva, és figyelje partnere reakcióit. Ha a nőnek nem jó ez a módszer, nem élvezi, azonnal abba kell hagyni. Ujjaival, ha érzékien megfogja párja péniszét és herezacskóját , finoman nyalogathatja, mint a fagylaltot, felváltva, egyszer egyik, majd másik oldalról. A férfiak azt is szeretik, ha a nő nyelvével végigsimogatja a pénisz egész hosszát minden irányból. A makk rendkívül érzékeny része a férfitagnak. "Fagyizás" közben sok nő okoz partnerének emlékezetes gyönyört,Gondoljuk át, mi is valójában a célunk: az előjáték, vagy annál több , a kedvesünk csúcsra juttatása. Ha az utóbbi, azt is lehet szépen lassan, komótosan - az érintések minden egyes mozdulatát kiélvezve - elérni, és nem néhány hirtelen mozdulattal.A férfiak sokkal hamarabb eljutnak a csúcsra , mint a nők, de az aktus meghosszabbításához számos fortélyt és trükköt be lehet vetni. A férfi is kifejezetten élvezi, ha "húzzák" egy ideig, vagyis késleltetik az o­rgazmust, de ha túlmegyünk az optimális ponton, az frusztrációhoz vezethet.t, és ehhez igazítani az ingert. Olykor jó lassítani a tempón, vagy éppenséggel megállni, majd kis idő múlva ismét kezünkbe venni az irányítást. A férfiak többségénél felemelő érzést vált ki az is, ha kedvesük o­rális játék közben az anus környékét izgatja ujjaival.A legtöbb férfi szeret a kedvese szájába elélvezni , de ezt csak akkor szabad megtenni, ha a nő is vállalja az "élvezet édes mézének" befogadását. Két változata ismert. Egyik módszer,a másik módszernél pedig a férfié az aktív szerep. Az első módszernél a nő szájába veszi partnere merev péniszét, és fejét mozgatja le-fel, mintha közösülést végeznének, miközben nyelvével is érzékien játszik a hímvesszőn., amikor a nő passzívabb, és várja, hogy a férfi merev hímvesszőjével a szájába hatoljon, és ott közösülésre utaló mozgásokat végezzen. Ezt sok férfi kedveli, de fontos, hogy a férfi ne legyen durva, és figyelje partnere reakcióit. Ha a nőnek nem jó ez a módszer, nem élvezi, azonnal abba kell hagyni.

"A nő nem ütős-hangszer, hanem olyan, mint egy csodálatos hárfa, amelyen érdemes szépen játszani"

A nők bőrérzete sokkal kifinomultabb a férfiakénál

Figyelni kell testbeszédét, reakcióit, hogy meg tudjuk ítélni, mikor milyen izgalmi állapotba kerül. Kielégülése gyakorlatilag attól függ, hogy



A legtöbb nő akkor vágyik az o­rális játékokra, ha tisztának, illatosnak, attraktívnak és kellőképpen szexisnek érzi magát. A szájjal, nyelvvel történő adok-kapok játék egy nagyon intim együttlét a szexuális életben. A nőnek az o­rális szex, illetve az orális közösülés sok esetben érzelmekkel átitatott együttlét, amelyben minden elfogadás benne lakozik. Ezt az elfogadást a férfinak nem szabad "eljátszania". A nőnek fontos, hogy érezze, kellően erotikus és vonzó, és ebben a párja erősítse őt meg.

Csikló izgatása nem szabad abbahagyni, vagy csak nagyon rövid időre, mert ellenkező esetben csökkenhet az esélye a nő o­rgazmusának. Szeretkezés közben a csiklót mindig tartsuk nedvesen, ha száraznak találjuk, nyálazzuk be. A nyelvet változatos irányban érdemes mozgatni (fel-le, jobbra-balra, körkörösen), mert ez különböző érzeteket stimulál, mindegyik más hatással van a kedvesre. Ha figyeli partnere reakcióit, könnyen megfejtheti, hogy mit kedvel leginkább.

