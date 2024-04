Ezért jó esőben sétálni

A VeryWellHealth.com három háziorvos segítségével mutatja be, miért éri meg sétálnunk egyet akkor is, ha odakint esik.

A levegő tisztább, és a minősége is jobb

Az eső egyik legnagyobb előnye, hogy tisztább és frissebb lesz a levegő. Az eső kimossa a levegőben lévő szennyeződéseket és allergéneket, különösen a sűrűn lakott és rosszabb levegőjű nagyvárosokban, mondta Dr. Neal Patel a portálnak.

Dr. Misbah Keen szerint amikor esik az eső, a légkörbe hulló vízcseppek elnyelik a levegőben lévő lebegő részecskéket, például a porszemcséket és más anyagokat. Így azok az esőcseppekkel együtt leülepednek a talajra, ezért az esőzés után a levegő tisztábbá válik.

Nehezebb túlmelegedni edzés közben

Melegebb környezetben az esős időjárás megakadályozhatja a túlhevülést edzés közben, mivel segít a testhőmérséklet hatékonyabb szabályozásában, magyarázta Dr. Keen.

Normális esetben intenzív mozgás során a test hőt termel, ami a hőmérséklet emelkedését okozza, az izzadás pedig lehűti a szervezetet. Amikor azonban esik az eső, a hűvösebb hőmérséklet és az esőcseppek segítenek elvezetni a hőt a testből. És persze ilyenkor általában a nap sem melegíti az embert.

Több kalória is eléghet

Dr. Eric Ascher szerint több kalóriát is elégethetünk, ha az esőben sétálunk. Ez azért van, mert az emberek hajlamosak meggyorsítani a lépteiket, hogy ne ázzanak el, ezért a test is többet dolgozik, és így több kalóriát is használ el.

Ráadásul az esővel járó hűvösebb hőmérséklet miatt a szervezetnek keményebben kell dolgoznia, hogy fenntartsa a hőmérsékletét, ami magasabb energia- és kalóriafelhasználáshoz vezethet, hogy melegen tartson.

Jobb kedvre deríthet

Az eső hangja és illata nyugtató hatással van az elmére, amitől jobb hangulata lehet az embernek, segít ellazulni és csökkenti a stresszt, magyarázta Dr. Ascher a portálnak. Az esőillat pedig emlékeket és érzéseket idézhet fel bennünk, amelyek által felderülhetünk és megnyugodhatunk.

Téged vissza szokott tartani az esős idő attól, hogy útnak indulj? Fotó: Getty Images

Mikor NE sétáljunk az esőben?

Vannak bizonyos helyzetek, amikor a biztonságunk érdekében kerülni kell az esőben való gyaloglást. Patel szerint ha például fennáll az elesés veszélye, vagy ha gondjaink vannak az egyensúlyérzékünkkel, akkor a legjobb, ha nem sétálunk a szabadban, ha esik az eső.

Keen hozzátette, hogy a korlátozott látással vagy mozgékonysággal rendelkezőknek, illetve azoknak, akiknek egészségi állapota rosszabbodhat az eső vagy a hideg hőmérséklet hatására, valamint a sebesülteknek sem ajánlott ilyen időben kint mozogniuk.

Természetesen viharos vagy szélsőséges időjárás esetén sem érdemes a szabadba mennünk, ha nem muszáj. Mindig nézzük meg, milyen idő várható, mielőtt útra kelnénk.

Dr. Ascher arra is felhívta a figyelmet, hogy attól még nem betegszünk meg, ha esőben sétálunk. De ha túl sokáig maradunk a nedves vagy hideg öltözetünkben, akkor a testhőmérsékletünk eléggé lecsökken ahhoz, hogy gyengüljön az immunrendszerünk, ami miatt nagyobb eséllyel lehetünk betegek.

Érdemes azért felkészülni

A háziorvosok szerint az alábbiakra érdemes figyelni, ha nedves időben mozgunk a szabadban: