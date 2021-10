Az alvás így hat a hormonjainkra

Mind a túl kevés, mind a túl sokalváshat a szervezetünkre, kiváltképpen a hormontermelésünkre - ennek részleteibe avat be a Healthline összeállítása. A hormonok olyan üzenetközvetítő molekulák, amelyeket az endokrin rendszerbe tartozó szervek és mirigyek termelnek. Számos testi funkciót befolyásoknak, a többi között az anyagcserét, az étvágyat, a növekedést, a testhőmérsékletet, a szexuális funkciót, a libidót, a teherbeesést, a szívritmust, a vérnyomást és az alvás-ébrenlét ciklust is. A hormonok termelésében és hasznosulásában olykor egyes testi funkciók is éreztetik hatásukat, így például az alvás - hívja fel a figyelmet a cikk.

Az alvásproblémák sok ember életét megkeserítik. Azonban még mindig sok tévhit és félinformáció kering a téma körül, ezért talán nem árt tisztázni, hogy a nagy információdömpingben minek hihetünk és minek nem - nézzük az alvással kapcsolatos tévhiteket.

Felborul az egyensúly

Az alvás hosszától számos hormon termelődése függ, például a kortizolé, az ösztrogéné, a progeszteroné, az éhséghormonoké (inzulin, leptin, ghrelin), a melatoniné, a pajzsmirigy-hormonoké és a növekedési hormonoké is. A melatonin hormon szabályozza szervezetünk alvásigényét, hatására elálmosodunk. Alvás közben termelődik az emberi növekedési hormon, amely a sejtjeink növekedésében és regeneráló képességében jut szerephez. Más hormonok, például a kortizol kibocsátása szempontjából az alvás kezdete, időtartama és minősége is számít.

h i r d e t é s

Majdnem minden hormonunk termelődése összefügg a cirkadián ritmussal, vagyis az alvást és ébrenlétet szabályozó belső óra működésével. Minél rendszeresebb az alvásunk, annál rendszeresebbé válik a hormontermelésünk is. Ám ha krónikusan kialvatlanok vagyunk, attól felborul a hormonháztartás egyensúlya, és betegségek alakulhatnak ki. Most pedig vegyük sorra az érintett főbb hormonokat.

Az alvás hosszától számos hormon termelődése függ. Fotó: Getty Images

Kortizol

A mellékvesekéreg termeli a stresszhormonként ismert kortizolt, amely más hormonok termelésére is hat. Ha éjszakánként legalább 7-9 órát alszunk, nemcsak kipihenten ébredünk, hanem fél óra múlva csúcson lesz a kortizolszintünk, ami beindítja a többi hormon termelését is, beleértve a pajzsmirigyhormonokét és az ösztrogénét.

Ösztrogén, progeszteron, pajzsmirigyhormonok

Az ösztrogén és a progeszteron az ivarszervek működésében játszik szerepet, és ha nem alszunk eleget, akkor ébredéskor túl magas lehet a kortizolszintünk - ez pedig megzavarja az ösztrogén és progeszteron egyensúlyát. Továbbá hátráltatja a pajzsmirigy hormontermelését, aminek hatására azanyagcsereis lassul.

Éhséghormonok

Az alvás az anyagcserére is hat, megzavarja a leptin, a ghrelin és az inzulin termelődését, márpedig ezek szabályozzák a teltségérzetet, az éhséget, a vércukorszintet és a zsírraktározást. Kis túlzással ezek a hormonok döntik el, hogy az elfogyasztott táplálékból energia vagy háj lesz-e. Már egyetlen kialvatlan éjszaka is felboríthatja az éhséghormonok működését, ezért észleljük másnap, hogy egész nap ehetnénk.

Melatonin

A tobozmirigyben termelődő melatonin az elalvást és ébredést irányítja. Több mint 500 gén működésére hat, és jelentősen befolyásolja azimmunrendszervédekezőképességét is, ezért is nagyon fontos, hogy eleget aludjunk.

Növekedési hormon

A szomatotropin hormon szükséges a fehérjetermeléshez, az izomfejlődéshez, az anyagcseréhez és az immunválaszhoz. Az alvás egyértelműen befolyásolja a növekedési hormon termelését: minél kevesebbet alszunk, annál alacsonyabb lesz a szomatotropinszintünk, amitől lassabban gyógyulnak a sérüléseink és vastagodik a zsírréteg a derekunk körül. A növekedési hormon ugyanis hatással van a glükóz, a lipidek és a fehérjék anyagcseréjére, így a testzsírszázalékra is.

Amennyiben a szükséges 7-9 óra helyett naponta csak 4-5 órát alszunk, azzal egy hét alatt akár 24 órás alváshiányunk is felhalmozódhat, amit lehetetlen a hétvégén kipihenni. Az alváshiány következtében romlik az immunrendszerünk védekező képessége, gyakrabban kapunk el fertőzéseket, megnő az étvágyunk, több kalóriát fogyasztunk és meghízunk. Azonban a napi 9 óránál több alvás sem szerencsés, mert ettől csorbulhatnak a kognitív funkcióink, napközben aluszékonynak és fáradtnak érezhetjük magunkat, lassul az anyagcserénk, nehezebben összpontosítunk és felborulhat az alvásciklusunk is.