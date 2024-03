„Nem számítottam rá, hogy a férjem újra szerelmes lesz”

Egy tanulmány szerint az amerikai szinglik nagyjából egyharmada már kipróbálta az etikus nem monogám kapcsolatot (ENM), vagyis a poliamoriát, amikor valaki egyszerre több partnerrel folytat szexuális és/vagy érzelmi kapcsolatot, mindezt úgy, hogy az összes fél tud róla és bele is egyezett. De a nyitott kapcsolat is egyre elterjedtebb – ez utóbbi azt jelenti, hogy a párok – szintén egymás engedélyével, tehát nem titokban – más emberekkel is ágyba bújnak, de érzelmileg csak egymáshoz kötődnek.

De mi van akkor, ha nem sül el jól, hogy kettőnél többen vesznek részt egy kapcsolatban? Nos, a sikertelen poliamoriakísérletek fájdalmas szakításhoz vezethetnek, de ha kellően erős a kötelék két ember között, akkor akár még egy ilyen átmeneti kilengést is túlélhetnek együtt. Érintettek meséltek tapasztalataikról a The Guardian-nek.

Manapság egyre több pár kísérletezik a nyitott kapcsolattal. De vajon mennyire lehet ez működőképes hosszú távon? Fotó: Getty Images

„Közös döntéssel kezdődött, és úgy is ért véget”

Amikor Sara Kragness partnere, Kadence Porter egy másik személlyel is randevúzni kezdett, nem szegett meg semmilyen szabályt. A pár ugyanis előzetesen elhatározta, hogy kipróbálják a poliamóriát, vagyis mindketten szabadon folytathattak intim kapcsolatokat másokkal. Sara azonban nehezen talált magának mást, akihez kötődni tudott volna, ezért féltékeny lett Kadence bimbózó kapcsolatára – minden randevújuk előtt eluralkodott rajta a szomorúság.

Idővel a dolgok rosszabbra fordultak: a pár egyre kevesebb időt töltött együtt, kerülték a komoly beszélgetéseket és külön hálószobában aludtak. Végül egy családi esküvőn betelt a pohár, így Sara és Kadence már kénytelen volt szembenézni a problémáival. „Döntenünk kellett, hogy folytatjuk-e még együtt, vagy a poliamor életmód miatt inkább elválnak útjaink” – mondta Sara.

Végül mindkét fél úgy döntött, hogy kitartanak egymás mellett és visszatérnek a monogám kapcsolathoz. Ez nem volt egyszerű út, de azóta is együtt vannak: nemsokára a hatodik évfordulójukat ünneplik. Jelenleg kizárólag egymással bújnak ágyba, de nem tartják kizártnak, hogy a későbbiekben ez megváltozzon – mélyebb érzelmi kapcsolatot azonban nem alakíthatnak ki mással.

A poliamoria egy közös döntéssel kezdődött, és azzal is ért véget. Személyes szükségleteink kielégítése érdekében vágtunk bele, végül azonban úgy döntöttünk, hogy hosszabb távon is szeretnénk egymás életének részei lenni, nekem azonban ebbe nem fér bele, ha kettőnél többen vagyunk a kapcsolatban” – emlékezett vissza Sara.

„Nem számítottam rá, hogy a férjem szerelmes lesz”

Shai Fishman egy online közösséget működtet a poliamorok számára. Saját bevallása szerint ez az életmód segített neki megtanulni, hogy jobban kommunikáljon partnereivel, illetve jobban érvényesítse szexuális igényeit. Ettől még úgy véli, hogy a poliamoria nem való mindenkinek. „Viccből azt szoktam mondani, hogy a poliamoria olyan, mint a kapcsolatok olimpiája. Lesznek, akiknek nagyobb küzdelmet és kihívást jelent majd” – magyarázta.

A nehézségekből Jeannie-éknek is bőven kijutott. A most 53 éves nő 47 éves koráig senki mással nem feküdt le, csak a férjével, akit már középiskolás kora óta ismert. Szexuális életük azonban addigra jelentősen kiüresedett, ezért a feleség egyre jobban vágyott arra, hogy felfedezze az intim világ számára még ismeretlen területeit, illetve feltérképezze és kielégítse igényeit. Ennek megoldása az lett, hogy nem monogámmá változtatták kapcsolatukat, amelyet Jeannie eleinte nagyon élvezett: rengeteg emberrel találkozott és randevúzott, illetve sok egyéjszakás kalandja is volt.

Az elején a férj nem ért el sikereket az új partnerek keresésében, végül azonban megismert valakit, akibe beleszeretett. „Soha nem számítottam arra, hogy ez fog történni. Teljesen megdöbbentem, hogy a férjemnek rajtam kívül egy másik lelki társa is van, és fogalmam sem volt, onnantól hogyan férek majd be az életébe. Ezért megmondtam neki, hogy ha ő természeténél fogva poliamor, és valóban erre van szüksége, azt el tudom fogadni, viszont akkor el kell válnunk” – emlékezett vissza a nő. Végül megegyeztek abban, hogy párterápiára mennek, és megpróbálják újjáépíteni házasságukat, újra kettesben.

„Hosszú és kemény munka az újjáépítés”

Daniel Rich terapeuta klienseinek fele olyan pár, akik nyitott vagy poliamor kapcsolatban vesznek részt. Tapasztalatai szerint az ilyen próbálkozások nagyjából fele szakítással ér véget. „Ilyenkor persze könnyű a nyitásra fogni azt, hogy a kapcsolat megromlott. A legtöbb esetben azonban olyan problémák miatt ér véget egy szerelem, amelyek már korábban is jelen voltak a kapcsolatban, például a rossz kommunikáció vagy a bizalomhiány. A kettőnél több tagú kapcsolatok pedig könnyen felkavarják az ezek miatt érzett negatív érzéseket” – ismertette. Hozzátette, egy kudarcba fulladt poliamor próbálkozás után hosszú és kemény munka, mire az érintettek újjáépítik a bizalmat és a kapcsolat alapjait.

Tényleg lehet valaki több emberbe szerelmes?

Bár a többség még mindig rossz szemmel nézi, ha valaki nem monogám párkapcsolatban él, hanem egyszerre több partnere van, sokan választják a poliamoriát.

A The Guardiannek nyilatkozók közül egyébként senki sem mondta azt, hogy megbánta volna, hogy megnyitotta kapcsolatát. A sikertelen próbálkozás ellenére azonban azt sem gondolják, hogy a monogámia lenne az egyetlen egészséges és járható út a hosszú távon működő kapcsolathoz – jelenleg viszont ezt gondolják a legjobb döntésnek. „Szerintem teljesen rendben van, ha időnként meggondoljuk magunkat” – mondta egyikük.