Csikló az ajkak között Ajkai közé vegye be kedvese csiklóját, de úgy, hogy a fogaival meg ne sértse, és ajkaival rendkívül óvatosan közel az o­rgazmus állapothoz valósítható meg leginkább. Ilyenkor már nem szabad abbahagyni a csikló ingerlését. Ebben a szakaszban az inger egyre határozottabb és fokozottabb legyen. Türelmes megközelítéssel kinyithatjuk személyiségét, eljuthatunk igazi énje legbelsőbb zugaiba., hogy meg tudjuk ítélni, mikor milyen izgalmi állapotba kerül. Kielégülése gyakorlatilag attól függ, hogy mi történik a szexuális játék során , és hogy ezekre a momentumokra mennyi időt, megértést és gyengédséget szánunk.illetve az orális közösülés sok esetben érzelmekkel átitatott együttlét, amelyben minden elfogadás benne lakozik. Ezt az elfogadást a férfinak nem szabad "eljátszania". A nőnek fontos, hogy érezze, kellően erotikus és vonzó, és ebben a párja erősítse őt meg. A csikló rendkívül érzékeny része a női nemi szervnek. Eleinte csak leheletfinoman érdemes a környékén elidőzni, és szinte alig érezhetően, lágyan megérinteni a nedves nyelvünkkel. Ha egyszer elkezdtük a csiklót izgatni , akkor, mert ellenkező esetben csökkenhet az esélye a nő o­rgazmusának. Szeretkezés közben a csiklót mindig tartsuk nedvesen, ha száraznak találjuk, nyálazzuk be. A nyelvet változatos irányban érdemes mozgatni (fel-le, jobbra-balra, körkörösen), mert ez különböző érzeteket stimulál, mindegyik más hatással van a kedvesre. Ha figyeli partnere reakcióit, könnyen megfejtheti, hogy mit kedvel leginkább.Ajkai közé vegye be kedvese csiklóját, de úgy, hogy a fogaival meg ne sértse, és ajkaival rendkívül óvatosan szívogassa, szopogassa és "harapdálja" azt. Sok nő szereti, ha partnere ujjaival kissé széthúzza szeméremajkait, mert ez jobb hozzáférést biztosít a csiklóhoz, és más érzetet is kelt. A csikló ilyen intenzív izgatása az izgalmi állapot felső szakaszában,leginkább. Ilyenkor már nem szabad abbahagyni a csikló ingerlését. Ebben a szakaszban az inger egyre határozottabb és fokozottabb legyen.

Nyelvlecke a hüvelyben Sok nő kifejezetten izgatónak találja, ha partnere olykor-olykor nyelvével behatol a hüvelybe. Ilyenkor vigyázni kell, mert az izgalom hevében, a túl mélyre történő behatolás során a férfi nyelvcsapja megsérülhet, és ez fájdalomhoz vezethet. Ha nyelvével a csiklóval játszik, akkor a nyállal síkosított ujját is bedughatja a nő hüvelyébe.

Gát gátlások nélkül Sok nő szereti, ha párja kicsit elidőz ezen a területen gyengéd simogatással, nyalakodással.

A csikló rezgetése Bizonyos nők megőrülnek az izgalomtól, ha párjuk nyelvével gyors, frekventált mozgásokkal rezegtetik csiklójukat. Itt is fontos a fokozatosság elve, vagyis a könnyedebb mozdulatsortól az erőteljes ingerek felé való törekvés. A gát, o­rvosi szóval a perineum (a hüvely és a végbélnyílás közötti terület) erekben és idegvégződésekben rendkívül gazdag területe az emberi testnek. Éppen ezért különösen alkalmas a nemi izgalom fokozására.gyengéd simogatással, nyalakodással.Bizonyos nők megőrülnek az izgalomtól, ha párjuk nyelvével. Itt is fontos a fokozatosság elve, vagyis a könnyedebb mozdulatsortól az erőteljes ingerek felé való törekvés.

Az orális szexben soha ne kényszerítsük partnerünket olyasmire, amelytől ódzkodik

Hatvankilences pozíció ( 69-es)

adás és kapás o­rális játéka. Van, aki szereti ezt a módszert, mert rendkívül izgatónak találja, mások viszont szeretnek egyszerre csak egy dologra koncentrálni.

O­rális aranyszabályok Soha ne kényszerítsük partnerünket olyan cselekedetek megtételére, amelytől ódzkodik, viszolyog. Csak olyan A biztonságos o­rális szex előfeltétele az alapvető higiéné betartása. Az o­rális szexuális együttlét azon módja, mikor a férfi a szájával, nyelvével elégíti ki a partnerét, miközben partnere is o­rálisan ingerli őt. A 69-es elfektetett szám olyan alakzatot mutat, amit ebben a pozitúrában szeretkező pár. Ebben a pozícióban ölt testet az egyidejű. Van, aki szereti ezt a módszert, mert rendkívül izgatónak találja, mások viszont szeretnek egyszerre csak egy dologra koncentrálni.Soha ne kényszerítsük partnerünket olyan cselekedetek megtételére, amelytől ódzkodik, viszolyog. Csak olyan szexuális játékokat végezzünk, amelyek mindkét fél számára örömet jelentenek. Mindig figyeljük partnerünk reakcióit, testbeszédét, jelzéseit, érzelmeit.