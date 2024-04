Napokig nem vette fel a telefont: beszorulva, sokkos állapotban találtak rá

„A paksi egyenruhások helyzetfelismerésének köszönhetően mentették meg egy idős férfi életét” – olvasható a police.hu cikkében. Mint írták, a napokban kérte a rendőrök segítségét a Paksi Családsegítő és Szociális Központ egyik munkatársa, egy idős gondozottját ugyanis már napig nem tudta elérni sem telefonon, sem személyesen.

Beszorulva, sokkos állapotban találtak rá az idős férfira. Fotó: Tolna vármegyei rendőrség / Facebook

Hiába csengettek be többször is

A rendőrök azonnal a férfi lakásához siettek, ám hiába csengettek be többször is, senki sem nyitott nekik ajtót, ráadásul még a lakó ebéddel teli éthordója is az ajtó előtt volt. Az egyenruhások rögtön tudták, hogy nagy lehet a baj és cselekedniük kell: a tömbház egyik lakójától létrát kértek, és Retkes Gábor zászlós felmászott a magasföldszinten levő lakás erkélyére. Így derült ki, hogy az idős férfi beszorult az ágy és a fal közé, ezért nem tudott felkelni.

Az erkélyen keresztül érkezett a segítség

Az egyenruhás férfi végül az erkélyajtón keresztül sikeresen bejutott a lakásba, majd munkatársai – Hauszknecht Attila hadnagy, Bagladi Zoltán zászlós, Illyés László törzsőrmester és Hüse Liliána őrmester – segítségével elmozdította a bútorokat úgy, hogy hozzáférjenek a bajbajutotthoz.

Értesítették a menőszolgálat munkatársait, akik a sokkos állapotban levő férfit kórházba szállították. A bácsi azóta jobban van, jelenleg is kórházban ápolják” – közölték a rendőrök.

A történetet a Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldalán is megosztották. A bejegyzés alatt az egyik kommentelő rámutatott arra, hogy éppen az ilyen esetekre nagyon hasznos a Gondosóra, amelyet az idősek ingyenesen igényelhetnek. „Ha lett volna a bácsinak, akkor előbb érkezik a segítség” – fogalmazott a hozzászóló.