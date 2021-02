5 furcsa tény a csiklóról

A női csikló, vagyis a klitorisz meglehetősen érzékeny szerv, ami a szexuális ingerlés egyik legjobb célpontja. De vannak ennek az apró szervnek igen érdekes tulajdonságai!

A nők általában nem beszélnek az erekciójukról, pedig akár meg is tehetnék, mert bizonyos értelemben nekik is van - szexuális együttlétnél a csikló is megmerevedik és kissé megnő - magyarázza Dr. Vincenzo Puppo. (Ha valaki szeretne többet tudni a csiklóról, akkor Dr. Puppo Anatomy and Physiology of the Clitoris, azaz A csikló anatómiája és fiziológiája című könyve megfelelő olvasmány.) A menshealth.com összegyűjtött 5 meglepő tényt a női csiklóról, amelyből többek között az is kiderül, hogy a klitorisz kis péniszként viselkedik. De nézzük a többi tudnivalót!

A csikló a női pénisz Számít-e, mennyire szűk a hüvely? Kitágul-e a hüvely a túl sok szex miatt, számít-e az élvezetben a vagina mérete? Adunk néhány választ, kattintson! a csikló funkciója kizárólag a szexuális ingerléshez kapcsolódik. Több kutatás is azt mutatja, hogy a pénisz és a csikló azonosan indulnak, majd a hormonok hatására a megfelelő nemi jelleggé alakulnak. Dr. Puppo kutatásai azt mutatják, hogy a női csikló a péniszhez hasonló, azonos a struktúrájuk, bár sokkal kisebb kivitelben. De ellentétben a multifunkcionális pénisszel,. Több kutatás is azt mutatja, hogy a pénisz és a csikló azonosan indulnak, majd a hormonok hatására a megfelelő nemi jelleggé alakulnak.

A nők erekciója az évek előrehaladtával változatlan marad

A csiklók mérete más és más

Lehet akár 3 centiméter hosszú is! De, amikor a szexuális örömről van szó, egyáltalán nem számít a mérete. "Egy nagyon pici csikló ujjal való ingerlése, dörzsölése is okozhat erős orgazmust" - magyarázza Dr. Puppo.

A kor nem számít Ellentétben a férfiak péniszével, a csikló esetében nem számít a nő kora. A férfiaknál idősebb korban merevedési zavarok alakulhatnak ki, a nőknél változatlan marad a csikló reakciója, bármilyen korban is vannak. "A nők fizikailag bármely életkorban képesek arra, hogy

