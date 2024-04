Kiderült, mikor a legjobb edzeni

A Sydney Egyetem kutatói azt akarták kideríteni, hogy mennyire számít, a nap melyik szakában mozgunk, ha meg akarunk szabadulni a felesleges kilóktól - írja a Healthline.

Kutatásukban 30 ezer, elhízással küzdő személy vett részt, akik már elmúltak 40 évesek, és közel 8 éven keresztül nyomon követték őket. Körülbelül 3000 főnek kettes típusú cukorbetegségük is volt.

A vizsgálat résztvevőit arra kérték, hogy viseljenek aktivitásmérőt, így lehetett tudni, hogy mikor végezték a legtöbb mérsékelt vagy erőteljes cardio mozgást. A kutatók azt is megfigyelték, hogy az alanyok milyen gyakran végeztek mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitást.

Miután elemezték az adatokat, a csapat megállapította, hogy azoknál volt a legalacsonyabb a korai elhalálozás kockázata, akik este - 18 órától éjfélig - mérsékelt vagy erőteljes tevékenységet végeztek. Kisebb valószínűséggel haltak meg szív- és érrendszeri betegségben (például szívroham, szívelégtelenség vagy stroke) vagy microvascularis betegségben (amikor a szív kis artériái nem működnek megfelelően).

A cardio edzések gyakoriságával kapcsolatban azt találták, hogy fontosabbnak tűnik, mint a nap folyamán végzett többi fizikai aktivitás összesen.

Dr. Matthew Ahmadi, a tanulmány egyik vezető szerzője azonban sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy azt nem követték nyomon, hogy pontosan milyen típusú mozgást végeztek a résztvevők. Azt is megjegyezte, hogy mivel megfigyeléses vizsgálatról volt szó, nem lehetett meghatározni a pont ok-okozati összefüggéseket. Lehet például, hogy egyesek azért mozogtak kevesebbet, mert már voltak bizonyos egészségügyi problémáik.

Ha tehetjük, inkább este menjünk az edzőterembe. Fotó: Getty Images

Dr. Sergii Putsov sporttudományi szakember szerint valóban több előnye lehet az esti mozgásnak.

"Az esti testmozgás jelentősen javíthatja az alvás minőségét, mivel szabályozza a szervezet belső óráját és elősegíti a melatonin felszabadulását, ami az alváshoz elengedhetetlenül fontos hormon. Ezen kívül összefügg az anyagcsere jobb működésével, ami jobb inzulinérzékenységhez, megnövekedett kalóriafelhasználáshoz és zsíroxidációhoz vezethet" - magyarázta a portálnak. Ezen kívül azért is segíti az alvást az esti fizikai aktivitás, mert megnyugtat és csökkenti a stresszt, valamint a feszültséget is levezethetjük általa, és ráadásul még endorfint is termel a szervezünk.

Andrew White személyi edző szerint, ha el akarunk kezdeni mozogni, elsőként érdemes egy orvossal konzultálni, hogy van-e olyan mozgásforma, ami nem ajánlott nekünk. Bármit is csinálunk, lassan kezdjük, olyan mérsékelt intenzitású tevékenységekkel, mint például a gyaloglás, a biciklizés vagy az úszás.

Azt is javasolta, hogy realisztikus, megvalósítható célokat tűzzünk ki magunk elé, hogy legyenek sikerélményeink és motiváltak maradjunk. Arra is figyelnünk kell, hogyan reagál a szervezetünk.

"Fontos, hogy feszegetni a határainkat ahhoz, hogy fejlődést érjünk el, de ne erőltessük meg túlságosan magunkat. Így elkerülhetjük a sérüléseket vagy a kiégést" - tanácsolta. Szerinte az is segíthet, ha például csoportos edzésre járunk, vagy személyi edzővel dolgozunk, vagy "csak" egy baráttal. Ha van, aki segít és támogat, szórakoztatóbb lehet az edzés.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az esti edzés előnyei ellenére nem kell feltétlenül erőltetni, hogy ilyenkor mozogjunk. "Napszaktól függetlenül a rendszeres testmozgás kulcsfontosságú a testsúlyunk megtartásában és az egészségünk megőrzésében" - mondta a portálnak. A lényeg, hogy olyan mozgásformát találunk, amit élvezünk, és hosszútávon is be tudjuk építeni az életritmusunkba.