Évente 450 ezer életet követel ez a betegség

Az asztma nem más, mint a különféle ismétlődő vagy tartósan fennálló környezeti hatásokra adott téves szervezeti válasz, kulcsjellemzője pedig a krónikus légúti gyulladás. Kiváltó tényezői között lehetnek a belélegzett pollenek vagy más allergének, a levegőszennyező és egyéb vegyi anyagok, a fizikai megterhelés, illetve akár genetikai okok is. A betegség során a légutakban tartós gyulladás keletkezik és beszűkíti, akár el is zárja azokat. Jellemző tünet még a nehézlégzés, a száraz köhögés és sok esetben a hosszabb-rövidebb ideig tartó fulladási roham is. Ha bárki ilyet tapasztal, mindenképp orvoshoz kell fordulni, hogy a megfelelő kivizsgálást követően mielőbb el lehessen kezdeni a megfelelő kezelést – olvasható az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet közleményében, amelyet az Asztma Világnap alkalmából küldtek.

Korai felismeréssel és gyógyszeres kezelés mellett teljes értékű életet lehet élni. Fotó: Getty Images

Hogyan enyhíthetőek a tünetek?

Az asztmás beteg állapota a légúti gyulladás csökkentésével javítható, ennek eredményeképpen pedig ismét kinyílnak a légutak, ezáltal könnyebbé válik a légvétel. A gyulladáscsökkentő így egyben fulladáscsökkentő is. Ez a hatás lassan, pár óra alatt érhető el, ezért olyan kombinált gyógyszer alkalmazása javasolt, amelyben a gyulladáscsökkentő mellett egy azonnal ható hörgtágító is van (első választandó lehetőségként ez inhalált kortikoszeroid és formoterol kombinációt jelent a szakmai ajánlások szerint). Ezek a gyógyszerek helyileg alkalmazandók, belégzéssel közvetlenül a légutak felszínére kell bejuttatni őket.

Kiemelt jelentőségű, hogy az asztmás betegek kezelésének akkor is része legyen a gyulladáscsökkentő, ha csak ritkán jelentkeznek a tüneteik és szükség szerint használják gyógyszerüket. Ez biztosítja az állapotromlás és az asztmás roham vagy akár a halálozás megelőzését. Az asztmás betegek ellátásában tehát nagyon fontos, hogy gyulladáscsökkentő fulladáscsökkentést kell alkalmazni, és le kell állítani az önálló rövid hatású hörgtágító (pl. szalbutamol) alkalmazását, mert az az állapot további romlását nem állítja meg. Sőt, ha egy asztmás beteg egy év alatt három vagy annál több doboz szalbutamolt használ, az növelheti az asztma miatti kórházi kezelés szükségességét, illetve akár a halálozást is, ezért mindenképpen kerülendő.