A menopauza kezdete, hossza, tünetei és azok erőssége egyénenként eltérő lehet. Míg van, akinél néhány év alatt, szinte észrevétlenül lezajlik, másoknál a tünetek bő egy évtizedig is elhúzódhatnak. A nők ebben az időszakban jellemzően először a rendszertelen menstruációt tapasztalják meg, amelyet fáradékonyság és alvászavar kísérhet. Ehhez társulhatnak még a hangulatingadozások, ingerlékenység, levertség, depresszió, amelyet olyan testi tünetek kísérhetnek, mint a hőhullámok, fokozott izzadás, hajhullás, körömtöredezés és hüvelyszárazság. Egyénfüggő, hogy ezek a panaszok milyen mértékben jelentkeznek és kit mennyire viselnek meg.

A MENOPAUZA KEZDETE ÉS TÜNETEI EGYÉNENKÉNT ELTÉRŐEK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ismert tény, hogy a változókorral járó tünetek hatékonyan enyhíthetők hormonpótló készítményekkel, ez azonban nem mindenki számára jelenti a megfelelő megoldást: bizonyos esetekben (például emlőrák vagy annak kockázata, sztrók, trombózisra való hajlam, szív- és érrendszeri betegségek) a szakorvos sem támogatja, máskor pedig – általában a mellékhatásoktól tartva – a páciensek utasítják el. Szerencsére napjainkban már olyan alternatív megoldások is a rendelkezésre állnak, amelyek hormonmentes segítséget ígérnek. De valóban hatásosak ezek a terápiák? Egy 2020-ban közzétett tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy igen!

Gyógynövénykészítmények is segíthetnek

A kutatás során a változókorban javasolt természetes, gyógynövénykivonat-alapú készítmények egyik leggyakoribb összetevőjét vizsgálták: a fürtös poloskavész (Cimicifuga racemosa) Észak-Amerikában és Európában honos gyógynövény, amelyet az amerikai őslakosok tradicionálisan női frissítőszerként, egészségmegőrzőként, valamint reumára és kígyómarás gyógyítására használtak. A gyógynövény a modern orvostudomány érdeklődését is felkeltette. A XX. század második felében elkezdődtek a menopauzális tünetenyhítő hatásával kapcsolatos vizsgálatok, amelyek során azt tanulmányozták, hogy – az évszázadok óta a népi gyógyászatban használt gyógynövény – hatékonyan beépíthető-e a modern terápiákba is.

Megállapították, hogy a fürtös poloskavész-kivonat mind önmagában, mind az orbáncfűvel kiegészített kombinációban hatékony és biztonságos választás a természetes változókori tünetekre. Bár a tanulmány szerint a hatása jellemzően nem éri el a standard dózisú menopauzális hormonterápia mértékét, a hormonmentes kezelést igénylő páciensek elvárásainak azonban képes megfelelni. További előnyének számít, hogy a növény – orvosi felügyelet mellett – biztonsággal alkalmazható a daganatellenes kezelések kapcsán fellépő klimaxos tünetek enyhítésére is.

Remifemin Plus – igazolt és biztonságos kezelési lehetőség menopauzában

Fontos azonban kiemelni, hogy bár többféle poloskavészkivonat-tartalmú készítmény, étrend-kiegészítő illetve gyógytea van forgalomban, közülük kizárólag a gyógynövény speciális, izopropanolos kivonatát tartalmazó Remifemin és Remifemin Plus készítmények hatékonyságát és biztonságosságát igazolták nagyszámú klinikai vizsgálatok. Ezek a készítmények különösen javasoltak azok számára, akiknek a hormonterápia valamilyen okból ellenjavallt, így például azoknak a nőknek, akik emlőrák miatt antihormon-terápiában részesülnek, valamint azoknak, akiknek a kórtörténetében emlőrák szerepel.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER. FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA BT.

A természetes és mesterségesen kiváltott menopauzában egyaránt alkalmazható, hormonmentes Remifemin főleg a klimax enyhébb testi tüneteinek (hőhullám, éjszakai izzadás stb.) csillapítására ajánlott, míg a Remifemin Plus, amely a magasabb poloskavészkivonat-tartalom mellett orbáncfűkivonatot is tartalmaz, a kifejezettebb testi tünetekre, valamint olyan esetekben javasolt, amikor a lelki panaszok (például ingerlékenység, szorongás) vannak előtérben. A terápiás hatás fenntartásához a készítmények tartós szedése ajánlott, napi adagjuk pedig a panaszok függvényében csökkenthető vagy növelhető.



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A hüvelyszárazság kezelésére is van természetes alapú lehetőség

Érdemes külön kitérni a változókor szintén kellemetlen velejárójának számító hüvelyszárazságra is, amely nemcsak a szexuális vágyat és az önbizalmat veti vissza, hanem a hétköznapok során is kellemetlen – feszítő, égő, viszkető – érzést okozhat. Ráadásul a szeméremtest és a hüvelyhám nedvességtartalmának csökkenésével egyidejűen csökken a szövet tónusa, rugalmassága és ellenállása is, aminek következtében a hám sérülékenyebbé válik, a rosszabb vérellátás miatt pedig nehezebben gyógyul, ami megnöveli a fertőzésekre való hajlamot is.

PATIKÁBAN KAPHATÓ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ. FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA BT.

Erre a gyakori problémára is elérhető hormonmentes megoldás. Ilyen készítmény a Cikatridina hüvelykúp, amelynek fő összetevője a hialuronsav. Miközben hatékonyan hidratálja, és nedvességgel tölti fel a hüvelyhámot, előnyös hatásait négy gyógynövény, az aloe vera, a körömvirág, a teafa és a tigrisfű olajos kivonata is kiegészíti. Mivel a kúraszerűen alkalmazható Cikatridina hormonmentes, ezért azok a páciensek is használhatják, akik számára a hormonpótlás ellenjavallt. Alkalmazása egyszerű, a kezdeti 10 napos kúra szükség esetén folytatható – a hüvelykúpot 2-3 naponta használva –, kiújulás esetén pedig újrakezdhető. Személyre szabott használatával hatékonyan és tartósan enyhíthetők a hüvelyszárazság kellemetlen tünetei.



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!