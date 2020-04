Kihagytam egy tablettát: teherbe eshetek?

Biztonság számokban

A módszert alkalmazó nők 85 százalékaaz esetleges mulasztásokat, de sokuk szerint a munkahelyi stressz (12 százalék), a felfokozott érzelmek (13 százalék) vagy az ittas állapot (14 százalék) miatt is előfordulhat ilyet eset. A sztereotípiák itt is megmutatkoznak: a férfiak többsége szerint a nők hangulatváltozásainak tulajdonítja ezt a problémát. Míg közel egyötödük szerint akár az ünnepi hangulat is elég lehet ahhoz, hogy partnerük megfeledkezzen a védekezésről.Minden ötödik nő szerint egyszerűenbevenni a tablettát, pedig a legelterjedtebb fogamzásgátló módszer megbízhatóságának ez is a feltétele. A mindennapos alkalmazás nehézsége mellett a tájékozatlanság is komoly problémát jelent: a fogamzásgátló tablettát szedő nők több mint a fele (51 százalék) gondolja úgy, hogy egy szem kihagyása még nem jelenthet kockázatot. Sokan tisztában vannak azzal, hogy a kihagyás akár nem tervezett terhességhez is vezethet, de százból csak három tablettát szedő nő méri fel a valódi kockázatot.Minden második nő szerint, amellyel csak havonta vagy még ritkábban kell foglalkozni. A tablettát szedők 42 százaléka is úgy látja: könnyebben be tudnák tartani az alkalmazási előírásokat, ha nem lenne mindennapi "elfoglaltság". A többség tehát nyitott az új megoldásokra, ám többen vannak azok, akik félnek az ismeretlentől.