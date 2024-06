A vas kulcsfontosságú szerepet tölt be sejtjeink oxigénellátásában. Noha rendkívül jelentős nyomelem, a szervezetünk nem tudja előállítani, ezért nekünk kell gondoskodnunk a szükséges mennyiség beviteléről. Ez általában étkezéssel megoldható: a többi között a vörös húsok, a belsőségek, a halak, a sötét leveles zöldségek (különösen a spenót és a brokkoli), a magvak is gazdagok vasban. Ha azonban valami miatt nem jut elég vashoz a testünk (például kiegyensúlyozatlan étrend vagy valamilyen egészségi probléma miatt), akkor vashiány alakulhat ki. Mivel a szervezet vasraktárai lassan ürülnek ki, a vashiány akár egy évig is észrevétlen maradhat.

Ráadásul akkor sem feltétlenül gyanakodunk erre, ha a hiány már tüneteket is okoz. A leggyakoribbak közé tartozik a fáradékonyság, a gyengeség, a fejfájás, a szédülés, a hajhullás, a töredezett körmök vagy a nyelési nehézségek – csupa olyan dolog, ami több más problémára is utalhat. Hihetjük őket időszakosnak, írhatjuk az időjárás vagy egy-egy stresszesebb időszak számlájára is, és otthoni megoldásokat kereshetünk rájuk. Ugyanakkor érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, ha a fenti tüneteket tapasztaljuk, hiszen nemcsak a vashiány, hanem más súlyos egészségi gond is állhat mögöttük.

A vashiány kimutatásához vérvizsgálatra van szükség: a mértékétől függ, hogy „sima” vashiányról, vagy annak súlyosabb formájáról, vashiányos vérszegénységről van szó. Vashiány esetén magas vastartalmú vaspótló gyógyszerek segíthetnek, de a súlyos vérszegénység gyors kezelése érdekében akár infúzión keresztüli bevitelre is szükség lehet. A szájon át történő vaspótlás nem gyors folyamat: a szervezet vasraktárainak feltöltése hónapokig, akár fél évig is eltarthat. Ezen kívül a hiány okának felderítése is fontos része a kezelésnek.

Többek között hajhullás jelezheti a vas hiányát. Fotó: Getty Images

A vashiány megelőzése érdekében az étrendünk megváltoztatása mellett bizonyos időszakokban vastartalmú étrend-kiegészítőkre is szükség lehet. Kialakult vashiányban azonban ezek már nem segítenek, ilyenkor a kezelést magas vastartalmú vaspótló gyógyszerekkel kell biztosítani. Mindig tartsuk be az orvosunk által előírt napi mennyiséget! Mivel hónapokon át kell majd szednünk, érdemes olyan készítményt választanunk, ami a leginkább megfelelő az ízlésünknek és az életritmusunknak: léteznek cseppek, szirupok, kapszulák, illetve tabletták is. Több vaspótló gyógyszer tartalmaz folsavat és C-vitamint is, mert ezek segítik a vas felszívódását és a vérképzést a szervezetben.

Azt is érdemes nézni, hogy mennyi vas van a vaspótlóban (az étrend-kiegészítőkben jóval kevesebb, mint a gyógyszerekben). Javasolt a magasabb vastartalmút választani, így elég lehet naponta csak egyszer beszedni.

Figyelnünk kell még arra is, hogy milyen egyéb gyógyszereket, illetve étrend-kiegészítőket szedünk, amelyek hatással lehetnek a vaspótló felszívódására. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába vesszük be a vasat, az a bélrendszerünkből már nem jut tovább a szervezetünkbe. A felszívódást akadályozhatja például a kalcium, a foszfor, továbbá a reflux vagy fekély miatt szedett bizonyos gyógyszerek. Ezért ezeket nem szabad egyszerre bevenni a vaspótló készítménnyel.

Ezen kívül az étkezés is befolyásolja a felszívódást. A legtöbb vaspótlót nem szabad evés közben bevenni: általában két órát kell várni az étkezések után a vastartalmú készítmény beszedésével. A kávéban és a teában található csersav, a szójatartalmú ételek, valamint a fitinsav miatt a gabonafélék is problémások lehetnek ilyen szempontból. A gyümölcsök és zöldségek polifenoltartalma is nehezíti a vasfelszívódást, így az ilyen, eleve alacsony vastartalmú étrend-kiegészítő italokból még kevesebb hasznosul.

Vény nélkül kapható, vas(III)-komplex-tartalmú gyógyszerek / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Ha biztosra akarunk menni, válasszuk azt a készítményt, amelynek a bevétele nincs ilyen módon időhöz kötve! Ilyen például a recept nélkül kapható, magas vastartalmú Maltofer rágótabletta és szirup – mindkettő vegán, laktóz- és gluténmentes készítmény. A rágótablettát étkezéskor, a szirupot pedig például gyümölcs- és zöldséglébe, tejbe keverve vehetjük be, hogy jobban hasznosuljon a vas. Más típusú vaspótlókkal szemben a Maltoferben lévő vas nem lép kölcsönhatásba a leggyakoribb étel- és italösszetevőkkel, az együtt bevett gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel sem. A belőle felszívódó vas kizárólag fehérjéhez kötődve, azaz a mellékhatásokért elsősorban felelős, sejtkárosító hatású szabad vasionok jelenléte nélkül jut a szervezetbe. Klinikai vizsgálat igazolja*, hogy székrekedés csak elvétve, hányás vagy hányinger pedig jóval ritkábban jelentkezhet más típusú vaspótlókhoz képest. De ami a leginkább mellette szól: a Maltofer speciális hatóanyagának elemivas-tartalma tablettánként 100 mg, amely a legmagasabb a recept nélkül kapható vaskészítmények között.



