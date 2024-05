Prosztatagondok: diagnózistól a gyógyulásig

A krónikus prosztatagyulladás rendkívül változatos tünetekkel járó, komplex betegség. Változó intenzitással jelentkezhet diszkomfortérzet és tompa, feszítő fájdalom az alhasban, valamint kialakulhatnak vizeléssel járó kellemetlenségek is (gyakori, fájdalmas vizelés, éjszakai vizelés), deréktáji fájdalom, véres ondó. A szexuális együttlétek fájdalmassá válhatnak, idővel pedig merevedési gondok is jelentkezhetnek.

Ha a prosztatagyulladás tipikus tünetei legalább 3 hónapon át fennállnak, akkor krónikus bakteriális prosztatagyulladásról beszélünk.

A krónikus prosztatagyulladás kezelési lehetőségei

A diagnózist minden esetben az urológus szakorvos állítja fel. A probléma kezelése a gyulladás típusától és súlyosságától függ. A krónikus bakteriális prosztatagyulladás orvoslása antibiotikumterápiával történik. A kezelés általában 6-12 hétig tart, a gyógyszerek kiválasztása a kórokozó típusától és az antibiotikumérzékenységtől függ.

A KRÓNIKUS PROSZTATAGYULLADÁS KIHAT A MINDENNAPI ÉLETRE IS. FOTÓ: GETTY IMAGES

A fájdalom és a gyulladás enyhítésére a hosszú terápiás időtartam miatt nem javasolt hétköznapi fájdalomcsillapítókat vagy gyulladáscsökkentő gyógyszereket alkalmazni, ugyanis a hosszú távú mellékhatásaik súlyosak (gyomorfekély, májkárosodás, vesekárosodás). Ilyen gyógyszerek például a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok), például ibuprofen, paracetamol, diclofenac, metamizol. Ezek helyett előnyösebbek a hosszú távon is alkalmazható, fájdalomcsillapító hatású fitoterapeutikumok.

Az orvos a duzzanat csökkentésére ún. alfa-blokkolót is felírhat, amely ellazítja a prosztata simaizomzatát, ezzel megkönnyítve a vizeletürítést. Az alfa-blokkolók hatékonyak, de a potenciára gyakorolt hatásuk miatt nem minden beteg viseli jól őket. A fájdalom csillapítására a meleg ülőfürdő és a lazító gyakorlatok is hatásosak lehetnek. A testi tünetek kezelése mellett pszichoterápia is segíthet a teljesítménykényszer és a stressz csökkentésében.

A krónikus prosztatagyulladás kihat a mindennapi életre is

A krónikus prosztatagyulladás esetében a panaszmentes és a kellemetlen tünetekkel, fájdalommal járó időszakok váltják egymást, és ez hatással van az érintettek életminőségére.

Az elhúzódó tünetek következtében kialakuló stresszhatás komoly lelki panaszokhoz vezethet: a lassú javulás csalódottságot, az állapot tartóssága és az örökös fájdalom pedig szorongást okozhat, rosszabb esetben hangulatingadozás és depresszió is kialakulhat a betegeknél.

Egy idő után a krónikus prosztatagyulladásban szenvedők egyre jobban bezárkóznak, elszigetelődnek a környezetüktől. A tartós, fájdalommal járó tünetek miatt nem vesznek részt közösségi programokban, elkerülik a barátaikat is.

A prosztatagyulladás a szexuális életet is befolyásolja, hiszen a merevedés és a magömlés fájdalmassá válhat, mindez pedig egy idő után gondot okozhat a párkapcsolatban is.

Tippek és tanácsok a krónikus állapot kezelésére