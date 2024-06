Itthon is elérhető a dengue-láz elleni oltás

Itthon is kapható a dengue-láz ellen kifejlesztett vakcina - idézi a 24.hu a Nemzetközi Oltóközpont közleményét.

A dengue-vírust szúnyogok terjesztik, legfőképp az egyiptomi csípőszúnyog de a más rokonfajok is, többek között az ázsiai tigrisszúnyog is. Bár az esetek 80 százalékában tünetek nélkül, vagy enyhe tünetekkel zajlik, így sokan tesztelés hiányában nem is szereznek tudomást arról, hogy fertőzöttek voltak. A betegség lappangási ideje nagyjából egyhetes, a tünetek pedig az esetek túlnyomó többségében influenzaszerűek, megegyeznek a vírusos lázakéval: elesettség, levertség, magas láz, végtagfájdalom, ízületi- és izomfájdalom. Ehhez társulhatnak bőrtünetek, például kiütések, dagadások, de azok nem mindig jelentkeznek.

A betegség a trópusokon mindenütt előfordulhat, így Dél-Amerikában és Közép-Amerikába éppúgy megjelenhet, mint Közép-Afrikában, Indiában, az Indiai-óceán szigetvilágában vagy éppen Dél-Kelet-Ázsiában. Magyarországon az eddigi ismeretek szerint csak behurcolt dengue-lázas eset fordult elő.

Az oltóközpont magánrendelőjében is elérhető a QDENGA vakcina, amely két dózist követően ad védettséget a fertőzés ellen. Ezeket 3 hónap különbséggel kell beadni.