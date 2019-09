Előjáték-utójáték: a jó szex kellékei

Az előjáték előjátéka

A előjáték kulcsa, hogy mikor, hol, hogyan és mennyit...

Hogyan folytassuk?

Nem csak a férfiak dolga!

Nehéz megmondani, hogy tulajdonképpen. Sokszor egy nő már a lakásba való belépéskor tudja, hogy este mi fog történni, /vagy mi nem/, az ágyban. Bizony nagyon lényeges, hogy általában milyen a hangulatunk, arról nem is beszélve, hogy egymással hogyan is állunk! Főleg egy hosszú kapcsolatban, házasságban érdemes erre odafigyelni, mert így megelőzhető a szex csökkenése, ritkulása. Hisz ilyenkor még érzékenyebbek vagyunk arra, hogy ne csak a szeretkezés miatt figyeljenek ránk, kedveskedjenek, illetve, hogy még akkor sem, csak durr bele... szexre ráhangolni a párjukat egy vacsorával, mozival, koncerttel is lehet. Minden, ami kikapcsol, ami kizökkent a napi rutinból, szóba jöhet. Az fontos, hogy kettesben is legyenek, egy buli után, példáulMég hangsúlyozottabb ez a családosoknál, ahol többszörösen fontos a gyerekek nélküli, kettesben töltött idő. Ha ez végképp nem megy, otthon is meg lehet teremteni a lelki kapcsolatot, amiből a simogatás, izgatás természetesen jön. Hihetetlen, de igaz, hogy már 10-15 percnyi intim beszélgetés is csodákat tud tenni! Eközben egy idő után a "táncoló kezekkel" lehet a meghitt hangulatot a szex felé vinni.A csók varázsáról hajlamosak vagyunk megfeledkezni az évek folyamán, pedig az egyik legfontosabb indítás, amiben már benne lehet az erotika és egyben az érzelem is. Ez talán az egyetlen testi tevékenység, ami tartalmazza a szerelmeskedés két fontos tényezőjét, az érzelmeket és a vágyat is. A csókban egyszerre több érzékszervünk is szerepet kap, így az érintés, a szaglás és az ízlelés is! A "testcsók", a nemi szervek csókolgatása jelentheti a csúcsot. Ezzel most kicsit előre is szaladtunk, mert pont a leggyakoribb hiba szokott lenni, hogy túl gyorsan a lényeges testrészre kerül a sor , ami nemhogy a csúcsot nem jelenti, hanem inkább irritáló, fájdalmas!!! A legfontosabb, amit tudni kellene, hogy hol, hogyan és mikor izgassuk a párunkat! Nincsenek tuti megoldások, mert ami még tegnap fantasztikus volt, ma nem biztos, hogy hatásos. Ha valaki nem fogadja el, hogy a nők legtöbbjénél ez a helyzet, annak érthetetlen lesz, hogy mért nem alakul a szexuális élete.Az ingerlő játékokra gyakran úgy tekintenek, mint ami a férfi dolga, csakis az ő dolga, hisz neki kell a párját izgalomba hoznia. Az is közhiedelem, hogy a férfinek nincsen, vagy ne is legyen szüksége erre, mert az igazi férfi mindig akcióra kész. Pedig nem kevés férfi is élvezi a kényeztetést, izgatást. Akáris lehet természetes ráhangolódás a szerelmeskedésre. Fontos, hogy játékosan, incselkedve, meghitten foglalkozzanak egymással! A nők általában rosszul tűrik, ha azonnal a csiklójukat, hüvelyüket ingerlik, ilyenkor úgy érzik, kihasználják őket. A csókolózás után a simogatással folytassák! Élvezzék a bőr melegét, az izom tapintását.A bőr a test legnagyobb felületű érzékszerve. Fejleszteni lehet a figyelem kifelé és befelé történő irányítását. Az egyik az örömadás képessége, a másik pedig az, hogy ez belül milyen érzéseket vált ki. A partner aktív izgatása nemcsak azért kell, mert a másikat fel akarjuk izgatni, hanem mert ez önmagában is izgalmas és izgató. A partner testének simogatása, érzékelése visszaáramlik az ujjhegyein át. A figyelmünk irányítása mentális munka, felváltva figyelhetünk befelé és kifelé. Van egy másfajta figyelem is, amikor az izgatás hatása vált ki bennünk is izgalmat. Ha a gyönyör adása hatásos, és látjuk a párunkon az izgalmat, ez ránk is visszahat.