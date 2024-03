Hatékony kezelés: a laborvizsgálat gyakran nem elég

Vashiány, súlyosabb esetben vashiányos vérszegénység áll fenn, ha a vörösvértestek száma, a vörösvértestek hemoglobin-tartalma és a vasraktárak telítettségére utaló ferritin fehérje szintje, vagy a hematokrit (vörösvértestek-vérszérum arány) értéke az életkornak és nemnek megfelelő élettani szint alá csökken. Nem mindegy azonban, hogy mi okozta ezeket a változásokat.

LISZTÉRZÉKENYEKNÉL GYAKORI A VASHIÁNY. FOTÓ: GETTY IMAGES

A kezdeti labordiagnosztika után a vashiány hatékony kezeléséhez értelemszerűen először a kiváltó okot kell azonosítani és megszüntetni. Vashiányt, később vérszegénységet okozhat egyebek mellett a vérképzés zavara (ilyenkor kevesebb vörösvértest képződik, fokozott a vörösvértestek pusztulása vagy lebontása), akut vagy krónikus vérzés, felszívódási problémák.

Bizonyos esetekben a kiváltó ok kezelésével egy időben megkezdhető a vashiány kezelése, de olyan is van, amikor csak a kiváltó ok megszüntetését követően érdemes elkezdeni a vaspótlást.

A vashiány kezelésének hatástalansága mögött gyakran a nem kellően alapos kivizsgálás áll

A diagnosztizált vashiány megszüntetésének nulladik lépése a részletes anamnézis és az alapos orvosi vizsgálat a vashiány okának felderítése érdekében. Ugyanis a vashiány sohasem önálló betegség, hanem valaminek a tünete.

Vannak olyan kiváltó okok, amelyeket életmódbeli változtatással meg lehet szüntetni, ilyenek például az erős fogyókúra vagy a húsmentes étkezés, amelyeknél a szükségesnél kevesebb vas bevitele okozza a hiánybetegséget. De vashiány alakulhat ki túlsúly esetén is a vashasznosulás csökkenése, vagy vaspótlás nélkül intenzív sportolás mellett is a vasszükséglet fokozódása miatt.

Bizonyos életszakaszokban – gyermek- és serdülőkorban, nők esetében a menstruációs időszakban – alapvetően megemelkedik a vasigény, ilyenkor a terápia eredményessége a megfelelően beállított és kivitelezett vaspótlástól függ.

Tudtad? A férfiak átlagos vasszükséglete napi 8 mg, termékeny korú nőké ennek közel a duplája, míg a terhesség alatt akár a triplája is lehet.

A nők vasszükséglete a terhesség során folyamatosan növekszik, a nem terhes időszaknak akár háromszorosa is lehet. A várandósok esetében gyakran alakul ki vashiány, amely alacsony születési súlyhoz és koraszüléshez vezethet. Ezért a gyermekvállalás előtti időszakban és a várandósság, továbbá szoptatás ideje alatt vaspótlás javasolt.

A vashiány eredményes kezelése érdekében a felszívódási zavarok diagnosztizálásának és kezelésének mindig meg kell előznie a szájon át történő vaspótlást. Természetesen súlyos vérszegénység esetén ilyenkor is azonnali vénás vaspótlásra van szükség.

1/ A cöliákia, más néven lisztérzékenység olyan autoimmun betegség, amely genetikai alapon, bizonyos kiváltó tényezők hatására alakul ki, és a vékonybél bolyhainak pusztulásával jár. A károsodott bélbolyhok nem tudják ellátni a feladatukat, az étkezéssel elfogyasztott tápanyagok nem szívódnak fel megfelelően, így hiánybetegségek, köztük jellemzően a vas hiánya jelenhet meg. Amíg a bélbolyhok állapota nem rendeződik, addig a szájon át alkalmazott vaspótlás egészen biztos, hogy hatástalan lesz a felszívódás zavara miatt. A cöliákiához hasonlóan a laktózérzékenység (amikor a tejcukorbontó enzim aktivitása csökken a vékonybélben) is felszívódási zavar, így a sikertelen vasterápia oka lehet.

2/ A vas felszívódása szintén gátolt gyulladásos, onkológiai, valamint különböző fertőzéses megbetegedésekben, ezért ilyenkor a vasterápia hatékonysága csökken. Ezért a betegség célzott kezelését követően különösen fontos a megfelelő mértékű vaspótlásról gondoskodni a gyorsabb felépülés érdekében.

A krónikus vagy akut vasvesztéssel járó, bármilyen eredetű vérzés (erős menstruáció, aranyér, gyakori orrvérzés, gyomor-bélrendszeri vérzések), művesekezelés (dialízis), műtétek után egyértelmű a vaspótlás szükségessége, amelynek mértéke és ideje szintén befolyásolhatja a vasterápia eredményességét.

Bár rendszerint egy vérvizsgálat elegendő a diagnózis felállításához, illetve a vérszegénység típusának megállapításához, de mivel a vashiány nem önálló betegség, hanem egy tünet, ezért a sikeres kezelés érdekében a kiváltó ok, a háttérben meghúzódó betegség kiderítése és megfelelő terápiája kulcsfontosságú.

Sokan a mai napig nem veszik komolyan a vashiányt és az azzal járó tüneteket, pedig ez az állapot súlyos következményekkel járhat. A vas a testünk számos életfontosságú folyamatában vesz részt, egyebek közt az oxigént szállító hemoglobin egyik alapvető alkotóeleme. Miért vegyük komolyan? Milyen súlyos problémákat okozhat a vashiány? Nézzük!

A hiányzó vasat vaspótló tabletták kúraszerű, 3-6 hónapon át tartó szedésével tudjuk pótolni. Feltétlenül ellenőrizzük a készítmény elemivas-tartalmát, mivel a szájon át szedett vasnak mindössze 10-20 százalékát tudja hasznosítani a szervezetünk. Ezért az alacsony vastartalmú vaskészítmények nem valószínű, hogy ki tudják elégíteni a szervezet szükségletét. Ugyanakkor a vastúltöltés elkerülésére is ügyelni kell, ezért mindenképpen be kell tartani a vaspótló gyógyszer szedésének időtartamára, valamint a napi dózisra vonatkozó utasításokat. Emellett fontos a változatos, C-vitaminban gazdag étrend kialakítása, mivel ez hozzájárul a vas hatékony felszívódásához.