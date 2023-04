11 étel, amelyben rengeteg a vas

A vas az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagok egyike, amely számos állati és növényi eredetű élelmiszerben megtalálható. Ha tápláló étrendet követsz, az segít abban, hogy minden fontos mikrotápanyagból – köztük a vasból is – elegendő mennyiséget juttass a szervezetedbe. Nézzük, a Health cikke szerint melyik 11 élelmiszer a legjobb erre a célra.

Belsőségek

Bár sokan idegenkednek tőlük, a belsőségek valójában a legtáplálóbb ételek közé tartoznak. 85 grammnyi csirkemájban például 10,2 milligramm vas található, amely a napi szükséglet nagy részét fedezi is. 85 gramm marhamáj elfogyasztásával 5,56, ugyanennyi marhaszívvel pedig 5,42 milligramm vasat nyersz – ez a felnőtt nők napi vasszükségletének több mint harmadát teszi ki. A belsőségek a vas mellett fehérjében, szelénben, cinkben, B12-vitaminban, valamint A-, D-, E- és K-vitaminban is gazdagok.

Vörös húsok

A vörös húsok – például a marha-, a bölény- és a szarvashús – magas vastartalommal rendelkeznek. 85 grammnyi marhasteak például 2, ugyanennyi bölényhús 4,13, míg ugyanekkora mennyiségű szarvas bélszín 3,61 milligramm vas bevitelét jelenti. Ezenkívül a vörös húsok – a belsőségekhez hasonlóan – kiváló B12-vitamin-, cink-, szelén- és fehérjeforrásnak számítanak.

Halak és tengeri herkentyűk

A halak és a tengeri herkentyűk – például a kagyló vagy a garnéla – is számos fontos tápanyagot biztosítanak a szervezeted számára, köztük vasat, szelént, cinket, jódot és B12-vitamint. Gazdagok továbbá omega-3 zsírsavakban is, amelyek fontos szerepet játszanak az immunrendszer egészséges működésében és a gyulladások megakadályozásában. Ha megeszel 85 grammnyi főtt kagylót, azzal 5,71 milligramm vashoz juttatod a szervezetedet. Egy 106 grammos szardíniakonzerv tartalma 2,69 milligramm, 170 gramm lazac pedig 1,3 milligramm vasnak felel meg.

A halak és tengeri herkentyűk is remek vasforrásnak számítanak. Fotó: Getty Images

Baromfihús és tojás

A baromfi húsa kevesebb vasat tartalmaz, mint a vörös húsok, de még így is jó forrásnak számít. A csirke-, a pulyka- és a kacsahúsban a vas mellett B-vitamin és szelén is található. 85 grammnyi pulykahús elfogyasztásával 1,23, míg ugyanennyi csirkehússal 1,16 milligramm vassal látod el szervezetedet. Köztudottan jó vasforrás továbbá a főtt tojás is – ha ebből 2 darabot megeszel, azzal máris 1,19 milligrammnyi vasat nyersz.

Hüvelyesek

Egy csészényi főtt lencse elfogyasztása is jó ötlet, így ugyanis 6,59 milligramm vashoz juttathatod a szervezetedet. Ugyanennyi vörös bab 5,2, ugyanekkora mennyiségű csicseriborsó pedig 4,74 milligramm vasat tartalmaz. A hüvelyesek azonban a vas mellett tele vannak növényi fehérjével, rostokkal, magnéziummal, folsavval és sok más fontos tápanyaggal is.

Zöld leveles zöldségek

Számos zöldségről ismert, hogy sok vasat tartalmaznak. Ilyenek például a keresztes virágú zöldségek, mint a brokkoli és a kelbimbó. A leveles zöldségek – úgymint a spenót, a kelkáposzta és a mángold – azonban különösen gazdagok ebben az ásványi anyagban: a spenót 6,43, a cékla zöldje 4,04, a mángold pedig 3,96 milligramm vasat rejt csészénként. Emellett folsav-, C-vitamin- és antioxidánstartalmuk miatt is érdemes gyakran enned ezekből.

Ha megkérnénk arra, hogy sorolj fel vasban gazdag élelmiszereket, szinte biztos, hogy az elsők között említenéd a spenótot, illetve az egyéb sötétzöld leveles zöldségeket. Nem kell azonban kétségbe esned akkor sem, ha nem kedveled ezeket az ételeket, hiszen számos egyéb finomsággal gondoskodhatsz szervezeted megfelelő vasszintjéről.

