„Rengeteg tanulás, kitartás, stresszkezelés és hála” – Karikó Katalin elárulta sikerének titkát

„Neked köszönhetően, kedves Katalin, manapság még nagyobb öröm és büszkeség magyar orvosnak lenni” – mondta dr. Merkely Béla rektor a Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Tudományos Fórumán tartott díszelőadás főszereplőjét, dr. Karikó Katalint, az mRNS-vakcinát kifejlesztő Nobel-díjas tudóst köszöntve. Hozzátette, Karikó már akkor az mRNS-technológiában látta a gyógyítás jövőjét, amikor erre még szinte senki sem gondolt. A tudós azonban kitartott elképzelései mellett, még akkor is, amikor senki sem hitt neki. Dr. Merkely Béla kitért arra is, hogy dr. Karikó Katalin és dr. Drew Wiessmann fejlesztése a jövőben más népbetegségek kezelését érintően is ígéretes perspektívát kínál.

„Mindenkinek szüksége van rá, hogy legyen egy szurkolója” – vallja a Nobel-díjas kutató. Fotó: Semmelweis Egyetem

„Mindenkinek szüksége van rá, hogy legyen egy szurkolója”

„Soha nem akartam orvos lenni, kutató viszont igen, s egy kisújszállási tanárom meg is győzött róla, hogy ez lehetséges. Az ő biztatása sokat jelentett számomra, mindenkinek szüksége van rá, hogy legyen egy szurkolója” – emelte ki előadásában dr. Karikó Katalin. Kitért arra is, hogy egy ígéretes felfedezés és annak megvalósítása még nem elég, hiszen a társadalom elfogadására, az emberek megfelelő tájékoztatására is szükség van.

A kutató azt csinálja, amit rábíznak, és mindegy, hova vet a sors és milyen feladatot kapsz, vízibolhát kell gyűjtened vagy valami mást, jól beleásod magad, és mindig tanulsz. Ez a lényeg” – fogalmazott a tudós.

A kutató a stresszkezelés jelentőségére is figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a legfontosabbnak az örömmel végzett munkát tartja. „Élvezzétek, amit csináltok, és ne figyeljetek közben másra, ne hasonlítgassátok magatok másokhoz. Ha azt néztem volna, hogy milyen sikeresek körülöttem, miközben én csak lefelé tartok, már régen abbahagytam volna a kutatást. Ne csináljatok semmit azért, hogy valaki más – főnök, vagy családtag – örüljön, helyette azért dolgozzatok, hogy nektek örömet okozzon, így nem fogtok csalódni. Foglalkozzatok olyasmivel, amivel nem lenne muszáj, de örömet okoz. Ne akarjatok más kedvébe járni, és higgyetek magatokban, abban, hogy kemény munkával, szorgalommal eléritek a céljaitokat” – tanácsolta a hallgatóknak.

Karikó Katalin a Nobel-díjjal járó pénzt a szegedi egyetemnek ajánlotta fel. Az összegből egy új egyetemi díjat alapítanak, amelyet minden évben a legkiemelkedőbb eredményt elérő kutató-oktató és diák kap majd meg. A Semmelweis Egyetem pedig tantermet nevezett el a kutatóról, ezzel tisztelegve eredményei előtt.

A bosszú helyett a hálában hisz

A Nobel-díjas dr. Karikó Katalin az orvosok és a kutatók együttműködésének jelentőségét is kihangsúlyozta. „Törekedni kell egymás megértésére, respektálására, tanulni kell egymástól” – magyarázta. Előadása végén kérdésekre válaszolva azt is elmondta, hogy sosem akart bosszút állni azokon, akik akadályozták a munkáját. Inkább azon gondolkozott ilyenkor, hogy miként lehetne hálás nekik – hiszen azzal, hogy nehezítették az életét, őt magát jobbá, erősebbé tették. A kutatói lét és a család összehangolását firtató kérdésre pedig azt felelte, a kutatói lét nem családbarát, és az ő lányának is nagyon hamar önállóvá kellett válnia.