Kiderült, miért kell a pihenő két orgazmus között

A magömlést követően a szimpatikus idegrendszer azon dolgozik, hogy testünk nyugalmi állapotba kerüljön. Ilyenkor a férfiakban olyan neurotranszmitterek termelődnek, amelyeknek hatására a hímvessző simaizmai megnyúlnak - ezért is ernyed el a pénisz. Ezt követően csökken le a szervezet dopamin- és tesztoszteronszintje.

Ez nem is csoda, hiszen a dopamin az a boldogsághormon, amely segít felizgatni a férfiakat - orgazmus után a termelés szünetel. (Azt pedig több kutatás is alátámasztja, hogy minél több dopaminreceptort blokkol a szervezet, annál hosszabb ideig tart a refrakter időszak.) Ezzel egy időben fokozódik a szerotonin- és a prolaktintermelés.

Minél alacsonyabb a szervezet prolakinszintje, annál gyorsabban tudnak a férfiak újra "akciókészek" lenni, egyes kutatások pedig arra is rámutattak, hogy azon férfiaknak, akik több orgazmusra is képesek egymás után, egyáltalán nincs prolaktintermelése. (Itt érdemes megjegyezni, hogy az ejakuláció és az orgazmus két különböző jelenség és különböző folyamat is. Ha egy férfi képes úgy elérni az orgazmust, hogy nem lövell ki, több orgazmust is képes elérni - ehhez azonban hosszas gyakorlásra van szükség.)

A prolaktin szolgál annak magyarázatául is, hogy miért tart hosszabb ideig szex után a pihenő fázis mint maszturbáció után. Aktus után mintegy négyszer több prolaktin termelődik, állítják a kutatások, ami érthető is, hiszen a szex fiziológiailag jóval kielégítőbb, mint a maszturbáció. A prolaktin ugyanakkor a tesztoszterontermelést is gátolja. Az orgazmus után a férfiagy elkezd szerotonint termelni, aminek hatására a férfiak gyakorlatilag csak arra képesek, hogy kényelmes testhelyzetbe forduljanak és elaludjanak. (Nos, ezt is megmagyaráztuk.)

Az aktus utáni férfi agyról készült szken felvételeken tökéletesen látszik az is, hogy a magömlés hatására kevesebb aktivitás van a prefrontális kéregben, kevesebb oxitocin és szerotonin termelődik, ezek miatt nehéz az ébrenlét és a mentális képességek is csökkennek, mindez pedig odavezet, hogy jócskán csökken a szexuális vágy.

És ez mennyi ideig tart?

A szakértők szerint ez számos tényezőtől függ. Egybehangzó vélemények szerint a legfontosabb tényező az életkor: a tinédzserfiúknak párperces MRP-jük van, egy harminc körüli férfinek fél órára van szüksége ahhoz, hogy újra el tudjon jutni az orgazmusig - és számos 50 feletti férfinak napi egy orgazmus a legtöbb, amit ki tud csiholni magából. Mindezt természetesen számos tényező tudja továbbhangolni: mennyire érzékenyek, mennyire tartják vonzónak, izgatónak partnerüket, milyen érzelmi kötés van a partnerek között, ittak-e alkoholt, milyen gyógyszert szedtek, hogyan érzik magukat.

Nem szabad elfelejteni: az első orgazmus után gyakorlatilag a szervezet természetes pihenőreflexe ellen küzd a férfi. Ráadásul minden férfi különbözik, két egyező korú férfi közül az egyik elérhet öt orgazmust is új partnerével, még ugyanazon körülmények között a másik maximum csak egyet tud produkálni. Hogy lehet ezt feloldani?

A legtöbb ember számára ez nem jelent problémát. A legnagyobb kérdés általában az, hogy miként tud a nő eljutni a csúcsra, ha a férfi orgazmusa következik be hamarabb. A várakozási időt egyféleképpen lehet lerövidíteni: több izgatással, ehhez pedig számtalan tippet lehet adni - a véletlen, váratlan és szokatlan dolgok vagy szokások sokat segíthetnek. Ami pedig a partnereket illeti: nem feltétlenül kell erekció ahhoz, hogy másnak gyönyört lehessen okozni.