Ne maradjon otthon az útipatika!

Akár belföldre utazunk, akár külföldre egy jól felszerelt útipatikára mindig szükségünk lehet. Apróbb-nagyobb horzsolások, vágások, rovar- vagy kullancscsípések, hányinger, hányás, láz, hasmenés, leégés bármikor előfordulhat, így a legjobb, ha előre felkészülünk ezekre a kellemetlenségekre. Természetesen kössünk utasbiztosítást, legyen nálunk az egészségbiztosítási kártyánk, és ha valami súlyosabb betegség érne utol bennünket, forduljunk orvoshoz.

A kisebb betegségekhez pedig pakolhatunk néhány ENERGY készítményt a táskánkba, hogy szükség esetén a segítségünkre legyenek.

FOTÓ: ENERGY MAGYARORSZÁG

Napozás utánra - Caralotion testápoló tej

A CARALOTION testápoló tej bioinformációs hidratáló készítmény, amely a podhájskai hőforrás harmadkori tengervizéből származó, természetes ásványi anyagok sokaságát tartalmazza. Antioxidáns és bőrmegújító hatású lehet, táplál és védelmez, hatékonyan hidratálhatja és regenerálhatja az érzékeny, száraz, hámlásra hajlamos, irritált bőrt, jól hathat égési sérülésekre. Mindebből egyértelműen következik, hogy napozás után kifejezetten javasolt a használata! Egészen egyedülálló, különleges növényi anyagok, ásványok, és az A, C, E vitamin ellensúlyozhatja a túlzott mennyiségű napsugárzás káros hatását, és elősegítheti, hogy a kollagén rostok megőrizzék a bőrbőrünk rugalmasságát.

FOTÓ: ENERGY MAGYARORSZÁG

A testápoló tejet az egész testünkön alkalmazhatjuk - könnyen beszívódik a bőrbe, könnyen adagolható, kenhető és nem hagy zsíros érzetet a bőrön. A legjobb hatás érdekében finomam masszírozzuk be a bőrünkbe, lehetőség szerint fürdés után, így érhetjük el a bioaktív anyagok optimális hatását.

FOTÓ: ENERGY MAGYARORSZÁG

Horzsolásokra, bőrregenerálásra, a szép bőrért - Cytovital gyógynövénykrém

A CYTOVITAL krém széles körben alkalmazható bioinformációs krém, magas gyógynövény- és a Podhájska hoforrásból származó termálvíz-tartalommal. A Cytovital a felhámot regenerálja, és annak sejteit táplálja. Energiaforrásként szolgálhat a bőrnek, valódi természetes, fiatalító hatású készítmény, mely kiváló segítőtárs a cellulitkezelésben is. Segítségével a vízpartokon szép, egészséges bőrrel tündökölhetünk. A nyári napsütéstől az arcon és a kézfejen előbukkanó pigmentfoltokra is használhatjuk, mert elősegíti a pigmentek egyenletesebb eloszlását a bőrben, de sérülés utáni bőr regeneráció gyorsításra is hasznos lehet (vágás, heg, horzsolás, különböző sugárzások nyoma, gombásodás, herpesz).

FOTÓ: ENERGY MAGYARORSZÁG

Vírusos és bakteriális fertőzés esetére - Cistus Complex gyógynövény-koncentrátum

A Cistus Complex bioinformációs szoliter gyógynövény-koncentrátum, amely a két legerőteljesebb hatású cistusfélét, a bodorrózsa (Cistus Incanus) és a balzsamos szuhar (Cistus landanifer) gyógynövények tiszta esszenciáját koncentrálta egy készítményben. A bodorrózsa a népi gyógyászatban régóta használt gyógynövény elsősorban felső légúti gyulladások kezelésében lehet hatékony, legyen szó vírusos, bakteriális vagy gombás eredetű megbetegedésről. Növelheti a szervezet ellenálló képességét természetes antioxidánsként semlegesítheti a szabadgyököket.



Ezekkel a készítményekkel már bátran nekivághatunk akár hosszabb, akár rövidebb utazásoknak is, a védelem garantált a család minden tagjának. Komolyabb megbetegedéssel pedig haladéktalanul forduljunk orvoshoz!