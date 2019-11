Ha valaki a szájára vesz

A szexuális kíváncsiság sok mindent kihoz az emberekből. Valószínűleg kevés olyan emberpár létezik, aki együttléte során legalább egyszer ne próbálta volna ki az orális szexet. Az embereket megosztja a szexuális érintkezés ezen formája. Elfogadhatatlanságát sokan azzal indokolják, hogy nem szolgálja az utódnemzést, és ezért bűnös, erkölcstelen, parázna dolognak tartják.

Orális ódzkodás

Mások viszont a megfulladástól tartanak, ami a felláció (férfi nemi szerv szájjal, nyelvvel történő ingerlése) megfelelő technikájának megismerésével és elsajátításával teljesen kiküszöbölhető. De más oka is lehet, hogy valaki idegenkedik az orális szextől. Vannak, akikben az gerjeszt félelmet, hogy partnerük számára kellemetlen és undorító lehet nemi szervük íze és illata, de az is előfordulhat, hogy a kedves nemi szerveinek illata hat negatív módon, esetleg taszítóan rájuk. Ezektől a félelmektől könnyű megszabadulni, hisz gyakran alaptalanok is. Ha valaki rendszeresen ápolja testét, és betartja a tisztálkodás szabályait, nemi szervének gyakorlatilag nem lehet rossz illata. Érdemes szót ejtetni a nemi izgalom hatására keletkező testnedvek illatáról, amelyek néhányak számára kifejezetten bódítóan hatnak.

Egyeseket félelmemmel tölthet el, ha partnerük a nemi szervüket kezdi csókolgatni, nyalogatni, hisz ez szokatlannak tűnhet az első alkalommal. Ilyenkor érdemes megerősíteni az aggódó társban a tudatot, hogy a nyalogatásnak finom íze van, és izgató mindezt átélni. Bizonyos nők félnek attól, hogy az orális szex során a szájukban következik be a magömlés. Ha társunknak ilyen jellegű félelmei vannak, ezeket jobb mielőbb tisztázni, és semmiképpen sem szabad erőltetni a dolgot. Kompromisszumos megoldás lehet, hogy a magömlés a hüvelybe vagy a mellek között következzen be. A legfontosabb, hogy kölcsönös megbeszélés során tisztázzuk, hogy az aktustól ki mit vár el, és senki ne érezze magát kényelmetlen, "ráerőszakolt" helyzetben.

A férfinedű íze

A férfiak ejakulátuma spermát és mirigyváladékot tartalmaz. Az ondósejtek (spermiumok) a herében termelődnek férfihormon hatására. A férfiak spermája egyénenként változik, amelynek az íze és illata nagymértékben függ a férfi egészségi állapotától, a mindennapi testi-lelki fizikai állapotától, és az elfogyasztott élelmiszertől. Az ejakulátum ízét nehéz meghatározni. Egyes kutatók a "fémes" ízhez hasonlítják, mások viszont a "semleges" íz kategóriába sorolják. Tény azonban, hogy íze például alkohol és kávé hatására kesernyéssé válik, a gyümölcsök és gyümölcslevek (ananászlé, őszibaracklé) viszont édeskés ízt kölcsönöznek neki. Sok nőnél az ejakulátum látványa, íze és illata fokozhatja a nemi vágyat, így további, még nagyobb késztetést éreznek a teljes odaadásra az együttlét során.

Az orális szex is akkor jó, ha mindkét fél élvezi

A nő szájjal, nyelvvel történő kényeztetése - kunnilingusz

A cunnus latin szó tartalmi jelentése a vulva nyalása. Ebből származik a kunnilingusz, vagyis a női nemi szerv szájjal, nyelvvel történő ingerlése, izgatása. Ha valaki birtokában van a megfelelő technikának, akkor nemcsak előjátékként alkalmazható, hanem akár el lehet vele érni a csiklói orgazmust is. Sok nő nagyon kedveli ezt a szeretkezési módot, mert az orgazmus a legtöbb esetben garantált és meglehetősen intenzív is.

A nők orális izgatásánál nagyon fontos, hogy teljesen el tudják engedni magukat, és ehhez az kell, hogy biztonságban érezzék magukat, megbízzanak partnerükben. Ha sikerül feloldódniuk, a siker biztosan nem marad el. A férfiak úgy tudnak segíteni a nők ellazulásában, ha kifejezésre juttatják, hogy élvezettel művelik azt, amit csinálnak (dicsérik az ízét, illatát, stb.).

A vizsgálatok szerint a férfiakat inkább hozza lázba a látvány, mint a nőket, ezért is érdemes időt hagyni az orális szex elején, hogy a férfi gyönyörködhessen kedvese idomaiban, féltettebb zugaiban. Az orális szexben szinte nélkülözhetetlen a jó kommunikáció, hisz a nőnek éreztetnie kell partnerével, hogy miben leli örömét, és hogyan jó neki. Fontos az olyan testhelyzet megválasztása, amely mindkét fél számára előnyös. A nők kedvelik, ha kényelmesen a hátukon fekhetnek, és szétnyitott lábaik között a partnerük szabadon mozoghat, vagy ha kis terpeszben állva, egyik lábuk az ágyon vagy széken van, miközben a férfi leguggol. Kezdetben érdemes a női nemi szerv környékét leheletfinoman körbe nyalogatni, és az ujjakkal is lágyan játszani, mint a hárfa húrjain s nem egyből "in medias res" (bele a közepébe). A türelem meghozza a gyümölcsét, mert ha meghitten, lágyan nyalogatja a partner a kedvesét, akkor az olyan izgalmi állapotba kerül, hogy már ettől megduzzadnak a kisajkak és a csikló is, pedig még hozzá sem értünk. Ezt követően érdemes a kisajkakra és a csiklóra koncentrálni.

