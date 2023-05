Hibák, amiket reggelente elkövetünk

A reggeli rutinunk fontosabb, mint hinnénk: egy-egy rossz szokás az egész napra rányomhatja a bélyegét. A WebMD segítségével most a leggyakoribb hibákat mutatjuk be.

Szundizás

Az a plusz 15 perc alvás kelleni fog ahhoz, hogy energikusabb legyél? Tévedés. A legjobb, ha minden nap ugyanabban az időben fekszel le és kelsz fel.

Sötétben maradsz

Ha ébredés után a sötétben maradunk, csak nehezebb lesz. A természetes napfénynek ugyanis rengeteg pozitív hatása van: többek között segít legyőzni a fertőzéseket, és a gyulladásokat. A szervezet D-vitamin termelése is beindul, az ember tisztábban képes gondolkodni és többet is mozog, sőt, a kedvét is feldobja.

Sokáig alszol

Hiába csábító, akkor sem érdemes sokáig aludnunk, ha későn feküdtünk le. Érdemes hétvégén is betartanunk az alvási menetrendünket, hogy jobb minőségű legyen az alvásunk.

Túl gyorsan ugrasz ki az ágyból

Amikor fekvőből gyorsan álló helyzetbe kerülünk, a gravitáció a vért a lábainkba viszi. Ettől hirtelen leeshet a vérnyomásunk, ami miatt kábultak lehetünk, rosszabb esetben el is ájulhatunk. Lassan üljünk fel alvás után, és maradjunk is úgy pár másodpercig, hogy megszokja a helyzetet a szervezetünk.

Kimarad a reggeli kávé

Ha rendszeresen kávézol reggel, akkor nem tesz jót, ha kihagyjuk. Az ember nem tud rendesen koncentrálni, nagyon gyorsan elfárad, fáj a feje, szédül és influenzaszerű tünetei lesznek. Ha el akarjuk hagyni a koffeint, akkor fokozatosan csökkentsük az adagot, ne hirtelen vonjuk meg a szervezettől egyik napról a másikra.

Kimarad a fogmosás

Minden éjszaka lepedék képződik a fogainkon. Ha nem mossuk le reggel, akkor fogkővé keményedik, amitől már csak fogorvos szabadíthat meg minket. Ha pedig kezeletlenül hagyjuk, akkor más egészségügyi problémákat, mint például bedagadt, vérző ínyt is okozhat. Arra viszont figyeljünk, hogy ne kávé vagy más savas étel és ital után rögtön mossunk fogat. A sav ugyanis gyengíti a fogzománcot, így inkább étkezés ivás előtt, vagy 30-60 perccel utána intézzük el.

Nem mindegy, hogy mikor mosunk fogat. Fotó: Getty Images.

Céges levelezés megnyitása

Ha ébredés után azonnal megnézzük a céges levelezésünket, akkor úgy érezzük, hogy rögtön dolgoznunk kell. Ugyanez vonatkozik a közösségi médiára is: stresszt, szorongást okozhat, ha látjuk a megválaszolatlan üzeneteket. Érdemes reggelente hagynunk magunknak egy kis időt, mielőtt elmerülnénk a digitális világban. Nem egyszerű, de hosszútávon biztos jobban fogjuk magunkat érezni tőle.

Nincs menetrend

Érdemes megterveznünk a napunkat. Nélküle könnyen elterelődhet a figyelmünk a céljainkról, legyen szó munkáról vagy a magánéletünkről. Jegyezzük fel a prioritásainkat, és minden nap igyekezzünk tenni valamit azért, hogy megvalósítsuk a terveinket.

Elmarad a reggeli

Azok, akik rendszeresen reggeliznek, gyorsabban gondolkodnak, és kisebb valószínűséggel alakul ki náluk 2-es típusú diabétesz, illetve szívproblémák. Egy bő és egészséges reggeli jó indítása a napnak.

Túl sok édesség

Ezzel szemben a cukros, fehér lisztből készült péksüteményekben kevés a tápanyag, gyorsan bekerülnek a véráramba, de ugyanolyan gyorsan távoznak is. Ettől csak még éhesebbek leszünk, ráadásul fáradtak és nyűgösek is. Érdemes inkább komplex szénhidrátot juttatni a szervezetünkbe, amikben több a fehérje és a tápanyag. Például a zabkásában, a tojásban, a zöldségekben és gyümölcsökben: ezek lassabban szívódnak fel, így később leszünk éhesek, és több lesz az energiánk.

