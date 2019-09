A gátizom gyengülésének jelei

A gátizom gyengülésének okai

A gátizomzat gyengülését leggyakrabban a hüvelyi szülés váltja ki. Szülés közben a hüvely akár hosszú órákon keresztül is átmérőjének sokszorosára tágul, ami pedig a mögötte húzódó gátizomzat túltágulásához vezet.

De nem kizárólag a szülés válthatja ki. Okozhatják olyan állapotok is, amelyek a hasüregi nyomás jelentős megnövekedésével járnak. Ilyen például a krónikus székrekedés vagy akár a krónikus köhögés. Ezen kívül közrejátszhatnak olyan genetikai tényezők is, amelyek születéstől kezdve gyengébbé teszik a szöveteket.

A gátizom gyengülésének tünetei

A gátizom gyengülését többféle tünet is kísérheti. Ha a húgycső szintjénél keletkezik probléma, akkor vizeletinkontinenciával, pontosabban megterhelésre (tüsszentésre, nevetésre, köhögésre) fellépő vizeletcsepegéssel kell számolni. Ha a középső rész gyengül, akkor méh- és hüvelysüllyedés alakulhat ki, amelynek hatására gyengül a szexuális érzékelés. A végbél záróizomzatának és a környező gátizomzatnak gyengülése pedig széklet-visszatartási nehézségeket okozhat. Nem ritkán az is megeshet, hogy egy időben több szinten következik be a gyengülés, ebben az esetben a tünetek kombinálódhatnak.

A gátizomzat állapotán speciális gáttorna-gyakorlatokkal lehet javítani

A gátizom gyengülésének kezelése

Szerencsére a gátizomzat állapotán speciális gáttorna-gyakorlatokkal javítani lehet. A rendszeres Kegel-gyakorlatok vagy például a Kriston intim torna is segíthet erősíteni a gát izomzatát. Fontos azonban, hogy a tünetek alapján minél hamarabb diagnosztizálják állapotunkat, hiszen annál gyorsabban láthatunk neki a tornának, és annál nagyobb eséllyel lehet regenerálni a szöveteket. Vannak azonban esetek, amikor már a torna sem segít, és elkerülhetetlen a műtéti beavatkozás. A lehetséges kezelésről minden esetben orvosunkkal kell egyeztetni.