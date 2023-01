Erről a legkönnyebb felismerni a D-vitamin-hiányt

Gyakran hallunk vagy olvasunk arról, hogy a lakosság nagy része D-vitamin-hiánnyal küzd, amire sokan csak legyintünk. Pedig érdemes lenne komolyan venni a problémát, hiszen a hiány idővel komoly zavarokat okozhat szervezetünk működésében.

A D-vitamin-hiány legárulkodóbb jelei

Ha szervezetünkben nincs elég ebből a létfontosságú vitaminból, azt számos tünet jelezheti. Ezek közül az egyik leggyakoribb és legárulkodóbb a fáradtság, illetve az általános rossz közérzet. Amikor azt érezzük, hogy bár nem alszunk rosszabbul, mint korábban, és a napjaink sem megerőltetőbbek, mégsem stimmel valami. Könnyebben, vagy gyakrabban betegszünk meg, és látszólag indokolatlan rosszkedvet is tapasztalhatunk - írja témával foglalkozó cikkében a jellemző tüneteket összegezve a mindbodygreen.com.

Kutatások összefüggést találtak a fáradtság és az alacsony D-vitamin-szint között. Egy 2019-es, az EPMA Journalban megjelent tanulmány szerzői a szklerózis multiplexes betegek 90 százalékánál megállapítottak D-vitamin-hiányt is. Miután orvosolták a problémát, az érintettek életminősége javult.

Ezekre is oda kell figyelni

Néhány további jel is utalhat arra, hogy szervezetünknek sürgősen D-vitamin pótlásra lenne szüksége. Mivel ez a vitamin kihatással lehet az általános egészségi állapotunkra, hiány esetén gyengülhet az immunrendszerünk, gyulladások, pajzsmirigy- és bélproblémák jelentkezhetnek, de akár lelki eredetű tünetekkel is szembesülhetünk. Ilyen lehet a depresszió, vagy a ködös gondolkodás. Mindezeken kívül a rossz lehelet és az izomvesztés is a D-vitamin alacsony szintjére utalhat.

Milyen az ideális D-vitamin-szint?

A szervezet D-vitamin szintjét vérvétellel tudjuk ellenőriztetni. Ilyenkor kiderülhet, hogy optimális, alacsony vagy magas ez a szint. És hogy „mennyi az annyi”? Bár egyes szakemberek a 30 ng/ml értéket már optimálisnak tartják, mások inkább azt javasolják, hogy törekedjünk az 50 ng/ml, illetve az afeletti érték beállítására.

Hogyan pótolhatjuk a D-vitamint?

Szerencsére egész évben, így télen is számos lehetőség van arra, hogy D-vitaminhoz jussunk. Érdemes jobban odafigyelni a táplálkozásra, és több D-vitamin tartalmú ételt, például gombát, tojássárgáját, tejtermékeket, májat, szardíniát, makrélát, lazacot vagy tonhalat fogyasztani, de táplálékkiegészítők formájában is bevihetjük ezt az egészségünk szempontjából nélkülözhetetlen vitamint.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!