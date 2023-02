A téli hónapokban különösen nagy érdeklődésre számot tartó C- és D-vitamin mellett méltatlanul kevés figyelmet kap a szervezetünk számára szintúgy elengedhetetlen B12-vitamin. Ennek hiánya pedig szintén súlyos következményekkel járhat és változatos tüneteket eredményezhet. Lássuk, mennyit is igényel belőle a szervezetünk, és hogyan érdemes bejuttatni azt a szervezetünkbe.

B12-vitamin természetes formában csak állati eredetű élelmiszerekben található. Fotó: Getty Images

Fáradtság és vérszegénység is utalhat rá

A B12 a vízben oldódó vitaminok közé sorolható. Kulcsszerepe van a sejtosztódásban, ezért hiányában először a gyorsan osztódó és újraképződő sejtek károsodnak, mint például a vörösvérsejtek. Emiatt B12-hiány esetén a vörösvérsejtek száma kritikusan lecsökkenhet és vérszegénység léphet fel, illetve gyomor-bélrendszeri és idegrendszeri panaszok is jelentkeznek. A vitamin hiánya többnyire lassan, fokozatosan károsítja a szervezetet, a tünetei sem jelentkeznek azonnal, viszont egyre súlyosabbak lehetnek.

Az egyik korai tünete az indokolatlan mértékű fáradtság, melynek oka, hogy ilyenkor kevesebb vörösvérsejt termelődik, ami miatt kevesebb oxigén jut el a fontos szervekhez. Mivel a vitamin az idegek megfelelő működéséhez is elengedhetetlenek, a hiány gyakori tünete lehet a visszatérő zsibbadás is, ami elsősorban a végtagokat érinti. Sokan feledékenységről, figyelmetlenségről és hangulatingadozásokról számolnak be a vitamin alacsony szintje miatt.

Hogyan pótoljuk a B12-vitamint?

Egy átlagos szervezet B12-vitamin igénye 14 éves kor felett 2-2,5 mikrogramm naponta, ezt azonban számos tényező befolyásolhatja. A húsfélék mellőzése miatt a vegánok, illetve bizonyos speciális diétát követők szervezetében rövid idő alatt komoly hiány alakulhat ki belőle. Emellett minél idősebbek vagyunk, annál kevésbé képes szervezetünk felszívni a B-12-vitamint az elfogyasztott ételekből, de bizonyos gyógyszerek szedése is hatással lehet a folyamatra. Várandós nők, illetve szoptató anyák esetében még nagyobb bevitelre lehet szükség, illetve bizonyos gyógyszerek szedése is hatással lehet a vitamin felszívódására és hasznosulására.

A B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál működésének fenntartásához. A kognitív pszichológiai funkciók szerepet játszanak a memóriában, a koncentrációban, a tanulásban és a problémamegoldásban. Miért fontos a megfelelő B12-vitamin bevitel?

Növényi eredetű élelmiszerekben ez a vitamin nem található meg, csak állati eredetűek fogyasztásával juttathatjuk a szervezetbe. Kiváló forrása lehet a marha- sertés és baromfihús, a halak közül különösen a tőkehal és a tonhal, illetve a tejtermékek és a tojás is. Kaphatóak olyan szójatejek, illetve reggelizőpelyhek, amelyeket B12-vitaminnal dúsítanak. Emellett a patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan vitaminkészítmények, amelyek megfelelő dózisban biztosíthatják a szervezet számára elengedhetetlen vitaminokat. Amennyiben vitaminpótlásba kezdenénk, esetleg jelentősebb változásokat vezetnénk be az étrendünkbe, mindenképpen javasolt konzultálnunk a háziorvosunkkal, vagy egy dietetikussal. A szakemberek az életmódunkat, testsúlyunkat és egészségi állapotunkat is figyelembe véve segíthetnek kiválasztani a megfelelő készítményeket és összeállítani az ideális étrendet.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!