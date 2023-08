Ezért jó, ha tudatosan felkészülsz a változókorra

A változókor (menopauza) kezdetét elsősorban örökletes tényezők befolyásolják, de az egészségi állapot, az életmód vagy akár a testsúly is hatással lehet rá. Valaki már a negyvenes évei előtt megtapasztalja a korai menopauzát, másoknak akár 55 éves kor felett is lehet peteérésük. Általánosságban elmondható, hogy az esetek többségében nagyjából hasonló időpontban következik be, mint a közeli nőrokonok – édesanya, nagymama, idősebb lánytestvér – menopauzája.

A jellemzően 5-7 – de bizonyos esetekben akár 10-12 – éves időszakot érdemes felkészülten várni. Az első tünet jellemzően a menstruáció kiszámíthatatlanná válása: a ciklusok lehetnek hosszabbak, rövidebbek, a vérzések időtartama és erőssége pedig szintén nagy változékonyságot mutathat. Mindez teljesen normálisnak számít. A változókorral járó testi tünetek közé tartozhatnak például a hőhullámok, alvászavarok, éjszakai izzadás, hajhullás, gyakori vizelési inger és hüvelyszárazság. A hormonváltozások a lélekre is hatással vannak: hirtelen hangulatingadozások, szorongás vagy akár depresszió is felléphet. Mértékük egyénenként eltérő lehet, ráadásul a fizikai és a pszichés tünetek sem jelentkeznek mindenkinél.

TUDATOS RÁKÉSZÜLÉSSEL VÁLTOZÓKORBAN IS MEGŐRIZHETJÜK AZ ÉLETIGENLÉSÜNKET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Figyeljük a testünk és lelkünk jelzéseit!

Ahogy az élet bármely más szakaszában, a lelki problémák a menopauza során is gyakran testi tünetekben nyilvánulnak meg. Ennek egyik oka, hogy sok nő a termékenysége elvesztését nehezen éli meg. Tartanak attól, hogy ezáltal értéktelenebbé válnak, csökken a kisugárzásuk és a vonzerejük. Az új élethelyzettől való félelem könnyen szorongáshoz vezethet, ami testi tüneteket is okozhat. Ez a törékeny lelkiállapot a leghatékonyabban úgy oldható fel, ha a nők tudatosan készülnek arra, hogy a változókort követően is megtalálják a saját életükben az új célokat, a szépséget és a harmóniát. Ennek érdekében érdemes figyelni a test és lélek jelzéseit, megtartani, ami jó hatással van rá, és elengedni azt, ami nem. Segítséget jelenthetnek különböző alternatív terápiák – például reflexológia, akupunktúra – is, valamint olyan stresszoldó, meditációs vagy önismereti módszerek, amelyek támogatják a személyiségfejlődést és a kiteljesedést.

Segíthet az életmódváltás

A változókorban a nők sokszor félnek a testsúly változásától és a szexuális életük hanyatlásától is. Az életkorral járó csökkenő energiabevitel-szükséglet, a fizikai aktivitás hiánya, a menstruáció elmaradása, valamint bizonyos hormonpótló kezelések – amelyek nem feltétlenül szükségesek a változókorban sem – valóban hízást okozhatnak. A tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás azonban nemcsak a lelki problémákra gyakorolhat kedvező hatást, de segítségükkel a túlsúly is elkerülhető. Emellett a fitt és egészséges életmóddal megelőzhetőek a szív- és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, valamint a – lélekre kifejezetten üdítő hatású – szexuális életet is pozitívan befolyásolja.

Az intimitásról a változókor után sem kell lemondani. Bár a női nemi hormonok termelődésének fokozatos csökkenése valóban hüvelyszárazságot okozhat, erre is van hormonmentes segítség: az égő, viszkető, feszülő probléma tünetei tartósan és jelentősen csökkenthetők a különböző összetételű (pl. tejsav, hialuronsav, gyógynövények, ápoló olajok), patikában vény nélkül kapható hüvelykúpokkal és krémekkel. Ezek használata mellett a rendszeres nemi élet – alkalmanként akár síkosítók használatával is – nagyban hozzájárul a hüvely vérellátásának, nedvesedésének javulásához, a hám megerősödéséhez.

A gyógynövények ereje

A változókor során jelentkező testi és lelki tüneteket – a hőhullámokat, izzadást, alvásproblémákat, hangulatingadozást, csökkent kognitív képességeket – szintén nem kötelező egy nőnek sem összeszorított fogakkal tűrni. Amennyiben a hormonpótlás lehetősége valamilyen okból nem jöhet szóba, vagy szeretnénk természetes alapú alternatívát találni az enyhítésükre, a fitoösztrogént tartalmazó növények mellett teljesen hormonmentes gyógynövények is a segítségünkre lehetnek. A legismertebb fitoösztrogén-tartalmú növények a szójabab, vöröshere, lucerna, de az édesgyökér, eper és más bórtartalmú élelmiszer (pl. káposzta, paradicsom, gyermekláncfű, alma, spárga, brokkoli, cékla, kapor, római kömény) is jótékony hatással van a változókori panaszokra. A legjobban vizsgált, a változókori testi tüneteket igazoltan enyhítő gyógynövény a teljesen hormonmentes poloskavész – Cimicifuga racemosa –, de a barátcserje termésének kivonatát vagy az orbáncfüvet is régóta használják női bajokra. Az utóbbi különösen a lelki tüneteket képes enyhíteni, nem csak a változókorban. Érdemes a patikában vény nélkül elérhető, lehetőleg gyógyszerminőségű gyógynövénykivonat-tartalmú készítményeket alkalmazni.

A szelídebb, természetes eredetű gyógynövényes készítmények megkönnyítik azt, hogy a nők természetes módon léphessenek be életük új, még számos lehetőséget tartogató életszakaszába.