Szójaalapú termékek

A szójaalapú termékek – mint például a tofu és az edamame (szójabab) – leginkább a vegetáriánus és vegán étrendet követők körében népszerűek. Pedig azoknak is érdemes lenne gyakrabban fogyasztaniuk ezekből, akik húst is esznek, a szója ugyanis remek fehérje- és vasforrás. Egy adagnyi szójatej megivásával például 2 milligramm vas beviteléről gondoskodhatsz. Egy csészényi mennyiségű szójabab 3,52, míg ugyanennyi tofu 3,35 milligramm vasat rejt.

Kakaóból készült termékek

Kevesen tudják, de a kiváló minőségű kakaótermékek fontos ásványianyag-forrásoknak számítanak, sok bennük ugyanis egyebek mellett a vas és a magnézium, de antioxidánstartalmuk is igen magas. Keresd a jobb minőségű, kevés hozzáadott cukrot tartalmazó termékeket. 85 gramm, legalább 70-85 százalékos kakaótartalmú étcsokoládéval például akár 3,37 milligramm vasat is bevihetsz. Két evőkanálnyi mennyiségű kakaóporban 1,5 milligramm vas található, és hasonló a vastartalma ugyanennyi kakaóbabtöretnek is.

Diófélék és olajos magvak

Ha a dióféléknek és magvaknak is hagysz helyet az étrendedben, azzal szintén sokat tehetsz az ideális vasszint eléréséért. Két evőkanál szezámmag 2,26, 28 grammnyi tökmag 2,29 milligramm ugyanennyi kesudió pedig 1,89 milligramm vasat rejt. Ezenkívül a bennük lévő egészséges zsírok, fehérjék, magnézium és sok más alapvető tápanyag miatt is érdemes gyakrabban fogyasztani őket – magas kalóriatartalmuk miatt azonban csak mértékkel!

Gabonafélék és álgabonák

Meglepő lehet, de egyes gabona- és álgabonafélék is igencsak bővelkednek vasban. Az amaránt például 5,17, a quinoa 2,76, a zab pedig 2,11 milligramm vasat tartalmaz csészénként, megfőtt állapotban.

Dúsított élelmiszerek

Dúsított élelmiszereknek azokat termékeket nevezzük, amelyekhez a feldolgozás során adnak olyan plusz tápanyagokat, amelyeket normál esetben nem tartalmaznak. A vasat általában növényi alapú élelmiszerekhez adják, ezzel pedig jelentősen nő azok tápértéke. Egy csészényi gabonapehelyben például akár 8 milligrammnyi vas is lehet, így már a reggeliddel fedezheted a napi szükségleted jó részét. Fél csészényi dúsított főtt rizs elfogyasztásával 1,4, egy szelet dúsított kenyérrel pedig körülbelül 0,5-1 milligramm vasat nyerhetsz.

Mi történik, ha nem viszel be elég vasat?

Ha szervezeted nem jut elegendő vashoz, az komoly problémákat is okozhat, hiszen visszaesik a hemoglobinszintézis és a vér oxigénszállító képessége. Ennek vashiányos vérszegényég a vége, amelyre az alábbi panaszok figyelmeztethetnek:

állandó fáradtság,

általános gyengeség,

gyakori gyomorfájdalom,

sápadt bőr,

fázékonysáf,

légszomj,

koncentrálási nehézségek.

A vashiány egy viszonylag gyakori probléma, amely világszerte nagyjából 1,6 milliárd embert érinthet. Különösen gyakori a menstruáló nők, a várandósok, a gyerekek, a vegetáriánus vagy vegán életmódot követők, illetve a bizonyos krónikus betegségekben szenvedők körében. Ha esetedben is felmerül a vashiány, illetve a vérszegénység gyanúja, és panaszaidon a vasban gazdag étrend sem enyhít, mindenképpen kérd ki orvosod tanácsát a megfelelő vaspótlást illetően.

A vas az egyik olyan nélkülözhetetlen nyomelem, amelyet a szervezet nem tud magától előállítani. Bár a vashiány általában a nőknél, illetve serdülőkorúaknál okoz zavarokat, a férfiak esetében sem számít ritka kórképnek.

