Petting vagy aktus?

Tini szex?

Egy csók és más semmi? Olvassa el, mi történik a testünkben és a lelkünkben, amikor csókolózunk!

A petting angol szó, simogatást, becézgetést jelent. Röviden mindazokat az örömszerzési módokat jelenti, amik az aktuson kívül előfordulhatnak, így a csók, ölelkezés, kézzel-szájjal történő izgatás. Van, aki az ifjúkori, kezdetlegesebb szexnek tartja. Tény, hogy a pettingnek megvan a tini korban a speciális fontossága, hisz csak így lehet megismerni a másik nem testi reakcióit, és így lehet a szexnek a legfontosabb elemét, az erotikát megtanulni! A felnőttek inkább jó esetben az előjátékkal azonosítják. Részben igazuk is van, mert az előjáték csakugyan petting, csakhogy a petting nem mindig csupán a szeretkezés bemelegítője, hanem önmagában is okozhat maximális kielégülést.

Az aktusközpontúság jellemző a szexuális életre

A nők és férfiak számára különböző fontosságú lehet a petting, mást szerethet az egyik fél, mást a másik. Nem könnyű ezekben eligazodni, de érdemes, hogy harmonikus és élvezetes legyen az együttlét.

Azért is érdemes a pettingről beszélni, mert a közfelfogásban a szex egyenlő az aktussal. Az átlagember a közösülés közbeni kielégülést tartja igazán jónak, méghozzá gyakran rutinszerűen végrehajtva minimális előjátékkal vagy anélkül. Ez a hagyományos felfogás elavult, mert az amerikai Masters és Johnson laboratóriumi vizsgálatai alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy a petting útján elért orgazmuskor a szervezetünkben ugyanaz történik, mint aktus közben. Akármilyen ingerléssel jutunk el a csúcsig, ennek testi megnyilvánulásai ugyanazok, a pszichés élménye pedig nem az ingerlés módjától, hanem a beállítottságtól, és a partnerkapcsolat milyenségétől függ.

Sok nő előnyben részesíti a petting okozta örömöt!

A petting nem új keletű dolog, azonban a rohanó tempó, az örökös sietség háttérbe szorította, és a férfiakat a szexben is célratörővé, rámenőssé tette. Arról nem is beszélve, hogy az utódnemzés szempontjából is az aktus a fontos. A női emancipáció azonban a szexben is változást hozott! Már nem elviselői, hanem élvezői akartak lenni a szerelmeskedéseknek, ahol az orgazmus elérése sem kivételes dolog. Már pedig a nők számára a kielégülés többnyire az aktus közben a legnehezebb - különösen, ha arra túl gyorsan kerül sor -, épp ezért inkább a pettinget részesítik előnyben.

Van, aki a pettinget ifjúkori, kezdetlegesebb szexnek tartja. Fotó: iStock

Akkor hogyan csináljuk?

Először beszéljünk a "lágy pettingről"! Tulajdonképpen ez a tiniknél a szexuális tapasztalatszerzésnek az első lépése, de minden későbbi kapcsolatnak, együttlétnek is. Nem szabad kihagyni, hisz ezzel lehet megismerni, majd ráhangolódni a partnerre, miközben őt is ráhangoljuk az együttlétre, a szexre. Fontos alapszabály a fokozatosság, nem szabad rögtön a tipikus erogén zónáknál kezdeni! Különben is a test egész felülete izgatható szexuálisan. A testfelület érintkezése simogatás nélkül is érzéki örömöt jelenthet, hiszen a bőrérzékelés révén fölfogjuk a másik test melegét, a legapróbb mozdulatokat.

Elérkeztünk tehát az érzékiség küszöbéhez. Ne feledjük, a legfontosabb erogén zónánk az agyunk! A semlegesebb tájakon kezdjünk fokozatosan közelítve a nemi szervek felé! Ügyelni kell, hogy ne csiklandozzunk, hanem erotikus izgalmakat okozzunk! Az összebújás, ölelkezés rendszerint felöltözve kezdődik, aztán kerülnek le a ruhadarabok. A vetkőzés lehet az átmenet a lágy pettingből a "kemény pettingbe", ami lényegében mindent tartalmazhat, kivéve a pénisz bevezetését a hüvelybe. Így mindketten átélhetnek egy vagy több orgazmust is. Vannak olyan élethelyzetek, amikor ez a fajta szexuális együttlét a legjobb. Ilyen például, ha afogamzásgátlásnem megoldott, vagy ha a szülés után, a terhesség alatt "hüvelynyugalmat" tanácsol a nőgyógyász, menzesz alatt, és ha valamilyen fertőzésveszély miatt nem tanácsos az aktus.

Örömszerzés kézzel

Valójában nem lehet éles határvonalat húzni a petting különböző módjai közé, mert mindegyiknek különböző hatása lehet. Ugyanaz a petting, amelyik az egyik esetben a ráhangolódást szolgálja, máskor vagy másképp alkalmazva orgazmust válthat ki.

A szexuális örömszerzés leghatékonyabb eszköze a kéz! Ennek használata sem mindenkinél jön automatikusan, de lehet ezt is tanulni, fejleszteni. A fokozatosság az első alapelv a szerelmeskedésben. A legtipikusabb hiba még ma is, hogy rögtön a partnerünk nemi szervéhez nyúlunk! Ennek hatása viszont kétséges, és különösen nőknél, ha még nincsenek ráhangolódva a szexre, ellenállást válthat ki. A fokozatosságot kétféle értelemben is figyelembe kell venni: egyrészt a fő erogén zónák megközelítésében, másrészt az ingerlés erősségének növelésében. Másik alapelv a folyamatos kommunikáció! Az ingerlés irányításával lehet megtudni, hogy a partnernek hogyan, és hol jó, milyen ritmusban, stb. Nem várhatjuk el a párunktól, hogy mindent ki tud találni. A következő alapelv az izgatás változatossága. Ne simogassunk egy testrészt túl sokáig, egyforma mozdulatokkal, változatlan intenzitással! Fontos, hogy minden változtatásnak a partnerhez kell igazodnia! Ha túl sokáig izgatunk egy testrészt változatlanul, monotonná válik, és a másik úgy érezheti, hogy csak rutinból tesszük.

A gyönyört az orális izgatással lehet fokozni

Az oralitás latin szó, és a szájjal kapcsolatos tevékenységeket jelenti. Freud nyomán tudjuk, hogy az ember pszichoszexuális fejlődés első szakaszát az oralitás túlsúlya - például a szopás - jellemzi. A csókolózás hasonlít a szopáshoz, a szájjal "birtokba vételhez". A száj egyébként is az egyik fő erogén zónánk, szexuális gyönyört, izgalmat kelt. Ez nemcsak csókolózással lehetséges, hanem az ajkakkal, nyelvvel is. Amikor az orális szexről beszélünk, a nemi szerv ingerlésére gondolunk. Aki örömmel, szívesen csinálja, az nemcsak azt élvezi, hogy a partnerének gyönyört okoz, hanem a szája is ingert kap, mintha kóstolgatná, csókolgatná a párját.

Fontos alapelv - ami persze a szeretkezésre is vonatkozik -, hogy semmilyen belső vagy külső kényszer ne befolyásolja az orális szex kapását vagy adását. Csak olyat kérjünk partnerünktől, amit magunk is szívesen megteszünk!