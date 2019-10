Önkielégítés és kényeztetés férfiszemmel

Bemelegítő lépések A férfiaknál is kialakulhat olyan érzés, amitől nehezen fogadják el saját testiségüket, és inkább a szégyenérzés kíséri a szexuális vágyat, mint az öröm. Megbarátkozni a saját adottságokkal azért is érdemes, mert a partnerben is teljesen más érzést vált ki az, aki örömmel elfogadja magát, azzal szemben, aki inkább feszeng a meztelenség során. Néhány férfi valószínűleg sokszor bólintott már megadóan az olyan szavakra, hogy nem a tökéletes test számít egy nőnek, de aztán ugyanúgy gondolkodott erről, mint előtte.

A hímvessző kényeztetése

Valóban, a nők szeretik a jó testű férfiakat , de amit a legjobban szeretnek, ha egy. Kiváltképp a szexben imádják, ha egy férfi határozott mozdulattal irányítja a kezüket, a csípőjüket, illetve bármit, ami az örömszerzésben részt tud venni. Ezért is nagyon fontos, hogy tudják a férfiak, hogy mit szeretnek, és hogyan lehet azt elérni., hogy tanulja meg elfogadni a testét! Ebben a legnagyobb segítség egy nagyméretű tükör, esetleg kettő, hogy hátulról is megfigyelhesse, hogyan néz ki. Figyelje meg pl. a mozdulatait, az izomzatát, a domborulatait, a testtartását, testének szőrösségét. Ha férfiatlannak tartja ezeket a praktikákat, csak addig csinálja, míg leköti a figyelmét. Valami egyedi mindenki testén található, és ez megadhatja az Ön jellegzetességét.Ezután. Tízéves koruk körül a fiúk általában túlesnek az első önkielégítésen, de nevelési okok miatt később lehet, hogy teljesen felhagynak saját maguk szórakoztatásával. A mai orvosi vélemények sokkal inkább buzdítják a férfiakat az önkielégítésre, mint az egyedülállók önmegtartóztatására, mert a prosztatabetegségek kisebb arányban alakulnak ki azoknál a férfiaknál, akik rendszeres nemi életet élnek. Ha esetleg ezelőtt azt hallotta, hogy ne tapogassa önmagát, akkor ezt most felejtse el, és próbálgassa a tapogatás minél több formáját. Azért is jó, ha széles skálán tud mozogni a kézügyessége, mert így a partnerének is könnyebben el tudja majd mondani, vagy megmutatni, hogy mivel tud örömet okozni Önnek. Ha kipróbálja az érintés sokféle módját, ezt majd fel tudja használni akkor is, ha a partnerének akar örömet szerezni. hímvessző petyhüdten kb. 5-10 cm, izgalmi állapotban a szivacsos szövetei megtelnek vérrel és átlagosan 12-14 cm-esre duzzad. A legérzékenyebb része a makk, annak is az alsó pereme a fitymaféknél. Tapasztalja ki hímvesszője érzékenységét! Ha nem körülmetélt, húzza a fitymáját előre-hátra a merevedésig. A hímvessző - függetlenül attól, hogy körülmetélt-e vagy sem - ugyanolyan érzékenységű. Ha körülmetélt, a fogás nyomásával és lazításával ingerelheti a hímvesszőt, amíg merevedést érez. Ha valamilyen síkosító anyagot használ, nagy valószínűséggel hamarabb jut el az orgazmushoz.Az önkielégítés alkalmával az óvszer rutinos használatát is megszerezhetik a férfiak, és így megtaníthatják a párjukat is, ha azt szeretnék, hogy közösen "öltöztessék fel" a hímvesszőt. Arról nem is beszélve, hogy a biztonságos szex legjobb módszere, ha nem idegenkednek az óvszer használatától - egy kis kellemes gyakorlással magabiztosabbá válhat ezen a téren is.