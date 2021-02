Ondó, spermium, magömlés: mit kell tudni róla?

a hímivarsejtekszáma milliliterenként 20-60 millió között van. Ez képezi a sperma sejtes állományát, a teljes sperma tömegének mindössze 0,5 százalékát. Ebből egyébként jó esetben sem az összes spermium, inkább csak 80 százalékuk vagy annál is kevesebb életképes.

A spermiumok bölcsője

A sperma maradék 95 százaléka, amely különböző járulékos nemi mirigyek váladékának elegye. Pontos összetételét tekintve 3-5 százaléka keletkezik csupán a herében és a mellékherében , 45-80 százaléka az ondóhólyagban, 10-30 százaléka a prosztatában és 2-5 százaléka a Cowper-féle mirigyekben. Hogy is áll össze a sperma?A spermiumok, ennél magasabb hőmérsékleten nem termelődnek, vagy a már meglévők elpusztulnak. Alacsonyabb hőmérséklet sem kedvez a spermiumképződésnek, de a meglévőket nem pusztítja el. Épp ezértizmainak összehúzódásával és izzadságmirigyeinek segítségével termosztáthoz hasonló működéssel igyekszik biztosítani a megfelelő hőmérsékletet.A két herét a herezacskót ketté osztó kötőszövetes sövény választja el egymástól. A herék felszínét egyveszi körül, s ebből háromszög-alakú tereket elhatároló kötőszövetes elválasztófalak indulnak. Minden ilyen térben három, herénként nagyjából 250 herecsatornácska található. Ezekben zajlik a spermiumok fejlődése.a csatornácskák útvesztőjében, míg végül amegállapodnak egy időre. A kanyarulatos csatornák a here és mellékhere határán 12-18 csatornávászedődnek össze, végül egyetlen mellékhere-vezetékké egyesülnek, ami a mellékhere farokrészéből az ondóvezetékbenfolytatódik.A herében és mellékherében a hímivarsejteken kívül a hímivarsejtek képződését , érését fokozó és szabályozó anyagot tartalmazó váladék is képződik, melynek fontos alkotórésze a tesztoszteron. E hormon a herecsatornácskák közötti térben elszórtan elhelyezkedő úgynevezett Leydig-sejtek terméke.