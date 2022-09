„172 centis magasságomhoz 42 kilóra fogytam”

A szépségversenyek jellemzően a tökéletességről és a hibátlan testarányokról szólnak. A Fókusz azonban ezúttal egy különleges rendezvényen forgatott: egy olyan inspirációs versenyen, ahol a legnagyobb figyelem a jelentkezők személyes történeteire irányul. Az idei esemény központi témája az evészavar volt, tehát minden versenyző megküzdött már ennek a pszichiátriai betegségnek valamilyen formájával.

„Fél évig nem volt menstruációs ciklusom”

A riportban Sótonyi Boróka beszélt először a történetéről. Mindössze 15 éves volt, amikor kialakult nála az orthorexia, vagyis az egészséges életmód megszállottjává vált. Akkoriban magas szinten röplabdázott, ahol elmondása szerint rengeteg csinos lány vette körül, ő pedig szeretett volna kitűnni valamivel a többiek közül. Az egészséges életmódra való odafigyelés azonban már túlment egy bizonyos határon. „Ez egy idő után az egészségesnél jobban túlcsúszott, és átment egy evészavarba, később anorexiába, utána az átalakult egy bulimiává. Úgyhogy én egész sok típusát átéltem az evészavarnak az évek során” – mesélte.

Az egyébként is vékony testalkatú lány végül 15 kilogrammot fogyott, testzsírja pedig mindössze 10 százalék volt. Bár annyira rossz állapotba nem került, hogy kórházba kerüljön, ettől még ijesztő tüneteket produkált. „Fél évig nem volt menstruációs ciklusom, hullott a hajam, állandóan letört a körmöm, mindig fáztam. Amikor mások már rövid gatyában és rövid ujjúban szaladgáltak, én akkor is szinte kabátot húztam magamra. Sokszor szürkült a kezem is” – sorolta panaszait Boróka. Orvos édesapja ennél a pontnál avatkozott be, és végig nagyon komolyan vette a problémát. Keresett lányának egy pszichológust, és Borókának a szakember segítségével fél év alatt sikerült is a gyógyulás útjára lépnie. A küzdelem összesen négy évig tartott, ma pedig már dietetikusnak tanul és másoknak próbál segíteni. Mindenkit arra biztat, aki hasonló gondokkal küzd, hogy mielőbb keressen egy terapeutát.

Magyarországon a fiatal nők mintegy 3 százalékát érinti valamilyen evészavar. A statisztikák szerint ráadásul a koronavírus-járvány ideje alatt 19 százalékkal emelkedett a probléma előfordulásának gyakorisága. Alapvetően 3 fő típusa ismert: az anorexia, a bulimia és a falászavar. Ezek közül a kóros soványságot eredményező anorexia a legszembetűnőbb.

„Egyszerűbb volt azt gondolni, hogy elment az eszem”

Ludván-Boros Izabella ma már boldog, kétgyermekes édesanya. Korábban azonban ő is megjárta a poklot. Gimnazista korában kisebb túlsúllyal küzdött, ezért diétába kezdett – de nem állt meg ennyinél. „Már olyan gondolataim is lettek, hogy én el akarok halványodni, el akarok tűnni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez is jól mutatja, hogy ebben a helyzetben mennyire elveszíti az ember a realitásérzékét. „Nem is mondtam ki, hogy én anorexiás vagyok, mert ez egy akkora tabunak számított, hogy egyszerűbb volt azt gondolni, hogy nekem elment az eszem” – magyarázta.

Problémájáról azt mondta, egyre nehezebb feladatokat talált ki magának. Egy léböjtös nappal indított, majd 1000, 800, 600, 200 és 0 kalóriás napokat iktatott be. Egyre irreálisabb elvárásai voltak saját maga felé, de nem érezte, hogy beteg – inkább büszke volt magára, hogy milyen szépen fogyott. A mélypont az volt, amikor a 172 centi magas lány 42 kilósra fogyott.

Érdemes megemlíteni egy kevésbé ismert, ám annál veszélyesebb étkezési zavart is, a diabulimiát, amely az 1-es típusú cukorbetegeket veszélyezteti.

Az evészavarok akár évtizedekig is rejtve maradhatnak

Az evészavarokkal kapcsolatban egyébként rengeteg tévhit kering – hívta fel a figyelmet Dr. Babusa Bernadett klinikai szakpszichológus. Mint mondta, ez a betegség nagyon alattomos, ugyanis nem mindig jár együtt extrém vékonysággal. Ez azt jelenti, hogy az átlagos testalkatú nők is küzdhetnek vele – anélkül, hogy a környezetükben bárki észrevenné, hogy segítségre szorulnak. „Nagyon gyakori, hogy az evészavarok évekig, akár évtizedekig is rejtve maradnak. Például a bulimia esetében az érintettek 80 százaléka nem kap semmilyen kezelést” – mutatott rá. Hozzátette, sok beteg a szégyenérzet miatt nem mer orvoshoz fordulni, a társadalom ugyanis a mai napig megbélyegzi az érintetteket.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az evészavarok nagyon súlyos betegséggé tudják kinőni magukat. „Az összes pszichiátriai betegség közül az anorexiának van a legnagyobb halálozási aránya. Ez azt jelenti, hogy a betegség kialakulása után 10 évvel az anorexiások 8 százaléka meghal, 20 évvel a kialakulás után pedig 20 százalékuk” – mondta. Ezért is nagyon fontos, hogy az érintettek mielőtt szakértői segítséghez jussanak.



