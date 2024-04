A klímaválság súlyosbodása miatt egyre inkább elterjednek a világon a szúnyogok által terjesztett betegségek, különösen Európában, és hamarosan Észak-Európa, Ázsia, Észak-Amerika és Ausztrália jelenleg nem érintett részeit is elérik majd – írta a The Guardian cikke a téma szakértőjére, Rachel Lowe professzorra hivatkozva.

Egyre több a veszélyes szúnyog Európában. Fotó: Getty Images

A meleg, párás idő kedvez a szúnyogok szaporodásának

„A globális felmelegedés miatt a maláriát és a dengue-lázat hordozó és terjesztő szúnyogok több régióban is otthonra találhatnak. Így előbb-utóbb olyan területeken is előfordulnak majd járványok, ahol az emberek immunrendszere és a közegészségügyi rendszer is sincs erre felkészülve” – magyarázta a szakember.

A malária és a dengue-láz előfordulása egyébként már az elmúlt 80 évben is jelentősen megnőtt. Sok helyen ugyanis melegebbé és párásabbá vált az időjárás, ezek pedig kedvező körülményeket teremtettek a vérszívóknak.

Az egyre hosszabb nyarak tágítják a betegségek terjedésének szezonális időablakát, így egyre gyakrabban lehetnek majd járványkitörések, amelyek kezelése is egyre bonyolultabbá válik majd” – mutatott rá Lowe.

Nagy baj, hogy eltűnnek az éjszakai fagyok

A dengue-láz korábban elsősorban a trópusi és szubtrópusi régiókban fordult elő, máshol ugyanis a korábban jellemző éjszakai fagyok ugyanis elpusztították a rovar petéit és lárváit. A meleg hónapok megnyúlása és a fagypont ritkább elérése azonban azt eredményezte, ma már a dengue-láz a világ leggyorsabban terjedő, szúnyogok által terjesztett vírusos betegsége.

A dengue-lázat hordozó ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) például 2023-ig már 13 európai országban meghonosodott: