A hazai szamóca ezért ízesebb, mint az import

A fűtött fóliás szamócaszürettel már április elején elkezdődött a hazai gyümölcsszezon. Mi több, a NAK és a FruitVeB szerint a szamóca érése immár a fűtetlen fóliasátras termesztésben is elindult, majd április végén, május elején a szabadföli ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. Hozzátették, a szamóca nem utóérő gyümölcs, így csak a növényen teljes érettségben szüretelt gyümölcsök biztosítják a megfelelő zamatot és beltartalmi értékeket. Ezért nagy különbség van a külföldi és a hazai szamóca között. A friss magyar szamóca megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett gyümölcstől. Mivel a magyar áru jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztókhoz, ezért a kertészek teljesen éretten tudják leszedni, ami az ízélményben is megmutatkozik.

A szamóca fogyasztása jól illeszkedik az egészséges étrendbe. Fotó: Getty Images

Magyarországon mintegy 600-650 hektáron foglalkoznak szamócatermesztéssel. A legnagyobb termőterületek Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében vannak. A magyar szamóca jellemzően három fázisban jelenik meg a piacon:

április elején-közepén a fűtött fóliás termés kerül a piacokra, boltokba; ezt követően április második felében érik a fűtetlen fóliás gyümölcs; május elejétől pedig érkezik a nagyobb mennyiségben termelt szabadföldi szamóca.

A hazai termés így áprilistól júniusig kitart.

A szakértők kitértek arra is, a köznyelvben epernek nevezett gyümölcs valójában szamóca. Az eper (amely egyébként fán terem) és a szamóca rendszertanilag is eltérő egységbe tartozik: az eper a Morus nemzetségbe, az eperfafélék családjába (termésének színe fehér vagy fekete), a szamóca pedig a Fragaria nemzetségbe, a rózsafélék családjába tartozik. A szamóca fogyasztása egyébként rendkívül egészséges, a bogyósokra jellemző magas antioxidánstartalommal rendelkezik. C-vitamin-tartalma pedig vetekszik a narancséval.