Szeméremtest és csikló sorvadása: ne szégyelld, kezeld!

A változókorban a petefészkek elkezdenek kevesebb ösztrogént termelni, eleinte a menstruáció kimarad, később teljesen elmarad a vérzés, végül megszűnik a petefészkek ösztrogén- és progeszterontermelése, amely felelőssé tehető a menopauza szindróma kialakulásáért.

A SZEMÉREMTEST ÉS A HÜVELY SORVADÁSA FÁJDALMAT, SZEXUÁLIS NEHÉZSÉGEKET OKOZHAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

A változókori tünetegyüttes számos testi és lelki panaszt okoz:

hőhullámok, kivörösödés, erős szívdobogás, éjszakai izzadás, fejfájás (a nők kb. háromnegyedét érinti);

a szöveti sorvadás (atrófia) tünetei: hüvelyszárazság, az intim együttlétek idején jelentkező fájdalom, inkontinencia, fájdalmas vizelés, hajhullás, haj és köröm törékenysége, a bőr ráncosodása, szemszárazság;



fokozott hajlam a gyulladásra;



hirtelen megemelkedő vérnyomás és koleszterinszint;



súlygyarapodás;



ízületi fájdalmak, ízületi kopás;



izomsorvadás;



csontritkulás;



pszichológiai tünetek: hangulatingadozások, ingerlékenység, depresszió, memóriazavarok, a koncentrálóképesség, a libidó csökkenése, alvászavar;



a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedése (késői szövődmény).



A női nemi hormonok csökkenése a változókorú nők mintegy háromnegyedénél, éveken át okoz kellemetlen tüneteket.

VVA (vulvovaginális atrófia) – a vulva és a hüvely sorvadása

Ez az állapot a változókor egyik tipikus tünete, amely az alacsonyabb ösztrogénszintnek és a hüvely csökkent vérellátásának következménye. A vaginában emiatt kevesebb lesz a hüvelyváladék, a hüvelyfal veszít rugalmasságából, a hüvelyt bélelő hámréteg elvékonyodik, a hüvely pedig tartósan szárazabb lesz.

A szeméremtesti és vaginális atrófia a szárazság mellett viszketést, égő és kényelmetlen érzést, fájdalmas együttléteket (dyspareunia), gyulladást okozhat. Megfelelő gyógymód nélkül az érintett nőknél gyakoribb hüvelyi folyás, fertőzések, felfázással, vizeletürítéssel- és tartással kapcsolatos panaszok jelentkezhetnek éveken át.

A nők többsége szégyelli ezt, sokan még nőgyógyászati vizsgálatok alkalmával sem említik a problémát. Az orvos azonban egy vizsgálat során észlelheti a klinikai jeleket: a szeméremtest és a csikló sorvadását (ezek kollagén és zsírszövetének csökkenése miatt), az elvékonyodott, sérülékenyebb hüvelyhámot, a szeméremtest és hüvelybemenet környékének kipirosodását, érzékenységét, akár bőrgyulladás (perineális dermatitis) jelenlétét, ami főként idősebb korban, vizelet inkontinencia mellett jellemző. Ezek a panaszok mindenképpen hosszantartó kezelést igényelnek, egyrészt a kellemetlen tünetek enyhítésére, másrészt a további szövődmények megelőzésére!

Mit tehetünk?

Az első és legfontosabb, hogy merjünk beszélni a problémánkról. Ne szégyelljünk segítséget kérni, mert a kellemetlen tünetek nem múlnak el maguktól.

A tartósan fennálló változókori intim szárazság és vaginális atrófia hosszú távú kezelést igényel. Van, akinek ellenjavallt, van, aki tart a hormonterápiától. Szerencsére ekkor is vannak hatásos és biztonságos alternatívák a probléma kezelésére!

A hüvelyi atrófia és a vele összefüggő problémák, így a hüvelyszárazság kezelésénél azt kell figyelembe venni, mennyire súlyosak a panaszok, illetve, hogy milyen mértékben érintettek a női kismedencei szervek. Van, akinél elegendő helyileg alkalmazandó krémek, hüvelykúpok kúraszerű, szükség esetén tartós használata, másoknak viszont helyileg alkalmazott, vagy akár szisztémás hormonpótlásra is szüksége lehet. Ez utóbbiak orvosi javaslatot és felügyeletet, évenkénti felülvizsgálatot igényelnek a terápia a folytatásával vagy leállításával kapcsolatos döntéshez.

Enyhébb menopauzális tünetek esetén az életmódváltás is sokat segíthet:

a dohányzás elhagyása,

az alkoholbevitel csökkentése,



testsúlykontroll és egészséges étkezés,



rendszeres testmozgás,



a vérnyomás ellenőrzése,



rendszeres szűrővizsgálatok (nőgyógyászati, mammográfia, csontsűrűség, vérkép, vizelet, vércukor, vérzsírok).



Az intimlézer kezelés is segíthet a hüvelyatrófia és az azzal összefüggő panaszok, a hüvelyszárazság és az inkontinencia kezelésében. Az eljárással a kötőszövetben található kollagénrostok szerkezete rendeződik, javul a kollagénképződés, és új kötőszöveti kapcsolatok is létrejönnek. A hüvelyfal megvastagszik, és az érzékeny terület vérellátása is javul.