A hüvelyfertőzés tünetei eltérőek

· A kellemetlen, leginkább halra emlékeztető szagú, bőséges hüvelyfolyás többnyire bakteriális fertőzésre utal.

· A szagtalan, fehér színű, inkább túrósnak jellemezhető folyás gombás hüvelyfertőzésre.

· A fájdalmas vizelés, a szeméremtesti irritáció és a hüvelygyulladás, amely kellemetlen szagú, sárgás-zöldes folyással jár, az előbbiektől eltérően nemi úton terjedő betegség, a trichomoniázis.

HORDJUNK PAMUTBÓL KÉSZÜLT, KÉNYELMES SZABÁSÚ FEHÉRNEMŰT! FOTÓ: GETTY IMAGES

Miért térnek vissza a hüvelyfertőzések?

Azoknak, akik visszatérő hüvelyfertőzésekkel küzdenek, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulniuk, akkor is, ha ezt már nem először teszik. A tünetmentesség és a teljes gyógyulás alapja a részletes kivizsgálás!

A hüvely optimális, enyhén savas pH-ját a sperma és a menstruációs vérzés is lúgos irányba tolhatja, aminek következtében a kórokozók könnyebben elszaporodhatnak a hüvelyben. Az együttlétek során ajánlott az óvszerhasználat, menzeszkor pedig az 1-2 óránkénti tamponcsere!

Egyéb betegségek – például ekcéma, allergia a hüvelyhámon, immungyengeség – miatt is kialakulhat vagy kiújulhat például a hüvelygomba.

A túlhajszoltságtól gyengül az immunrendszer védekezőképessége, így a kórokozók könnyedén elszaporodhatnak. A stressz hatására felborulhat a hüvelyben a belső rend, és ekkor nagyon gyorsan jelentkezhetnek és vissza is térhetnek a hüvelyfertőzések kellemetlen tünetei.

Antibiotikumkúrát javasolt az orvos a problémámra, de – mint utólag kiderült – a kezelésnek a szervezetem hasznos baktériumai is áldozatul estek, és emiatt a bakteriális hüvelyfertőzés állandóan visszatért az életembe, ami nagyon zavaró volt. Végül felkerestem egy másik nőgyógyászt, aki elmondta, hogy a fertőzés kiújulásának elkerüléséhez a hüvelyflóra regenerálására is szükség van, ugyanis az antibiotikum a betegség miatt már amúgy is jelentősen lecsökkent létszámú jótékony Lactobacillusokat még inkább megtizedeli, ami miatt könnyebben elszaporodnak a hüvelybe jutott kórokozók, újabb és újabb fertőzést idézve elő. Erről nekem nem volt tudomásom, de örülök, hogy kiderült. A megfelelően megválasztott hüvelyflóra-regeneráló készítmények (kúpok vagy hüvelykrémek) a hüvely baktériumflórájának és savas kémhatásának helyreállításával képesek védelmet nyújtani. Azóta sem jelentkeztek nálam a hüvelyfertőzés kellemetlen tünetei – mondta Szandra.

Praktikus tanácsok és mindennapi stratégiák a hüvelyi fertőzésekkel szemben

1. A hüvelyfertőzések kezelésénél fontos, hogy a kórokozók elpusztítása mellett kellő figyelmet fordítsunk a hüvely normál baktériumflórájának visszaállítására! Ha ezt elmulasztjuk, a fertőzések könnyedén visszatérhetnek. Az okosan megválasztott hüvelyflóra-regeneráló készítmények a hüvely baktériumflórájának és savas kémhatásának helyreállításával képesek védelmet nyújtani a fertőzések kiújulása ellen.

2. Ne is kezdjünk öndiagnózisba, mert alaposan félrekezelhetjük saját magunkat, és csak tovább ronthatunk a helyzeten!

3. Érdemes visszaszorítani a cukor- és szénhidrátfogyasztást, Candida-diétát vagy tisztítókúrát tartani – főleg, ha visszatérő hüvelygombával küzdünk. Probiotikumos készítmények szedésével megvédhetjük a jótékony hatású baktériumokat, illetve olyan lokálisan alkalmazható hüvelykrémeket is használhatunk, amelyek segítik a hüvelyben élő jótékony tejsavbaktériumok szaporodását.

4. A rendszeres testmozgás felpörgeti az anyagcserét, erősíti az immunrendszert és segít levezetni a stresszt. Tanuljunk meg stresszkezelési technikákat is. A zenehallgatás pihentető hatással lehet a testre és az elmére is. A lassú ütemű zene elősegíti a vérnyomás és a pulzus, valamint a stresszhormonok csökkentését. A tudatos légzés is könnyen megtanulható, és ezzel gyorsan és látványosan oldhatjuk a stresszt.

5. A WC megfelelő használatát, a női szeméremtest és gáttájék a hüvely felől a végbél irányába történő, gondos tisztán tartását már gyermekkorban el kell sajátítani.

6. A gyakori intim mosakodással, hüvelyöblögetéssel (irrigálás), az illatos, lúgos tisztálkodószerekkel (szappanok, tusfürdők), intimspray-kkel és mosakodókkal megváltoztatjuk a hüvely normál pH-ját, ideális savasságát, így tönkretesszük a védelmet adó tejsavbaktérium-flórát, ezáltal a kórokozók könnyedén elszaporodhatnak. Az intim tisztálkodáshoz használjunk semleges pH-jú, illatmentes mosakodókat, kerüljük az illatosított WC-papírt, a nedves törlőkendőket és az illatosított tamponokat!

7. Hordjunk pamutból készült, kényelmes szabású fehérneműt!

8. A fokozott szexuális aktivitás, a gyakori partnercsere vagy egy új szexpartnerrel kezdett kapcsolat következtében is felborulhat a hüvely baktérium-összetételének egyensúlya. Figyeljünk a szexuális egészségre is, használjunk óvszert, hagyjunk időt arra, hogy intim ökoszisztémánk „hozzászokjon” a partnerünkhöz.