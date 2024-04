Veszélyes trend fenyegeti a fiatalokat: egyre többen fordulnak el a víztől

A vízivás fontosságát kiemelten hangsúlyozni kell az iskolások körében – mondta a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára. Bidló Judit rámutatott: a vízfogyasztásnak számos egészségvédő hatása van, amire fel kell hívni a fiatalok figyelmét. Egyebek mellett „hozzájárul a szervezet optimális működéséhez, hidratál, energiát ad, javítja az emésztést és segítheti a kognitív funkciókat is."

A víz a legjobb választás. Fotó: Getty Images

Egyre népszerűbb a cukros üdítő, energiaital

Szemléletváltásra van szükség, mert napjainkban egyre többen fordulnak el a víztől, és térnek át más alternatívákra. Az energiaitalok fogyasztása ráadásul a fiatalok körében veszélyes tendenciát indított el, ezért is döntött úgy a kormány, hogy szigorítja azok elérhetőségét a 18 év alattiak számára – tette hozzá a helyettes államtitkár. Egyúttal kiemelte: nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.

Testünk nagy része víz, és a folyadéknak nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy egészségesek és kiegyensúlyozottak legyünk. A víz minden szervünkre hatással van, és ha nem viszünk be belőle eleget, nemcsak egyre rosszabbul érezhetjük magunkat, de súlyos betegségek kialakulásának is megnő az esélye. Hogy pontosan mennyit kellene fogyasztani belőle és mit okozhat, ha nem tesszük, erről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.

Az iskolai, óvodai kampányok alkalmasak arra, hogy az egész család életmódján változtatni tudjanak – hangsúlyozta Surján Orsolya. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvosa egyúttal beszámolt arról is, hogy 2010-ben ezért vezették be a Happy-hét elnevezésű kampányt, amely a vízivás világnapjához csatlakozva népszerűsíti a vízivást az oktatási intézményekben. Ezen a programon azóta több mint egymillió gyermek vett részt. A gyerekek mellett az idősek is fontos célcsoportnak számítanak, ezért egy őket célzó kampányt is útjára indítanak – ismertette Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Táplálkozástudományi Főosztály főosztályvezetője.