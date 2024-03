Ezt próbáld ki, ha rosszul alszol éjszakánként

A kialvatlanság rontja a memóriát és a koncentrációs képességet, illetve rossz hangulathoz vezet. Hosszú távon pedig fokozza a többi között szívbetegségek, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, egyben a korai halálozás veszélyét – hívja fel a figyelmet keddi Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Éppen ezért nem szabad félvállról venni a problémát. Az NNGYK azt javasolja, hogy aki rendszeresen kialvatlanul ébred, napközben is fáradt, valamint úgy érzi, hogy az alváshiány negatívan befolyásolja hangulatát, egészségét, feltétlenül keresse fel orvosát.

Ezzel együtt akad néhány alapvető szabály, amelyet fontos betartanunk alvási rutinunk kialakításakor, mert sok esetben már ez is elég lehet az alvászavarok rendezésére. Törekedj arra, hogy mindennap nagyjából azonos időpontban feküdj le este, majd azonos időpontban kelj fel reggelenként. Ugyanígy az is hasznos, ha alvás előtt már legfeljebb olvasással, zenehallgatással töltöd a szabadidőd, illetve érdemes lehet relaxációs technikákat kipróbálni. A lefekvés előtti órákban már semmiképpen sem javasolt a sportolás, akárcsak a koffein-, alkoholfogyasztás és dohányzás, és a számítógép vagy tévé előtt ülve is célszerű bekapcsolni a kékfényszűrést.

Posztjában az NNGYK hangsúlyozza, hogy az alvás szükséges a megfelelő testi és pszichés működéshez egyaránt. Agyunk éjszaka rendszerezi a friss információkat, így biztosítva az agyi funkciók optimális működését. Ezenkívül a pihentető alvás elengedhetetlen az immunrendszer és a szív- és érrendszer megfelelő működéséhez, továbbá segíti az egészséges testsúly megtartását. Az alvászavarokra az altatók szedése nem jelent megoldást, az legfeljebb tüneti kezelést jelent, egyben függőséghez vezethet.

