6 mód, hogyan lehet teherbe esni

Ha a gyermekre vágyó nő 2-3 hónap után sem esik teherbe, a pár biztosan elkezd azon gondolkodni, hogyan változtathatnának a helyzeten. Íme 6 egyszerű, de fontos tanács, az áldott állapotba kerüléshez!

A jó szex nem minden, más is kell hozzá

Amikor egy nő teherbe szeretne esni, mindent elkövet, hogy minél gyorsabban sikerrel járjon. Azonban, ha a párnak nem sikerül a fogantatás az első 2-3 hónapban, elkezdenek azon gondolkodni, hogy természetes úton javítsanak a helyzeten. Általában csak végső esetben fordulnak specialistához. Meddőséget akkor diagnosztizál az orvos, ha a pár, több, mint egy éve próbálkozik sikertelenül. Ha a nő 35 évesnél idősebb, akkor ez az időszak 6 hónapra csökken. A párok jelentős részénél létrejön a terhesség az egy éves időszakban, de ettől függetlenül nem árt kicsit rásegíteni a dologra.

Fogyás

a kisebb súly egészségesebb terhességet is eredményez, valamint a szülés után is könnyebben tudjuk visszanyerni eredeti testsúlyunkat. Kutatások azt is bizonyították, hogy a 10 százalékos súlyleadás hatékonyan állítja helyre az ovulációt és a menstruációt. Hatékonyabb lehet a meddőségi kezelés és a PCOS tünetei is enyhülhetnek.



Stresszkezelés

Számos tanulmány bebizonyította, hogy testsúlyunk akár 5-10 százalékénak leadásával szignifikánsan megnő az esélye a teherbeesésnek. Fontos, hogy egészséges diétát válasszunk és ne gyors megoldásokat, villámdiétákat, mert utóbbiak hatástalanok hosszútávon.

Több tanulmány is kutatta a stressz és a termékenység kapcsolatát. A túl magas stresszszint megváltoztathatja a hormonok szintjét is. Gondoljunk csak bele, hogy a stressz hatására gyakran a menstruációs ciklus is változik. Mivel a terhességért is ugyan azok a hormonok felelnek, egyértelmű, hogy a teherbeesésre is kihat a stressz. Ezért is fontos, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb stresszoldó módszert.

Termékenységi diéta

csökkentsük a szénhidrátok bevitelét. Együnk hüvelyeseket, barna rizst, teljes kiőrlésű gabonaféléket.



Edzés

Itt az ideje, hogy elfelejtsük az úgynevezett csodaételeket - tengeri moszat, jamgyökér, osztriga -, amelyek fogyasztásával biztos sikert ígérnek. Ehelyett összpontosítsunk arra, hogy együnk több teljes kiőrlésű gabonát, növényi fehérjéket, zöldséget, gyümölcsöt és alacsony zsírtartalmú ételeket. Próbáljuk meg növelni a rost és vízfogyasztást, csökkentsük a szénhidrátok bevitelét. Együnk hüvelyeseket, barna rizst, teljes kiőrlésű gabonaféléket.

Nem kell maratonfutónak vagy testépítőnek lenni ahhoz, hogy elősegítsük a szülővé válást. Egyszerűen sétáljunk sokat minden nap, végezzünk könnyű testgyakorlatokat. Sőt, érdemes mértéket tartani, mert a túl sok edzés leállíthatja az ovulációt.

Jóga





Akupunktúra

A jógának számtalan bizonyítottan pozitív hatása van. A jógázás fellendíti a véráramlást a medence és a has környékén is, így növeli a termékenységet, csökkenti a stresszt. A rendszeres jógázás hatékony formája lehet a stresszoldásnak és kiváló mozgásforma is.