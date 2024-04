Változókor: hüvelyszárazság és gyakori felfázások

A cisztitisz (húgyhólyaggyulladás, köznyelvben: felfázás) a menopauzában és fiatal felnőtt korban a leggyakoribb.

A hólyaggyulladás gyakori, sürgető vizelési ingerrel, fájdalmas, égő vizeléssel jár. A vizelet kis mennyiségű, sötétebb színű, opálos, gyakran kellemetlen szagú, vér is megjelenhet benne. A cisztitisz mindkét életkorban bakteriális fertőzésen alapul, de a fertőzés provokáló tényezője a két időszakban eltérő.

A HÓLYAGGYULLADÁS GYAKORI, SÜRGETŐ VIZELÉSI INGERREL, FÁJDALMAS, ÉGŐ VIZELÉSSEL JÁR. FOTÓ: GETTY IMAGES

Életmódbeli változtatások a gyakori hólyaggyulladás ellen

A fiatalabbaknál a provokáló tényezőket életmódváltással ki lehet küszöbölni:

célszerű a vizeletet gyakran üríteni, és a pisilést nem szabad túl sokáig visszatartani, mivel a hólyagban pangó vizelet segíti a baktériumok szaporodását,

a hüvelyi savas pH védelmében érdemes hüvelyflóra-regeneráló készítményt használni,



fontos a helyes WC-használat is: a törlés mindig elölről hátrafelé történjen, és a kézmosás se maradjon el,



megfelelő mennyiségű folyadékbevitel javasolt: naponta legalább 2-2,5 liter,



a stabil szexuális kapcsolat segít elkerülni a fertőzéseket,



a réteges öltözködés hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük az alttest lehűlését.



A változókori ösztrogénszint-csökkenést azonban nem ilyen egyszerű ellensúlyozni!

A változókor során két fontos női hormon, előbb a progeszteron, majd az ösztrogén szintjének folyamatos csökkenése miatt nemcsak a menstruáció válik rendszertelenné, majd marad el végleg, hanem más, kellemetlen tünetek is megkeseríthetik a nők mindennapjait, mint például hőhullámok, alvászavar, verejtékezés, fejfájás, súlygyarapodás, bőrszárazság, ritkuló haj. Mindezek mellett az ösztrogénszint csökkenése magával hozhatja a hólyaghurut gyakoribb jelentkezését is.

Az ösztrogénszint csökkenése a nemi és húgyúti szervek sorvadását idézi elő (urogenitális atrófia), azaz a hüvelyt és a húgyutakat bélelő hámréteg vékonyabb lesz, így a kórokozók is könnyebben elszaporodhatnak és megtapadhatnak a húgyutakban.

A tartósan fennálló változókori intim szárazság és vaginális atrófia hosszú távú kezelést igényel. Van, akinek ellenjavallt, van, aki tart a hormonterápiától. Szerencsére ekkor is vannak hatásos és biztonságos alternatívák a probléma kezelésére!

A hüvelyi atrófia, azaz a hüvelyhám elvékonyodása, sorvadása a többi között hüvelyszárazságot okozhat, amelyet égő, viszkető érzés kísérhet.

Az ösztrogénhiány hatással lehet a hüvelyflóra összetételére is: a tejsavbaktériumok, azaz a Lactobacillusok száma csökken és a hüvely pH-értéke is megváltozik, ami amiatt fogékonyabbá válhatunk bizonyos hüvelyi fertőzésekre. A hámsorvadás az alsó húgyutakat is érinti, ami húgyúti problémákhoz vezethet.

Van megoldás?

Folyamatos ápolás, hidratálás, regenerálás, esetleg lokális hormonkezelés is szükséges lehet a szöveti sorvadás, a hüvelyhám sérülékenysége miatti fertőzések megelőzéséhez, az elért állapotjavulás fenntartásához.

Hüvelyi hidratálók: hüvelyi hidratáló krémek, hüvelykúpok segíthetnek megőrizni a hüvely nedvességét és rugalmasságát, elkerülve a hüvelyszárazságot.

Hormonterápia: kizárólag orvos javasolhat hormonterápiát, ilyenkor ösztrogént vagy ösztrogént és progeszteront tartalmazó gyógyszerekkel szájon át, esetleg tapasz formájában vagy hüvelyben használandó készítmények alkalmazásával kezelik a problémát. A hormonterápia segíthet normalizálni az ösztrogén szintjét, ezáltal helyreállítani a hüvelyhám szerkezetét. Nem alkalmazható bizonyos daganatos betegségek esetén, vagy ha a mellékhatásoktól tartva a páciens elutasítja a hormonokat.

Intim tisztálkodás fontossága: ajánlott parfümmentes szappanra cserélni az illatosított intim higiéniás termékeket, mosakodókat, tusfürdőket, mert ezek nem borítják fel a normál hüvelyflóra egyensúlyát.



„A húgyúti fertőzések megelőzéseként, illetve a kezelés részeként is érdemes sok folyadékot fogyasztani, az ürülő vizelet ugyanis segít „kimosni” a húgyutakból a baktériumokat. A bőséges folyadékbevitel hatására bőven termelődő, híg (vagyis kevésbé irritáló hatású) vizelet egyszerűen kimossa a húgyutakat. Makacsabb tünetek esetén gyulladásgátló gyógynövényekből, például orvosi medveszőlőből, csalánból vagy kamillából készített tea, esetleg tőzegáfonya szirup vagy tabletta fogyasztása ajánlott” – javasolja dr. Bánfi Gergely, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi adjunktusa.