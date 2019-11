Ezt sokan nem tudják az orális szexről

Jó tudni A torokrákkal diagnosztizált betegek egyharmadánál megtalálták a HPV-vírus valamely fajtáját is egy új kutatás során. További tudnivalókért kattintson ide!

A HPV a garatot és a mandulát is megtámadhatja

A HPV a garatot és a mandulát támadja meg, de a szakemberek szerint a HPV-vel összefüggő daganatokat könnyebb kezelni, mint azokat, melyek fő okozója a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. A fertőzés, illetve a betegségek megelőzésének módszereit még a szakorvosok sem ismerik, de a védőoltás hozzájárulhat az érintettek körének csökkenéséhez.Az orális szex. Vannak olyan párok, melyeknél az orális szex a harmonikus együttlét része, mindketten élvezik és szívesen csinálják, de olyan kapcsolatok is lehetnek, melyekben ez csak a feszültséget növeli. A stressz pedig aés szexuális problémákhoz is vezethet.Egy amerikai szexuálterapeuta szerint ez több okra is visszavezethető: a frusztráció oka lehet(elég jól csinálom? eléggé tudom élvezni?), vagy attól, hogy az orális szex undorral járhat együtt. Mások úgy gondolják, az orális szex felboríthatja a párkapcsolat dinamikáját, és az egyenrangú felekből alá- és fölérendelt válik.Az orális szex során is elkaphatjuk a nemi betegségeket. Gyakori félreértés, hogy az orális szex biztonságosabb, mint a hagyományos közösülés - ez egyetlen szempontból igaz: nem veszélyeztet nem kívánt terhességgel. A betegségek rizikója, bár alacsonyabb, mint a hagyományos együttlétnél, több tényezőtől függ, többek között attól, hogy hány szexuális partnere volt valakinek, milyen gyakran váltogatja a partnereit, de a nem is szerepet játszik benne.