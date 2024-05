Állati jó megoldások az alvásra – a természetben így oldják meg

A BBC Earth cikke szemléletesen bemutatja, hogyan oldják meg egyes állatfajok, hogy az alvás kevésbé legyen veszélyes számukra.



Szunyókáló delfinek



A delfinek, mivel egész életüket a vízben töltik, egy kis problémával néznek szembe, ugyanis emlősként oxigént kell belélegezniük a túléléshez. Hogyan zsonglőrködnek ezzel az alvás állapotában? Hihetetlen, de leállítják agyuk felének működését, amely pihenhet, míg a másik fele éber marad, és figyel az esetleges veszélyekre.



„Ceterdő” a vízben



Korábban azt hitték, hogy a bálnák is részt vesznek ebben az „agyi félálomszerű” viselkedésben, mint a delfinek. Lehet, hogy az esetek nagy részében így van, de a kutatók valami rendkívüli dolgot fedeztek fel egyes bálnák alvási szokásaival kapcsolatban. Egy olyan csoportjukra bukkantak, akik tökéletesen aludta, úgy, hogy függőlegesen lebegtek a vízben, akár egyfajta különös vízi erdő. A bálnák nem reagáltak, amikor a tudósok közeledtek hozzájuk, amíg egy csónak meg nem lökte egyiküket, ekkor mindannyian felébredtek és elmenekültek.



Szunyókáló tengeri vidrák



Mindannyian láttunk imádnivaló képeket tengeri vidrákról, amint összekapaszkodva alszanak, hogy ne lebegjenek el egymástól. Arra az esetre, ha aggódnak a vízi társaik szorítása miatt, a vidrák hínárba csomagolják magukat, és így horgonyoznak le. Több mint 100 vidrát észleltek az óceánban hínárba burkolózva, akik úgy tűntek, mint valami óriási szőrös tutaj.



Nem túl energikus elefántok



Az elefántok csak körülbelül két órát tudnak aludni naponta, ezért hajlamosak néhány percig bólogatni a nap folyamán. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy alvásuk nagy része állva történik, ezért ennyire rövid ideig tartó. Érdekes módon a fogságban tartott elefántok, akiknél nem merül fel a ragadozóval vagy orvvadásszal találkozás veszélye, sokkal többet alszanak.



Pókszieszta



Természetesen a pókoknak is óvatosnak kell lenniük. Annak ellenére, hogy az állatok sokféleképpen alszanak, mindegyikük, még a baktériumok is, betartják a 24 órás cirkadián ritmust, amelyet a Föld forgása diktál.

A tudósok azonban felfedezték, hogy bizonyos típusú gömbszövő pókok egészen egyszerűen nem követik ezt. Testük órája 17, 18 vagy 19 órás ciklust követ. A tudósok egyelőre nem tudják pontosan, hogyan élhetnek a pókok ezzel a teljesen más biológiai órával.



Koalák, az alvás mesterei



Az egyik probléma az állatok alvási szokásainak tanulmányozásával kapcsolatban az, hogy nehéz meghatározni, hogy mi is a tényleges alvás. Könnyebb ugyan a fogságban tartott állatokat tanulmányozni, de teljesen más módon viselkedhetnek, mint a vadon élő egyedek. Az állatkertekben vizsgált koalákról azt gondolták, hogy akár napi 22 órát is alszanak, de egy részletesebb, vadon élő állatokat is vizsgáló kutatás kimutatta, hogy valójában összességében napi 14 órát pihennek. Eukaliptuszlevelekből álló étrendjük emésztése ugyanis sok időt és energiát igényel.

Az állatkertekben vizsgált koalákról azt gondolták, hogy akár napi 22 órát is alszanak. Fotó: Getty Images

Mindenhol alvó rozmárok



Felfedezték, hogy a rozmárok szinte bárhol képesek aludni, még az óceánban is. Szunyókálnak, miközben a felszínen lebegnek, a tengerfenéken fekszenek, és még bóbiskolnak akkor is, miközben egy jégtáblához horgonyoznak. Ennek ellenére akár rengeteg időt el tudnak tölteni alvás nélkül is. Beszámoltak róla, hogy akár 84 órát is képesek úszni pihenés nélkül!



A békák egyszerűen hihetetlenek



Gyakorlatilag minden környezethez sikerül alkalmazkodniuk a bolygón, függetlenül attól, hogy meleg vagy hideg. Nemcsak télen használják alvásstratégiaként a hibernálódást, hanem a nyári hónapokban is alvó állapotba kerülnek, hogy elkerüljék a túl meleg vagy száraz körülményeket. A vízi békák a víz alatt hibernálódnak, míg a sarkvidéki körülmények között élő békák úgy tudnak túlélni, hogy glükózt használnak fagyállóként, amely megvédi belső szerveiket a hidegtől, miközben egyfajta felfüggesztett életmódba lépnek. Mindezen ismeretek ellenére a tudósok nem tudják pontosan, hogyan alszanak a békák azokban a hónapokban, amikor aktívak.