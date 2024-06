Az anyatej mindenki számára ismert, mint az újszülöttek alapvető tápláléka, azonban kevesebb figyelmet kapnak azok az anyatejben található oligoszacharidok, amelyek nemcsak a csecsemők, de a felnőttek egészségében is kulcsszerepet játszhatnak.

Ezek a különleges vegyületek most új lehetőségeket nyitnak meg a bélflóra, és az immunrendszer támogatására. Sokan küzdünk olyan emésztési és bélrendszeri problémákkal, amelyek jelentősen befolyásolhatják életminőségünket. Az egészséges bélflóra kulcsfontosságú, nemcsak az emésztési folyamatokban, hanem a teljes bélrendszer és a vele összefüggő immunrendszer normális működésében is.

A Magyarországon újdonságnak számító anyatej oligoszacharidok egyedülálló módon, szelektíven támogatják a hasznos bélbaktériumok szaporodását, segítve ezzel az emésztési zavarok, a puffadás, hasmenés vagy székrekedés; ételintoleranciák, valamint a bélgyulladások enyhülését, regenerálódását. Ezek a jótékony hatások az immunrendszer megerősítésével és a gyulladások enyhülésével is járnak, így javítják az egészségi állapotot és közérzetet.

A mikroflóra egyes baktériumtörzsei (főleg a Bifidobaktériumok és Lactobacillusok) a neurohormonok (szerotonin, dopamin, GABA) termelésében is igen fontos szerepet töltenek be. Így amikor az anyatej oligoszacharidok segítik a mikrobiom megerősödését és jobb működését, a bél-agy tengely stabilabb és harmonikusabb kölcsönhatásának köszönhetően javul az energiaszintünk, pihentetőbb lesz az alvás, növekszik a stressztűrő képességünk, és kiegyensúlyozottabb lesz a hangulatunk is.

A probiotikumok mellé okvetlen érdemes a hatékony és mellékhatásoktól mentes prebiotikumokat (pl. ENTEROREG® kapszulát vagy port) is fogyasztani. Azoknak is kiváló, akik valamilyen okból nem tudnak nagyon sok rostot fogyasztani (akut bélgyulladás, szorbitintolerancia...), vagy megelőzésként szeretnék támogatni a mikroflóra egyensúlyát.

Számos előnye miatt, Prof. Dr. Egyed Miklós, a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság elnöke és a Pécsi Tudományegyetem magántanára is ajánlja az Enteroreg®-et, mely az első Magyaroszágon forgalomba kerülő anyatej oligoszacharidokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.



Dr. Balaicza Erika, belgyógyász főorvos



