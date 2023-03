Félelmeink egy része racionális, óvatosságra int és segít abban, hogy biztonságban érezzük magunkat, családunkat. Nyilvánvaló, hogy mindenki kimenekül egy égő házból, nem hajol át a kilátó korlátján, nem nyúl ki a száguldó vonat ablakán, és semmiképp sem ugrik be a cápáktól hemzsegő tengerbe. A tömegiszonyt, a klausztrofóbiát, a repüléstől, a szerepléstől vagy a haláltól való félelmet mindannyian ismerjük. Ezek okaival, kezelésével legtöbben sosem foglalkoznak, az életük részének tekintik, megszokják és igyekeznek kerülni azokat a helyzeteket, amelyek a kellemetlen tüneteket kiváltják.

Akár egy hétköznapi esemény is szorongásos rosszullétet okozhat.

Ám vannak olyan irracionális félelmek, amelyek a mindennapi életet is megnehezítik. A fóbiáknak már nem sok közük van a veszélyhez, és az érintettek általában tisztában is vannak azzal, hogy szorongásuk eltúlzott. Ennek ellenére számukra akár egy egyszerű hétköznapi tárgy vagy esemény is rosszullétet – halálfélelmet, verejtékezést, gyomorgörcsöt, szédülést, fulladást, heves szívdobogást, szájszárazságot, remegést, vagy akár még erősebb pánikreakciót – okozhat. Ilyenkor nem csupán a félelem tárgya, hanem annak puszta gondolata is kiválthatja a tüneteket.

Egy nemzetközi kutatócsoport néhány évvel ezelőtt publikált tanulmányában a specifikus fóbiák elterjedtségét mérte fel, amihez 22 országból összesen közel 125 ezer felnőtt reakcióit vizsgálta tíz éven át. Az így kapott eredmények szerint az emberek átlagosan hét százalékánál lép fel élete során valamilyen fóbia, nőknél kétszer gyakrabban, mint férfiaknál.

Van, akinek a mindennapjait keseríti meg a félelem

Az irracionális félelmek alapvetően két csoportba oszthatók: a komplex fóbiák általában felnőttkorban alakulnak ki, és egy mélyen gyökerező szorongásból táplálkoznak. Ilyen például a szociális fóbia, amely komoly hatással van az illető mentális egészségére, extrém módon tart ugyanis a társas kapcsolatoktól, akár a mindennapos helyzetektől. A szociális fóbiában szenvedők folyamatosan attól tartanak, hogy mások figyelik, kritizálják őket, vagy éppen kellemetlen helyzetbe kerülnek. Ez a félelem a munkahelyi és a magánéletet is rendkívüli módon megnehezítheti. A fóbiák másik csoportjába specifikus vagy egyszerű fóbiák tartoznak, amelyeknek általában egy-egy tárgy, állat, tevékenység vagy szituáció az alapja.

A nők kétszer olyan gyakran félnek bizonyos helyzetekben, mint a férfiak.

Van, akinél súlyos fizikai tüneteket vált ki, ha térdet, babát, zsebet lát, a gravitációra gondol, vagy épp éjszaka felnéz a csillagos égre. Másnál a túl alacsony vagy épp a magas ember kelt pánikrohamot. Az antofóbiások a virágos kertektől félnek, a panterafóbiásokat az anyós gondolata rémiszti meg, de olyan is van, akiből a köldök puszta látványa vált ki szorongásos tüneteket. Az euphobiások pánikba esnek a jó hírek hallatán, mert attól félnek, hogy azt biztosan egy sokkal rosszabb követi. Akik pedig koumpunofóbiában szenvednek, félelmet éreznek a nyomógombok láttán, így a leszállásjelzőt sosem érintik meg.

Az emberek öt százaléka retteg a bohócoktól. Legtöbben azért, mert a sminkjük miatt nem látják az arckifejezésüket, így pedig az érzelmeik, illetve a szándékaik is rejtve maradnak. Ha pedig nem világos, mit akar tenni a másik, az sok embert feszültté, idegessé tesz.

