Meg tudsz lenni a telefonod nélkül? Ebből a tesztből kiderül

A telefonfüggőség, avagy a nomofóbia egy ismert szorongásos zavar. Az Iowai Állami Egyetem kutatói 2015-ben megalkottak egy kérdőívet, amelynek segítségével bárki könnyedén ellenőrizheti, mennyiben érintett. Ha próbára tennéd magad, nincs szükség másra, minthogy értékeld az alábbi tesztben felsorolt állításokat egy hétpontos skálán aszerint, hogy mennyire érzed azokat igaznak saját magadra nézve.

Mi is az a nomofóbia?

A technológia robbanásszerű fejlődése révén az okostelefonok mára mindennapjaink szerves részévé váltak. Telefonunk immár nemcsak az ismerőseinkkel való beszélgetésre szolgál, de a többi között azon intézzük hivatalos ügyeinket, vásárlunk rajta, illetve játékoktól a zenehallgatáson át a sorozatok, filmek streameléséig megannyi szórakoztató funkcióját is élvezzük szabadidőnkben. Bármennyire is hasznos és praktikus lehet azonban egy ilyen kütyü, a megjelenésével egy új típusú probléma is felütötte a fejét a világban: a nomofóbia. A kifejezés (no mobile phone phobia) elsőként a brit Postahivatal egy 2008-as felmérése kapcsán bukkant fel, amely már akkor arra az eredményre jutott, hogy a felhasználók több mint felét félelemmel tölti el, ha nem tudhatja elérhető közelségben a telefonját.

Noha a nomofóbia nem szerepel a mentális zavarok nemzetközileg elfogadott diagnosztikai kézikönyve (DSM) legfrissebb, 2013-ban megjelentetett ötödik kiadásában, a szakemberek szerint hasonló tünetek jellemzik, mint más specifikus fóbiákat: szorongás, remegés, verejtékezés, idegesség és akár légzési nehézségek. Nem véletlen, hogy olasz kutatók már 2014-ben javasolták, hogy a nomofóbia kerüljön be a DSM kézikönyvébe, hangsúlyozva, hogy a mobileszközök veszélyes hatással lehetnek az emberi egészségre. Ami pedig a telefonfüggőség elterjedtségét illeti, egy 2021-ben publikált tanulmány szerint napjainkban a felnőtt népesség körülbelül 21 százaléka küzd súlyos, illetve 71 százaléka mérsékelten erős nomofóbiával.

