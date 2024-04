Alkohol- és drogfüggőkön is segíthet a cukorbetegek gyógyszere

Bár a szemaglutidot eredetileg a 2-es típusú cukorbetegek kezelésére, illetve hosszú távú testsúlyszabályozásra alkalmazzák, akár a szenvedélybetegeken is segíthet – írja a Science Alert.

Nem csak az étel utáni sóvárgást enyhíti

A szóban forgó gyógyszer serkenti az inzulin hormon termelődését, hogy kordában tartsa a vércukorszintet, de egyre gyakrabban alkalmazzák fogyás céljából is. Sokan számolnak be arról, hogy csökkenti az étvágyat, ám nem csak az étel utáni sóvárgást enyhíti. Többek szerint csökkenti az alkohol, a cigaretta, sőt akár a kábítószerek iránti sóvárgást is.

A rágcsálókon és majmokon végzett kísérletek túlnyomórészt pozitív eredményt hoztak: a szer valóban csökkenti a drog és az alkohol fogyasztása utáni örömérzetet. Bár a harminc különböző klinikai vizsgálat többsége meggyőző, a kutatók szerint ezt emberekre átültetni igen nagy kihívást jelent, mert egyelőre nem egyértelműek az eredmények. A szélesebb körű vizsgálatoktól azonban sokkal pontosabb képet várnak.

A kutatók szerint összességében a GLP-1-receptor-agonisták használata viszonylag biztonságosnak bizonyult egészséges felnőtteknél, valamint cukorbetegeknél és az elhízottoknál, de a mellékhatások között megfigyeltek például hányingert, emésztési zavarokat és fejfájást is. A legújabb kutatások emellett rámutatnak a GLP-1-receptor-agonistákhoz kapcsolódó hasnyálmirigy-gyulladás ritka kockázatára, amelynek azonban az alkoholfogyasztási problémákkal küzdőknél még nagyobb rizikója lehet.