Ha a csikó ingerlését nyelvvel elkezdtük, akkor azt nem szabad csak nagyon kis időre (néhány másodpercre) abbahagyni, ellenkező esetben könnyen "megszakadhat" a nő felfokozott izgalmi állapota, illetve egyfajta "törés" léphet fel a csúcsra juttatásban. A nők szeretik, ha az izgatás folyamatos és egyenletes. Az orális szexnél is fontos folyamatosan figyelni a partner reakcióit, és a jobb hatás elérésének érdekében érdemes lágyan simogatni a nő erogén zónáit (például hát, csípő, mell, comb belső fele, stb.) Az orális szexnél a nő egyre jobban igényli - főleg az orgazmus közeli állapotban - az erőteljesebb ingerlést. Ilyenkor érdemes nagyobb intenzitással, erőteljesebben izgatni a nemi szervet, és a nyelvünket akár a hüvelybe is bedugni.

Sok nő kifejezetten szereti, ha partnere szeméremajkait ujjaival széthúzza (ügyelni kell arra, hogy ez ne okozzon fájdalmat), és úgy ingerli a csiklóját. A csiklónak nincsenek saját nedvei, ezért fontos, hogy szeretkezés közben mindig nedves legyen. A nők egy része azt gondolja, hogy a férfiak irtóznak a vulva illatától, nedvétől, ízétől és látványától. Ez tévedés. A legtöbb férfira ezek csáberőként hatnak. A csúcspont elérése után hagyjon egy kis időt társának, mivel a nők orgazmus után még egy ideig izgalomban vannak. Ilyenkor érdemes gyengéden hozzábújni, átölelni, megsimogatni.

A férfi szájjal, nyelvvel történő kényeztetése - felláció

A latin eredetű fellare szó tartalmi jelentése: "szopni". Ebből a szóból származik a felláció, vagyis a férfi nemi szervének nyelvvel, szájjal történő izgatása, ingerlése, szájba vétele, szívása, szopása, nyalása - írja a szakirodalom. A fellációt sokan szeretik szerelmi előjátékként alkalmazni, amíg a pénisz nem éri el a megfelelő merevedést a hüvelybe való behatoláshoz, de sok férfinak kifejezetten öröm, ha e nemi aktust a teljes kielégülésig (magömlés) végzi a partner. Sosem szabad egy nőt kényszeríteni, vagy erőltetni az orális szexre. Ez az együttlét meghitt formája, és fontos, hogy a nő élvezze azt, amit csinál. Ha a nő mestere az orális szexnek, akkor a fellegekbe juttathatja vele partnerét. A pénisz a férfiak legérzékenyebb testrésze, ezért csínján kell vele bánni. Nem szabad se kézzel, se szájjal durva, erős mozdulatokat végezni, mert az könnyen fájdalmat okozhat. Vigyázni kell arra is, hogy a fogak ne okozzanak sérülést a hímvessző felületén. Először érdemes az ujjakkal érinteni, ingerelni a péniszt, nem egyből a "lényegre térni".

A férfi rendkívül érzékeny pontja a herezacskó és annak a környéke. Simogatásával, nyalogatásával könnyen elérhető, hogy "álljon a zászló". Ez után jöhet a "nagyobb falat". Erotikus, gyengéd nyalogatással finoman végezze az első mozdulatokat, figyelve arra, hogy a pénisz mindig nedves legyen. Később a megfelelő "hőfok" elérése után fokozatosan lehet erősebb, gyorsabb mozdulatokat tenni. Néha érdemes a péniszről elbarangolni más területekre (herezacskó környéke, a pénisz töve), mintegy "húzni", izgatni a partnert, majd ismét visszatérni a férfi legérzékenyebb pontjára, a makkra. A férfiak vizuálisan jobban ingerelhetők, mint a nők, ezért orális szex közben is előszeretettel nézik partnerüket, s ez még jobban felizgatja őket. Sőt, van olyan férfi, aki partnerét a tükör előtt kéri meg az orális aktus végzésére. Nagyon fontos, hogy a férfi ne legyen erőszakos a fellációt végző partnerével szemben, ne erőltesse a szájba történő magömlést, ha a partnere nincs még erre felkészülve, mert ezekkel a cselekedetekkel csak többet árt, mint használ. Itt is fontos a testbeszéd és a partnerek közti megfelelő kommunikáció és egyetértés. Ha ez megvan, engedje át magát az orális szex örömeinek, és élvezze zsigerből.

Fertőzések szájról szájra

A szájnak fontos szerepe van az emberek közti kommunikációban, az étkezésben, a mimikában és nem utolsó sorban a szexben is. Ne feledjük: szájon át lehet adni, de kapni is. Az orális szexnél fontos felhívni a figyelmet a szexuális fertőzés veszélyeire. Sokan azért alkalmazzák előszeretettel az orális szexet, mertfogamzásgátlásszempontjából biztonságos módszer. Igen ám, de lehet árnyoldala is. A szexuális betegségek, fertőzések az orális szexnél könnyen átadhatók. Ilyen például a clamydia, az AIDS, a HPV, a hepatitisz B, és a szifilisz is. Ha a pár bármelyik tagjának fogínyvérzése, fogínybetegsége vagy szájsebe van, ne alkalmazzuk az orális szexet. A száj nyálkahártyájának mikrosérülései is könnyen válhatnak reális veszélyforrássá. Szájunk testünk létfontosságú nyílása - vigyázzunk rá nagyon!