8-as szám, nyakláncok, halott madár

A numerofóbiások minden számtól, az oktofóbiások pedig kifejezetten a nyolcas számtól tartanak. És ez nem csupán a 8-as szimbólumra vonatkozik, hanem akkor is jelentkezhet, ha az érintett nyolc darabot lát egyszerre valamiből. Újdonság, amit a technológia robbanásszerű fejlődése okozott, hogy a nomofóbiásokat az az elképzelt helyzet tartja rettegésben, miszerint egyszer csak nem lesznek elérhetők mobiltelefonon. Szintén a legújabb kor betegsége, hogy a mizofóbiásokat a piszoktól és a szennyeződésektől fogja el erős félelem. A torquefóbiások félnek a nyakláncok látványától, a habitufóbia pedig azokat érinti, akik tartózkodnak az üres ruháktól, amelyet épp nem hord senki.

A fóbiások legtöbbször tisztában vannak azzal, hogy félelmük irreális.

„Amióta az eszemet tudom, rettegek a halott madaraktól. Szerintem valami gyerekkori sokk lehetett, gondolom rám szóltak egyszer, hogy ne nyúljak hozzá. A mai napig, ha meglátok egyet, hirtelen felordítok és elfordulok” – meséli egyik olvasónk, Zsuzsa. Mint arról beszámolt, ilyenkor azt érzi, mintha kihagyna egyet a szívverése, közben pedig remegésszerű borzongás fut át rajta, amely nagyjából öt percen keresztül nem hagyja nyugodni. Zsuzsa tudatosan próbálja ezt elnyomni kevés sikerrel, ráadásul ha messziről elkerüli a tetemet, akkor is jelentkeznek nála a tünetek. Fóbiáját a kisfiának igyekszik nem átadni, de tapasztalata szerint, ha egy szülő retteg valamitől, azt nagy eséllyel a gyereke is átveszi.

Vannak, akiknek nem csak egyetlen fóbiával kell megküzdeniük. Abból ugyanis kialakulhat egy másik is (például a klausztrofóbiás elkezd rettegni a sötétségtől), vagy egy közös hatást váltanak ki a páciensben (például valaki fél a kutyáktól és az injekciós tűktől, ebben a közös mozzanat a fájdalom).

"Repülő kígyók üldöznek"

A legnagyobb különbség a félelem és a fóbia között az, hogy a fóbia legtöbbször irracionális, megmagyarázhatatlan, sőt butaságnak tűnhet (ezzel gyakran maguk a fóbiások is tisztában vannak), ennek ellenére szokatlanul nagy szerepet játszik a páciens életében. A félelmekkel ellentétben már az is pánikreakciót vált ki belőlük, ha a fóbiát kiváltó tárgyra gondolnak, vagy éppen valami ahhoz hasonlót pillantanak meg. Ha valaki például fél a kígyóktól, akkor nem szívesen megy be a hüllőházba az állatkertben, egy ophidiofóbiás azonban már akkor is rosszul lehet, ha a kígyókra gondol, vagy csak meglát egy összecsavart locsolócsövet, amely rájuk emlékezteti. Nem ritka, hogy a fóbiások számára még a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek is nehézséget okoznak, hiszen minden gondolatukat a fóbiát kiváltó tárgy tölti ki.

„Belépek egy szobába, ahol egy hatalmas terráriumot pillantok meg. Ez tele van kígyókkal, amelyek nemcsak siklani, hanem repülni is tudnak. Meglátnak, és fejjel nekirontanak az üvegnek, amely ettől kitörik, így ki is szabadulnak, majd üldözőbe vesznek” – idézi fel egy másik olvasónk, Géza egyik visszatérő rémálmát. Szerinte ez az álom nála „átemelődött” a valóságba, és bár az állatkertben megnézi a kígyókat, soha nem menne olyan helyre, ahol ezek az állatok élnek. Ez pedig vonatkozik az ártalmatlan vízisiklókra is.

Van megoldás!

Relaxációs technikák, hipnózis vagy kognitív viselkedésterápia – a fóbiák kezelésére többféle módszer is alkalmazható, amelyekkel jelentős javulást lehet elérni az érintettek állapotában. Tudni kell azonban, hogy végleges megoldást elsősorban a pszichoterápia jelenthet, ennek célja ugyanis, hogy a probléma okait tárja fel. A fóbiák gyakori forrása valamilyen traumatikus gyermekkori élmény, amelyre az érintett talán már nem is emlékszik. A háttérben lévő elakadást, konfliktust megszüntetve később egyszerűen már „nem lesz szükség” a fóbiás félelemre. Általánosságban elmondható, hogy akkor érdemes pszichiáterhez fordulni, ha a fóbia már a mindennapi életvitelben akadályoz.

