Megvannak a védőoltások, megkötöttük a biztosítást, kiváltottuk az uniós TAJ-kártyát. Nálunk van a kullancsriasztó a kiszedővel, elpakoltuk a lázmérőt, a kétféle lázcsillapítót, az orrcseppet, az orrszívót, a probiotikumot, a jódot, a ragtapaszt, a fáslit, az oltási könyvet, és persze van vagy három liter naptejünk.

Tapasztalt szülők vagyunk, nem lehet már minket meglepni semmivel.

Gyerünk a szabadba!

Persze ettől még tudjuk: az utazás a gyerekkel könnyen rémálommá tud fajulni így is. Hiszen a tengerpart messze van, hosszú az út, folyton mindenki nyűgös, éhes, szomjas, unatkozik, pisilnie kell… mégis, minden egyes nyáron nekivágunk. Hiszen olyan nincs, hogy ne nyaraljunk, ha csak egy rövidet is! Az szinte mindegy is, hogy folyó tó vagy tenger, csak víz legyen. Különösen mehetnékjük van azoknak, akik városban laknak: a nyári melegben muszáj zöld(ebb) környezetbe menni, ahol a kicsiknek van bőven hely futkosni, méghozzá biztonságosan. Ahol van elég látni- és játszanivaló, talán még játszópajtás is, és ahol kicsit a szülők hátradőlhetnek (gondolják ők az első évben). Úgyhogy természetesen idén is megyünk.

A legrosszabb forgatókönyv

És mivel a gyerekeink már elmúltak kétévesek, de még nem töltötték be a hatot, volt időnk megtapasztalni minden poklok poklát is utazástémában, és ez nem más, mint a… khm… nem tudom szebben mondani: hányás az autóban. A kisgyerekes szülők nagy része pontosan tudja, miről beszélek, és azt is, hogy miért olyan kiborító egy ilyen epizód. Nagyon nem részletezem, mert mindenki el tudja képzelni, mivel jár az, ha a félig megemésztett reggeli az autósülés hajlataiban landol. Nem kis meló megszabadulni tőle – a hosszan megmaradó szagról nem beszélve. És ez még mind másodlagos ahhoz képest, hogy a kicsikénk rosszul van. Persze nemcsak hányás tünetével lehet rosszul lenni, bőven elég, ha a gyermekünknek fáj a feje, szédül, gyenge. Ezek bizony mind utazási tünetek az arra érzékenyeknél.

A magyarázat

A kinetózist, azaz az utazási betegséget az okozza, hogy felborul az összhang a fül egyensúlyszerve és a szem érzékelése között. A szem nem feltétlen érzékel mozgást, de az egyensúlyszervünk jelzi, hogy nagy sebességgel haladunk. A két ellentétes információ beérkezik az agyba, és alaposan összezavarja azt. A következmények lehetnek: fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, verejtékezés. Mintha egész testünk tiltakozna az utazás ellen.

A legtöbb szülő bármit megtenne, hogy a fent említett tortúrát elkerülje. Ha létezne egy varázsszer, amit csak úgy bevennének indulás előtt, és csodák csodája, elmúlna a rosszullét… nos, létezik. Sokan ismerik is a Daedalon márkát, minden utazók megmentőjét. A készítmény megelőzi a szédülést, émelygést, hányingert és hányást, vagyis kiküszöböli az úgynevezett utazási betegség tüneteit, sőt, ha már kialakultak, enyhíteni is képes azokat.

Megoldás a kicsiknek

Daedalon Kid 12,5 mg/5 ml, belsőleges oldat - dimenhidrinát tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer

A gyerekeknek kifejlesztett Daedalon Kid oldatként kapható, hogy könnyebben csússzon náluk – közvetlenül fogyasztható, nem kell semmibe belekeverni. Az enyémek szeretik a finom, feketeribizli illatot és ízt, és valahogy az is jobban tetszik nekik, hogy tiszta, átlátszó a folyadék. Kis tasakokban találjuk a dobozban, arra kell csak figyelni, hogy a hat év alattiak legfeljebb hat-nyolc óránkét egy-két tasakot kapjanak, de hatnál többet egy nap semmiképp! A hat év felettieknek már mehet a két tasak, de náluk is várni kell legalább hat órát. (Az ő maximális napi adagjuk egyébként nyolc tasak.) A legjobb, ha az elsőt már indulás előtt fél órával beveszik, később pedig kaphatják az utánpótlást. Attól ne ijedjünk meg, ha a picik álmosabbak lesznek tőle, ez teljesen normális hatás, és egy kis szédülés is előfordulhat. Amit még érdemes tudni: a szer legfeljebb 25 °C-on tárolható, viszont a hűtőszekrény túl hideg neki.

Ha mindent az előírások szerint csinálunk, a jutalmunk a tiszta gyerekülés és autó lesz – meg persze egy kis nyugalom nekünk is. Ha az anyósülésen ülünk, talán még a szemünket is lehunyhatjuk öt percre – aztán úgyis megszólal ismét a kérdés, amibe sosem unnak bele: „Mikor érünk már oda?”

