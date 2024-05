Ilyen mutatványokkal hozzák a frászt szüleikre a kicsik

„Szerinted melyek azok az apró tárgyak, amelyeket leggyakrabban lenyelnek a gyerekek?” – kérdezte Facebook-követőitől a Bethesda Gyermekkórház csapata. A poszthoz több mint 100 komment érkezett. Mutatjuk, a szülők tapasztalatai szerint milyen – nem ehető – dolgok kerülnek sokszor a kicsik szájába és gyomrába.

Volt, akinek a fia „gyógyszertáras” játék közben több mint 10 kavicsot nyelt le. Fotó (illusztráció): Getty Images

„Bármi, ami belefér a szájukba”

A hozzászólások tanúsága szerint van néhány ínyenc kisgyerek, aki még akár az éti csigát, a poloskát, a pókot, a homokot vagy a zsírkrétát is lenyeli, egyesek pedig inkább az értékesebb, fényesebb dolgokra pályáznak, például gyűrűre vagy fülbevalóra. A legtöbb kicsi azonban egyértelműen a legódarabok lenyelésével hozta a frászt a szüleire, ezt ugyanis 20 kommentelő is megemlítette. De az alábbiak is viszonylag gyakran végzik a gyerekek pocakjában – majd a pelusban vagy a biliben:

pénzérme,

gomb,

golyók, gyöngyök,

kavics,

elem,

apró figurák, letört alkatrészek,

hajcsat,

szivacsdarab.

A fentieken kívül szóba került még a mágnes, a fülhallgató szilikon része, radír, kis csavar, fű, papír és parafa egyaránt, de olyan is volt, akinek csemetéje a pelenkából, zacskóból vagy lufiból kiharapott darabot dézsmálta meg. Mindössze 2 válaszadó írta azt, hogy nekik szerencséjük volt, ugyanis gyermekeik még semmi olyat nem nyeltek le, amit nem kellett volna. Többen azonban nem is fáradoztak a kicsik által befalt furcsa dolgok felsorolásával, csupán annyit írtak: a gyerekek bármit lenyelnek, ami befér a szájukba.

Az egyik szülő azt mesélte, hogy az ő gyermeke a tejfogak lenyeléséből űz sportot. „10 éves lányom egyetlen kiesett fogát sem láttuk még” – fogalmazott. Volt, akinek a fia „gyógyszertáras” játék közben több mint 10 kavicsot nyelt le, egy gyerkőcnek pedig egy filctollkupak akadt a torkán. „Szerencsére felköhögte… de rendesen megijesztett minket” – írta az anya. Egy hozzászóló pedig egy olyan történetet osztott meg, amely saját gyermekkori élményéről szól.

Amikor kicsi voltam, anyukámék megvették életük első és egyetlen színes TV-jét. A beüzemelés nem volt könnyű, így szerelőt hívtak. A szerelő megnézte, majd mondta, hogy egy szerszámért haza kell szaladnia, DE!, itt van ez a 3 centis 8 tüskés (2 sorban 4-4 tüske) izé, arra addig anyáék nagyon vigyázzanak, az a TV lelke. Kikísérték a szerelőt. Én addig ezt megettem. Jön vissza a szerelő, kérdi, hogy hol van az az izé. Mondtam, hogy a pocakomban, mert fontos dolog és így soha nem fog elveszni, tudjuk, hogy hol van…”

Ha nem nyelik le, az orrukba dugják

Néhány szülő azt is megemlítette, gyermekeik milyen váratlan dolgokat dugtak fel az orrukba. Ide is sokaknak került például kavics, szivacslabdából vagy matracból kiharapott darab, valamint zsírkréta, de az alábbiak is gyakran kerülnek a gyerekek orrlyukába:

bab,

csokigolyó,

Tic Tac,

szegfűszeg,

rizs,

papírgalacsin.

Az egyik kommentelő azt is elmesélte, hogy az unokahúga egyszer egy szál ropi nyomott be az orrába. Ez a történet egy kórházi látogatással ért véget.