Kiderült, olvasóink mennyit tudnak a fóbiákról

Néhány hete osztottunk meg az oldalunkon egy kvízt a fóbiákról, amelyet már csaknem 5200-an töltöttek ki. Mutatjuk, hogyan teljesítettek a válaszadók, illetve adunk egy kis magyarázatot azokhoz a kérdésekhez, amelyek a többségen kifogtak.

Meglehetősen nehézre sikerült a kvíz

Hibátlanul vagy egy hibával mindössze 41 személy tudta elvégezni a tesztet, de nincs ebben semmi szégyellnivaló, hiszen szándékosan nehézre, átverősre terveztük a kvízt. A kérdések több mint felére 1079-en válaszoltak jól, a legtöbben, 3419-en azonban 3-5 pontot értek el a 10-ből.

Ezt látta a legtöbb kitöltő a kvíz végén. Fotó: HáziPatika

Kérdések, amelyek jól mentek

• Mitől retteg az algofóbiás? – Valószínűleg sok válaszadót az egyik legismertebb láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer neve vezetett rá arra, hogy az algofóbia kifejezést a fájdalomtól való félelemre használjuk. Csaknem 64 százalék jól válaszolt a kérdésre. A rosszul tippelők többsége pedig azt gondolta, hogy az érintettek az algától viszolyognak.

• Melyik kifejezés NEM zajfóbiához köthető? – Erre a kérdésre a mizofóbia volt a helyes válasz, ez ugyanis a piszoktól és szennyeződésektől való félelmet jelenti. A válaszadók 52,6 százaléka jól válaszolt, 25,9 százalékot azonban félrevezettük azzal, hogy azt állítottuk: a ligirofóbia a fénytől való viszolygást jelenti. A fényfóbia, vagyis pontosabban a fényre való hiperérzékenység valódi neve a fotofóbia, amely egyébként igen jellemző agyhártyagyulladás és a migrénes fejfájás esetén. A kérdés trükkös része egyébként az volt, hogy ez egyik válaszlehetőségnek szándékosan olyat választottunk, amely hangzásában hasonlít a mizofóniához – ez ugyanis szintén a bizonyos hangoktól való viszolygást jelenti.

További érdekesség

A legtöbb embert a 2. kérdéssel vesztettük el. Ezt a kérdést meglátva ugyanis 439-en inkább bezárták a kvízt. Összesen egyébként kicsit több mint 1600-an voltak azok, akik a teszt befejezése előtt feladták, és meg sem nézték a teljesítményük értékelését – őket természetesen nem számoltuk bele a fentebb említett 5200 kitöltőbe.

• Mi a különbség az autofóbia és a monofóbia között? – Ennél a kérdésnél találták el a legtöbben a helyes választ: a kitöltők csaknem 70 százaléka tudta – vagy tippelte meg jól –, hogy az autofóbia és a monofóbia is a magánytól való félelmet jelenti.

Két hét alatt csaknem 5200-an töltöttétek ki a fóbiákról szóló kvízünket. Fotó: Getty Images

Kérdések, amelyekkel sokakat becsaptunk

• Hol érezné magát nagyon kényelmetlenül, aki demofóbiás? A kvíz kitöltőinek 41,8 százaléka eltalálta, hogy a demofóbia valójában tömegiszonyt jelent. A legtöbben – a válaszadók csaknem 47 százaléka – azonban arra tippeltek, hogy ez a kifejezés a papír érintésétől, hangjától és szagától való rettegést takarja. Ilyen fóbia azonban nincsen hivatalosan dokumentálva, csak mi találtuk ki. Jó sok kitöltőt átvertünk vele!

• Melyik kifejezést használjuk a szüléstől való félelemre? – A legtöbb embert ezzel a kérdéssel izzasztottuk meg, erre érkezett ugyanis a legtöbb téves válasz. A szüléstől való félelem hivatalos nevét csupán a válaszadók 13 százaléka találta el – a helyes válasz a tokofóbia volt. A legtöbb, mintegy 2600-an a gimnofóbiára tippeltek, ez a kifejezés azonban a meztelenségtől való félelmet takarja. De nem sokkal kevesebb tipp érkezett a nomofóbiára sem – 2450 –, amely valójában a mobiltelefonnal való elérhetőség hiányától – vagyis például a telefon elhagyásától, otthon felejtésétől vagy váratlan pillanatban történő lemerülésétől – való félelmet jelenti.

• Melyik fóbia kapcsolódik erősen az anorexia nervosa nevű táplálkozási zavarhoz? – Sokakat meggyőztünk arról, hogy a fotofóbia azt jelenti, hogy valaki utálja fényképeken látni a testét, pedig ez a kifejezés valójában (ahogy fentebb is írtuk) a fénytől való tartózkodást takarja – a válaszadók több mint 49 százaléka erre tippelt. Valójában az anorexia nervosa nevű táplálkozási zavarhoz az ételtől való elrettenést jelentő cibofóbia/sitofóbia kapcsolódik, ráadásul olyan erősen, hogy annak szinonimájaként is használják. A harmadikként megadott választási lehetőség, az odontofóbia pedig nem a rágás érzésétől, hanem a fogorvostól való viszolygást takarja (egyéb nevei: dentofóbia, dontofóbia).

• Mitől fél az eremofóbiás? – Az eremofóbiás igazából az egyedülléttől fél, erre viszont csak az válaszolók 27 százaléka gondolt. A többség (37%) inkább arra tippelt, hogy az érintettek az erotikus helyzetektől retteg, 34 százalék pedig a hányásfóbiásokat nevezné így. A hányás gondolatától is pánikba eső személyeket valójában emetofóbiásnak nevezzük, az erotikus helyzetektől – vagy azok említésétől – való rettegésre pedig az erotofóbia a hivatalos kifejezés.

• Van összefüggés az aviofóbia és az aibofóbia között? – Az utolsó kérdésünkkel is sok kvízkitöltőt félrevezettünk, 46 százalékuk ugyanis biztosra vette, hogy mindkét említett fóbia a viharokhoz – pontosabban a mennydörgéshez és a villámláshoz – kapcsolódik. A valóság azonban az, hogy az aviofóbiás repülni utál, az aibofóbiás pedig a palindromoktól irtózik – tehát nincs összefüggés a két probléma között. A viharokat övező rettegésre egyébként meglepően sok kifejezés létezik: az asztrafóbia, az asztrapofóbia, a brontofóbia és a keraunofóbia is erre utal, és a feljegyzések szerint ezek a leginkább kisgyerekekre jellemzők.

További érdekességek

• A repüléstől való félelemre is több kifejezést használnak: az aviofóbia mellet az aerofóbia és az aviatofóbia is a beteges légiszonyt takarja.

• A palindromoktól való félelem tréfás neve maga is egy palindrom.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!