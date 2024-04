Lerángatták a medvebocsokat, hogy fotókat készítsenek velük

Megdöbbentő felvétel készült Észak-Karolinában: egy hatfős csapat medvebocsokat szedett le egy fáról azért, hogy szelfiket készíthessenek velük. Az eset még április 18-án történt: a helyi seriffhivatal mellett a vadvédők is a helyszínrevonultak. Addigra az egyik bocs meg is harapott valakit, és mindkettőnek sikerült elmenekülnie. Azonban azóta csak az egyiket találták meg; még akkor is reszketett az eseményektől - írja az IFLScience.

A megkerült bocs megviseltnek és rémültnek tűnt, nyilatkozta Ashley Hobbs, az Észak-karolinai Vadvédelmi Ügynökség munkatársa. Egy rehabilitációs központba szállították, majd újra átkutatták a környéket testvérét keresve. Abban bíznak, hogy az anyamedvének sikerült megtalálnia, mert egyedül valószínűleg nem maradna életben a vadonban.

A fekete medve (Ursus americanus) szinte egész Észak-Amerikában megtalálható. A felnőtt egyedek állva elérhetik a 2 métert, súlyuk elérheti a 140 kilogrammot. Nem ritka, hogy az anyamedve magára hagyja a bocsokat, hogy táplálékot keressen. Ilyenkor viszont egy biztonságos helyre, például egy fára teszi őket.

A vadvédelmi ügynökség felhívta rá a figyelmet, hogy semmilyen esetben sem szabad megközelíteni egy vadon élő állatot. A magára hagyott bocs megérintése vagy etetése miatt hozzászokhat az emberhez, és az anyamedve akár el is hagyhatja. De az is lehet, hogy utóbbi meglátja, hogy valaki hozzá akar érni a kicsinyeihez, és támadásba lendül, hogy megvédje őket.

A megtalált kölyök a rehabilitációs központban marad addig, amíg elég idős nem lesz ahhoz, hogy visszaengedjék a vadonba. Az ügyben továbbra is zajlik a nyomozás.

