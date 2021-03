A savanyúság levét ezért ne öntsük ki

A savanyításhoz használt folyadék sót és vizet tartalmaz a legnagyobb mennyiségben, a zöldségeket, például uborkát ebben tárolják. A visszamaradó lé tehát tulajdonképpen sót, vizet és uborkalevet tartalmaz.

A savanyú káposzta hatásai A savanyú káposzta a fehér káposzta savanyított, erjesztett változata. Olcsó, mindenki számára elérhető, változatosan felhasználható, emellett pedig rendkívül egészséges is.

Ezért jó edzés mellé a savanyúság leve

Intenzív mozgás során, főleg, ha az edzés nagy melegben történik, a sportoló sokat izzad, a folyadékkal együtt pedig elektrolitokat is veszít a szervezete, különösen káliumot és nátriumot. Hogy a teljesítmény fenntartható legyen, ezeket az elektrolitokat és a folyadékot is vissza kell pótolni. Éppen ezért ilyenkor valóban jól jöhet valamilyen sós folyadék.

A savanyú káposzta leve edzés után is kiváló

A savanyúságlé éppen ilyen. Bőven tartalmaz nátriumot, illetve kisebb mennyiségben káliumot és magnéziumot is. Éppen ezért ilyen szempontból valóban megfelelő roboráló, sőt, akár az emésztést is könnyítheti, mivel a savanyúságlének az erjedés miatt probiotikus hatása is lehet. Éppen ezért, ha valaki nem ódzkodik csak úgy, magában kortyolni a savanyúságlevet, valóban helyettesítheti is vele a sportitalokat.

Ha nem akarjuk meginni a levet, akkor például húsok marinálására, raguk ízesítésére is használhatjuk. Semmiképp se dobjuk ki, mert akár új adag savanyúságot is készíthetünk belőle. Csak dobjunk bele vékonyra vágott répát, hagymát, uborkát, tegyünk bele egy kis extra sót, vizet, esetleg ecetet, majd jól záródó üvegben hagyjuk állni egy-két napot a hűtőben, és máris kész a friss adag savanyúságunk.

Forrás: menshealth.com