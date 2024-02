Nem mindegy, mikor edzel. Mutatjuk, hogy időzítsd

A semminél bármikor jobb edzeni, a szakértők mégis azt javasolják: jobb megtervezni, mikor állsz neki. A CBS News által megkérdezett szakértők szerint a személyes céloktól függ, hogy kinek mikor jobb sportolnia.

Tervezz, mozogj! Fotó: Getty Images

Reggel, délután vagy este?

Edzeni gyakorlatilag bármikor lehet, régóta vannak éjjel-nappal nyitva tartó edzőtermek is. De vajon mikor teszünk magunknak vele a legjobbat? Attól függően kell kiválasztani a napszakot, hogy milyen igényeink vannak: „a reggeli edzés például elősegítheti az anyagcsere és az energiaszint felpörgetését a nap folyamán, a délutáni viszont jobban oldja a stresszt egy hosszú nap után” – állítja Mauro Maietta, a Crunch Fitness menedzsere. Hozzátette: a délutánt azért is jobb választani, mert a testhőmérséklet és az izomrugalmasság általában ezekben az órákban tetőzik. Ha pedig csak az estéidbe tudod beszorítani a testedzést, annak is van előnye: a szakember szerint az is sokat segíthet a stressz levezetésében. Fontos ugyanakkor, hogy ezt néhány órával lefekvés előtt végezd, hogy elkerüld az alvászavarokat.

Egy friss tanulmány szerint azok, akik reggel sportolnak, sokkal kevésbé hajlamosak az elhízásra, mint akik délután vagy este edzenek. Más kutatók viszont azt találták, hogy a különböző napszakokban végzett gyakorlatok eredményei eltérőek lehetnek a férfiak és nők esetében. Eszerint azok a nők, akik reggel edzenek, több zsírt adnak le és jobban csökken a vérnyomásuk, míg akik este edzenek, több izmot képesek növeszteni és kevésbé stresszesek. Ellentétben a férfiakkal: az ő esetükben ugyanis az esti edzés eredményez nagyobb zsírvesztést és vérnyomáscsökkenést.

A szakemberek ugyanakkor abban egyetértettek, hogy a következetesség kulcsfontosságú, tehát határozd el magad és ne add fel! Bármikor jó, ha beiktatsz egy kis testmozgást: mondjuk szállj le a buszról egy megállóval előbb és sétálj egyet vagy mozgólépcső, lift helyett gyalogolj fel!