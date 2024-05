Vizelési zavarok férfiaknál: mikor kell aggódni miatta?

„A vizelet ürítése főként napközben történik. A legtöbb ember naponta 4-8 alkalommal üríti ki a hólyagját, és a napi vizelet mennyisége körülbelül 1,2-1,5 liter. Az ettől gyakoriságban vagy mennyiségben jelentősen eltérő esetekben már vizelési zavarokról beszélünk” – olvasható az Egészségvonal oldalán.

A vizelési zavarok = prosztataproblémák?

A „vizelési zavarok” nem egy összefüggő kórkép, hanem több betegségcsoport esetén fellelhető tünetegyüttes. Ezekkel találkozhatunk például szűkületek (tripper, BPH), különböző gyulladások (krónikus prosztatitisz, akut prosztatitisz) és köves betegségek (hólyagkövek), hólyagdaganatok, a korral járó bizonyos elváltozások esetében. Tény és való, hogy 45 év feletti férfiaknál ezeket leggyakrabban a prosztata megnagyobbodása okozza.

BPH (a prosztata jóindulatú megnagyobbodása)

A prosztata egy gesztenye alakú szerv, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el. A prosztata szorosan körülfogja a húgycsövet, így elváltozásai, megnagyobbodása, daganata a vizelet útját akadályozhatja.

A BPH, azaz a prosztata jóindulatú megnagyobbodása 30 éves kor után kezdődik, és 60 év felett már a férfi lakosság több mint 40%-át érinti valamilyen formában. A BPH 30-40 százaléka jár panasszal, és a tünetekkel rendelkezők alig 10-20 százaléka mer vele orvoshoz fordulni, habár a betegség jól kezelhető. A megnagyobbodott prosztata az eredeti méretének többszörösét is elérheti, így szűkíti, összeszorítja a húgycsövet és akadályozza a vizelést.

Tünetei közé tartozik a gyakori éjszakai vizelés, a gyakori, sürgető vizelési inger vagy a nehezen meginduló vizeletsugár is. A vizelés zavarai más betegségek kialakulását is előidézhetik, így például a pangó vizeletben elszaporodó baktériumok fertőzést, hólyag- és vesegyulladást, -károsodást, hosszabb távon veseelégtelenséget is okozhatnak.

Az időben elkezdett gyógyszeres kezeléssel gyorsan és hatékonyan csökkenthetők a kellemetlen tünetek!

A prosztata megbetegedései alkotják a férfiak betegségeinek legnagyobb csoportját. A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) a prosztata mirigyállományának jóindulatú szövetszaporulata. Az 50 év feletti férfiak közel felénél alakul ki, és az életkor előrehaladtával gyakorisága rohamosan nő. A BPH nagymértékben befolyásolja a férfiak egészségi állapotát és életminőségét. Ennek ellenére a panasszal küzdőknek csak a 10-20 százaléka fordul orvoshoz, pedig a betegség jól kezelhető!

Tripper

A trippert (más néven gonorrhoea vagy kankó) a Neisseria gonorrhoeae nevű baktérium okozza, amely nemcsak szexuális érintkezés útján, de születéskor, anyáról gyermekére is átterjedhet. Férfiaknál, ha a páciens nem csak hordozója a fertőzésnek, akkor a kór a prosztata, a here és az ondóvezeték gyulladását okozhatja. A fertőzést követően 2-4 nap lappangási idő után égő érzés kíséretében húgycsőfolyás jelentkezik, ami kezdetben nyákos, majd gennyes jellegű. Ha a vizelés fájdalmassá és véressé válik, a gyulladás nagy valószínűséggel ráterjedt a húgyhólyagra is.

Krónikus prosztatitisz, akut prosztatitisz

A prosztatagyulladás (prosztatitisz) az egyik leggyakoribb prosztataprobléma a 25-45 éves férfi korosztályban, de bármely életkorban előfordulhat. Kialakulásának egyik oka lehet valamilyen baktérium által okozott fertőzés.

Az akut prosztatagyulladás súlyos állapot, ezért mielőbbi orvosi ellátás és megfelelő antibiotikumterápia megkezdése ajánlott. Főbb tünete a sürgető vizelési inger (kevés vizelet távozásával), magas láz, hidegrázás, pénisztő környéki fájdalom és fátyolos vizelet. A krónikus prosztatagyulladást folyamatos vagy visszatérő bakteriális fertőzés okozza. A gyulladás évekig is tarthat. Bekövetkezhet akkor is, ha az akut prosztatitisz során a kezelés nem sikeres, azaz nem ürül ki minden kórokozó a szervezetből, így krónikussá válik a fertőzés. Tünetei változatosak: sürgető vizelési inger, fájdalmas vizelés vagy ejakuláció, vizelési nehézség, véres ondó. Kezelése ugyancsak antibiotikumterápiával történik.

Hólyagkő, hólyagdaganatok

A hólyagkövesség kialakulását elősegítheti a pangó vizelet, illetve a pangó vizeletben elszaporodott baktériumok hatására kialakult húgyúti fertőzések is. Idősebb korban a megnagyobbodott prosztata, cukorbetegség vagy a tartós ágyhoz kötöttség is vezethet vizeletpangáshoz, húgyúti fertőzésekhez.

A húgyhólyagdaganat sokáig tünetmentes lehet, első tünete leggyakrabban a véres vizelet. Férfiaknál a véres vizelet észlelése után a rosszindulatú elváltozás kizárása érdekében javasolt mielőbb szakorvoshoz fordulni.